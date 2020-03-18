Гороскоп на завтра 19 марта: у Рыб хороший день для покупок, а Весов ждут интересные знакомства

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 19 марта 2020 для Овнов Непростой день. Не все получается сразу, нужна настойчивость, чтобы довести начатое до конца. Многое станет проще, если вы найдете помощников и союзников. Ими могут стать люди, с которыми вы прежде соперничали. Возможно примирение после ссоры, восстановление деловых или личных отношений, которые были прекращены из-за неблагоприятного стечения обстоятельств. Стоит воздержаться от незапланированных покупок - они могут оказаться неудачными. Нежелательно обсуждать с близкими общие финансовые дела, такие разговоры могут закончиться ссорой.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 19 марта 2020 для Тельцов Непростой день. Пришло время перемен, к которым вы, возможно, пока не готовы. Но все же не цепляйтесь за старое. Как только вы почувствуете, что готовы идти вперед, ситуация изменится к лучшему, откроются новые возможности, появятся силы и энергия, которых вам в последнее время, возможно, не хватало. Важна разборчивость в деловых и личных контактах. Держитесь подальше от тех, кто критикует вас и портит настроение. Поддержка понимающих людей определенно не будет лишней. Полезно будет обсудить с близкими планы на будущее. Вам дадут хорошие советы.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 19 марта 2020 для Близнецов Плодотворный день. Нет такого дела, с которым вы не смогли бы справиться. Даже совершенно новые задачи вы решаете быстро. Интуиция помогает принимать верные решения, ориентироваться в ситуации, какой бы неоднозначной она ни была. Видя ваши успехи, окружающие чаще обычного обращаются к вам за советами. Удачным этот день будет для тех, кто занимается распространением полезной информации, помогает людям, оказавшимся в сложной ситуации. Хорошо складываются поездки, как деловые, так и романтические. Друзья радуют хорошими новостями и интересными предложениями.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 19 марта 2020 для Раков Вас ждет интересный день. Звезды обещают хорошее настроение, оптимизм и жизнерадостность. Будет возможность завязать новые знакомства, которые вскоре окажутся полезными. Вы на многих производите хорошее впечатление, а ваши идеи приходятся по душе даже тем, кто обычно скептически относится ко всему новому. Приятно будет повидаться со старыми друзьями, они поделятся хорошими новостями, наверняка предложат нечто интересное. Вечер приносит новые идеи, к реализации которых удастся приступить в ближайшее время.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 19 марта 2020 для Львов Не так-то легко оказывается отстоять свою точку зрения в спорах, которых сегодня может быть немало. Порой приходится лукавить и идти на хитрости; это хорошо вам удается, хотя совсем не радует. Давние союзники могут преподнести какие-то неприятные сюрпризы, зато новые наверняка чем-нибудь порадуют. Подходящий день для начала переговоров о долгосрочном сотрудничестве: все спорные моменты удастся обсудить до начала работы. Вечер обещает хорошие новости, касающиеся кого-то из близких. Вероятны неожиданные визиты, которым вы будете очень рады.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 19 марта 2020 для Дев День начинается удачно. Можно рассчитывать на успех в новых начинаниях, быстрое решение даже самых сложных задач. Интуиция подсказывает, как следует действовать, чтобы преодолеть трудности. Полезно будет вспомнить о победах, которые вы одержали раньше: так вы сможете сохранить уверенность в своих силах, избежать сомнений и тревог. Вы часто помогаете окружающим, не ожидая от них ни благодарности, ни ответных услуг. Благодаря этому у вас появляются новые союзники. Возможны выгодные сделки, удастся решить сложные финансовые вопросы.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 19 марта 2020 для Весов Вы добьетесь успеха, если будете действовать осторожно. Не следует рисковать, участвовать в любых авантюрах, заключать сомнительные сделки. Тщательно выбирайте союзников, не доверяйте тем, кто настойчиво пытается завоевать вашу симпатию. Осторожность в делах, проявленная сегодня, поможет избежать многих проблем в будущем. С точки зрения личных отношений день очень благоприятен. Возможны интересные знакомства и романтические увлечения. Вы способны понравиться даже тем, кто обычно настроен крайне критично и замечает только недостатки окружающих.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 19 марта 2020 для Скорпионов В первой половине дня едва ли удастся избежать напряженных моментов. Но вы не станете переживать и вскоре поймете, как можно справиться со всеми трудностями. Разногласия, возникающие на работе и дома, быстро удается преодолеть, потому что вы готовы прислушаться к чужому мнению, пойти на уступки, если это может быть полезно. Вероятны денежные поступления. День подходит для того, чтобы принимать важные решения, касающиеся финансов и имущества. Некоторые Скорпионы примут решения, благодаря которым вскоре заметно увеличат свои доходы.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 19 марта 2020 для Стрельцов Вы уверены в своих силах и настойчивы, не отказываетесь от задуманного, если что-то идет не так, и добиваетесь успеха почти во всем, за что беретесь. Не всегда удается избежать разногласий и споров, но вы находите способ убедить оппонентов в своей правоте. Часто друзья и просто хорошие знакомые дают толковые советы. Прислушайтесь к ним, и вам удастся решить многие проблемы. Первая половина дня подходит для обсуждения профессиональных планов, во второй же можно сосредоточиться на хобби, творческой деятельности, которая приносит вам особенное удовольствие.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 19 марта 2020 для Козерогов Непростой, но очень интересный день. Вам предстоит решать сложные задачи, преодолевать испытания, добиваться важных целей. Не отказывайтесь от задуманного, если что-то идет не по плану. Импровизируйте - у вас это отлично получается. Часто помогают новые знакомые или те, от кого вы не ждали ничего подобного. Вторая половина дня благоприятна для общения. Вы со многими отлично ладите, даже к самым неприступным особам находите подход. Не исключено начало романтических отношений. Кто-то может влюбиться в вас с первого взгляда.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 19 марта 2020 для Водолеев Не торопитесь. День пройдет довольно удачно, если вы будете руководствоваться здравым смыслом и не станете слушать всех, кто щедро раздает советы. Не исключены задержки в делах, не все начатое удается вовремя завершить, но и это не беда - каких-то серьезных последствий не будет. Если вы не растеряетесь, то найдете способ наверстать упущенное. Старайтесь не переутомляться во второй половине дня. Лучше всего этот период подходит для спокойного отдыха. Если вы планируете какие-то поездки, имейте в виду, что они могут оказаться утомительными и занять больше времени, чем вы предполагали.