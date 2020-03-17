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Гороскоп на завтра 18 марта: Козерогам нужно взглянуть на привычные вещи по-новому, а Скорпионам - рассчитывать на свои силы

Гороскоп на завтра 18 марта: Козерогам нужно взглянуть на привычные вещи по-новому, а Скорпионам - рассчитывать на свои силы
19:01 Сегодня Телеграф neboley.com.ua

Уточненное соединение Луны в Козероге с "силовыми" планетами поддержит амбиции и выносливость, но также усилит агрессию и создаст почву для рокового поворота событий. Велико искушение применить силу и власть, раздуть старый конфликт.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 18 марта 2020 для Овнов 

    Если на работе не все будет идти так, как бы этого хотелось, не расстраивайтесь, все компенсируется в чем-то другом. Серьезных неприятностей не ожидается. В отношениях с близкими людьми хитрить не стоит - необходима полная искренность.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 18 марта 2020 для Тельцов 

    Звезды обещают вам крупную прибыль в этот день. Возможно, это будет выигрыш в лотерею или вы просто найдете оброненный кем-то кошелек. Постарайтесь не придавать этим средствам слишком большое значение. Легкие деньги в любом случае уйдут так же быстро, как появились. Воспользуйтесь возможностью и потратьте их с пользой.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 18 марта 2020 для Близнецов 

    Ваше волнение, которое может быть связано с профессиональной деятельностью, постарайтесь компенсировать чем-то приятным. Сейчас вам просто необходима эмоциональная поддержка близких людей. И воздержитесь от разного рода преувеличений.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 18 марта 2020 для Раков

    В этот день вы будете напропалую проявлять свой творческий потенциал везде, где это только возможно. Придется немало постараться, чтобы поумерить свой энтузиазм и не наделать ошибок. В некоторых конкретных моментах окружающие будут требовать от вас реалистичного подхода, так что спускайтесь с небес на землю и принимайтесь за работу.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 18 марта 2020 для Львов   

    Не обижайте своих близких невниманием к их проблемам и просьбам. С осторожностью отнеситесь к новым деловым партнерам. Не верьте, когда вам обещают "златые горы". Если в отношениях с любимым человеком что-либо не устраивает, не спешите делать скоропалительные выводы.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 18 марта 2020 для Дев  

    Время, когда будет необходимо держать рот на замке, чтобы не сболтнуть лишнего. Завтра ваши мысли окажутся не такими идеальными, как вам будет видеться. Чтобы не стать объектом шуток и насмешек со стороны друзей и коллег, постарайтесь думать прежде, чем говорить. Вечером лучше побыть наедине с собой и своими мыслями.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 18 марта 2020 для Весов 

    Сейчас подходящее время для проявления активности. То, что раньше представляло определенную сложность, на данный момент окажется по плечу. Главное - не лениться. В личном плане никаких разочарований возникнуть не должно. Возможно, вы встретите свою любовь, или старые отношения вспыхнут с новой силой.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 18 марта 2020 для Скорпионов 

    Ваша удача полностью будет зависеть только от вас. Не верьте в Судьбу или Фортуну. В этот день вам предстоит рассчитывать лишь на свои силы. Будьте внимательны и сосредоточены, и уже к вечеру получите приятные новости, которые могут перевернуть с ног на голову весь ваш привычный образ жизни.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 18 марта 2020 для Стрельцов 

    Не будьте легкомысленными по отношению к близким людям. Вы можете своим поведением или словом обидеть их, даже не осознав этого. Неплохие перспективы возникнут на профессиональном поприще, но не хватайтесь за несколько дел одновременно.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 18 марта 2020 для Козерогов

    Вы можете оказаться в довольно непростой двусмысленной ситуации, что потребует от вас быстрого принятия решений. Постарайтесь в большинстве случаев руководствоваться голосом интуиции, поскольку в этот день доводы рассудка могут оказаться попросту неверными. Попробуйте взглянуть на привычные вещи по-новому.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 18 марта 2020 для Водолеев

    На работе не стоит форсировать события. Нужно упорно и терпеливо продолжать начатые дела, наводить в них порядок. При любой возможности используйте время для отдыха. Физические нагрузки оптимальны на природе, на даче, в меньшей мере - в спортзале. Не помешает контроль над расходами.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 18 марта 2020 для Рыб

    Ваше красноречие покажет себя в полной силе. Общий язык вы будете легко находить с абсолютно любыми людьми. Постарайтесь не давать волю раздражению, если отношения с любимым человеком дадут трещину. Вполне вероятно, что вам пора пересмотреть некоторые из собственных принципов, если хотите сохранить все, как есть.

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