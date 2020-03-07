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Гороскоп на сегодня 7 марта: Овны окажутся в центре событий, а Тельцам нужно побыть в одиночестве

Гороскоп на сегодня 7 марта: Овны окажутся в центре событий, а Тельцам нужно побыть в одиночестве
07:19 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 7 марта 2020 года, предусматривает день, в который тактика преобладает над стратегией.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 7 марта 2020 для Овнов 

    В этот период вам стоит быть мягче и лояльнее. Прежде всего, по отношению к вашему избраннику. Это поможет избежать ссор и обид. На работе вы можете стать идейным вдохновителем и оказаться в центре событий. Даже если вы к этому не привыкли, не пасуйте. Просто наслаждайтесь вниманием.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 7 марта 2020 для Тельцов 

    Не очень простым окажется для вас этот день. В личных отношениях возможно непонимание, в рабочих - конфликтные ситуации. Сейчас лучше всего свести к минимуму любое общение. Побудьте немного в одиночестве. Совсем скоро вы почувствуете новый прилив сил, и вам станет намного легче.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 7 марта 2020 для Близнецов 

    Пора взглянуть правде в глаза: в большинстве проблем, которые вас сейчас терзают, виноваты вы сами. Перестаньте обвинять окружающих, помиритесь с ними. Будьте начеку на работе: ваши противники отступать не собираются. Расслабиться можно будет вечером: вас ждет драгоценный отдых.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 7 марта 2020 для Раков

    Проведите этот период в обществе близких по духу людей. Действуя в одиночку, без поддержки, вы вряд ли сумеете добиться больших результатов. Будьте обстоятельны и неторопливы. Тщательно продумывайте каждый шаг. Принимая решение, взвешивайте все «за» и «против». Не злоупотребляйте алкоголем и острой пищей.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 7 марта 2020 для Львов   

    Сложными и почти невыполнимыми будут казаться вам поручения от начальства. Это только видимость, не паникуйте! Вы справитесь с ними в кратчайшие сроки. Поездка, которую вы давно планировали, к сожалению, снова будет под угрозой срыва. Задумайтесь: стоит ли ее вообще совершать?

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 7 марта 2020 для Дев  

    Не пора ли навести порядок в рабочих делах? Сделайте это сейчас, иначе потом вы еще больше запутаетесь. Возможна неожиданная встреча с человеком, который был вам дорог в прошлом. Как теперь будут развиваться ваши отношения - большой вопрос. Многое будет зависеть от вас. Действуйте!

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 7 марта 2020 для Весов 

    Гармоничный и спокойный период для Весов - проводите максимум времени в кругу родных и близких людей, в разговорах о жизни и философских размышлениях. В первой половине дня могут возникнуть трудности в работе с информацией. Занятия, требующие интеллектуальных усилий, вряд ли принесут успех. Вечером помедитируйте или примите расслабляющую ванну.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 7 марта 2020 для Скорпионов 

    Этот день принесет с собой хорошее, по-настоящему мартовское настроение! Отправляйтесь на природу, а лучше - в отпуск, дела подождут. Вам может поступить интересное и довольно выгодное, на первый взгляд, предложение. Чтобы не обмануться, тщательно все взвесьте, прежде чем говорить «да».

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 7 марта 2020 для Стрельцов 

    Постарайтесь свести общение к минимуму: Стрельцам сейчас будет сложно найти взаимопонимание с людьми. Не верьте на слово всему, что вам скажут, и остерегайтесь попасть на удочку лести. Сегодня наведите в доме порядок - избавьтесь от старых ненужных вещей. Этот день прекрасно подходит для отказа от вредных привычек. Жизненный тонус невысок.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 7 марта 2020 для Козерогов

    Пришло время начать говорить вслух о своих чувствах. Ваш избранник давно ждет от вас ответного шага, почему же вы медлите? Семейные дамы займутся традиционными хлопотами. Но не переусердствуйте: в этот период надо больше отдыхать, наслаждаясь свежим воздухом и лучами солнца.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 7 марта 2020 для Водолеев

    Начинайте только те дела, в успехе которых не сомневаетесь. Избегайте суеты, не принимайте поспешных решений и не позволяйте себе резких суждений в адрес кого бы то ни было. Прежде чем приступить к реализации появившихся идей, тщательно проанализируйте их, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 7 марта 2020 для Рыб

    Для Рыб в этот день наступает время активных действий. Все, что вы получите нсегодня, обязательно пригодится вам в ближайшем будущем, даже если сперва вам будет казаться, что это не так. Хорошо начинать курс оздоровительных мероприятий. Проявляйте щедрость и альтруизм. Если есть возможность, проведите время на природе, близ воды.

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