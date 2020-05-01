Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 мая 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 1 мая 2020 для Овнов День сначала может показаться сложным, но позже выяснится, что он не так уж плох. Главное - не принимать близко к сердцу мелкие неудачи и не волноваться из-за того, на что вы пока не можете повлиять. Запаситесь терпением. Если вы выберете подходящий момент для начала решительных действий, то быстро добьетесь нужного результата. Не торопитесь с решением финансовых вопросов: к сожалению, возможны ошибки, которые приведут к серьезным потерям. Зато порадуют перемены к лучшему в личных отношениях. Возможны романтические сюрпризы, которым вы будете рады.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 1 мая 2020 для Тельцов Старайтесь внимательно наблюдать за происходящим вокруг: есть шанс заметить что-то важное и интересное. Могут оказаться полезными чужие идеи, не исключено, что появятся новые союзники. Вы быстро понимаете, кто может помочь вам в реализации планов, как привлечь таких людей и чем заинтересовать их. Старайтесь не обижаться на критические замечания, даже если кажется, что они совершенно лишены оснований. Возможно, позже вы поймете, что какое-то здравое зерно в них все же было. Вероятны приятные известия. Напомнят о себе давние знакомые, вы будете этому рады.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 1 мая 2020 для Близнецов Благоприятный день. Вы чувствуете, что влияние позитивных тенденций сильно, и пользуетесь моментом, чтобы достичь поставленных целей. Интуиция подсказывает, как лучше действовать в неоднозначных ситуациях. Благодаря ей вы быстро решаете сложные задачи, можете оставить соперников далеко позади. День подходит для чтения профессиональной литературы, учебы, расширения кругозора. Вам удается использовать опыт других людей, учиться на чужих ошибках. Давние знакомые часто дают хорошие советы, к ним стоит прислушаться.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 1 мая 2020 для Раков День сам по себе не так уж плох, но вам порой кажется, что все ополчились против вас. Не ищите врагов там, где их нет, лучше сосредоточьтесь на том, чтобы не усугубить сложившуюся ситуацию необдуманными поступками и ошибочными решениями. Полезно будет заранее составить план действий и придерживаться его во всем. Держитесь подальше от пессимистов и любителей критиковать все вокруг. Сегодня вам совершенно необходимо более жизнерадостное окружение. Так что стоит провести время с теми, кто может развеселить вас, поднять настроение.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 1 мая 2020 для Львов Вы отлично справляетесь с работой, даже очень сложной, и добиваетесь успехов там, где другие потерпели неудачу. Не бойтесь ставить перед собой самые высокие цели. Во-первых, есть шанс достичь их, во-вторых, это гораздо интереснее, чем ограничиваться решением текущих задач. Вы рассчитываете только на собственные силы, и развитие событий показывает, что это правильный подход. День благоприятен с точки зрения личных отношений. Сейчас окружающие обращают внимание на ваши лучшие черты, а недостатков не замечают. Это помогает преодолеть любые недоразумения.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 1 мая 2020 для Дев День сложится неплохо, но поймете вы это не сразу. Утром будет казаться, что многое идет не так, все валится из рук, ни на кого нельзя положиться. Придется скорректировать планы, это заставит вас нервничать. Появятся сомнения в том, что поставленных целей вообще можно достичь, а посоветоваться будет не с кем. Но постепенно ситуация меняется к лучшему, к вам возвращается оптимизм, становится ясно, как нужно действовать, чтобы быстрее достичь нужного результата. Не позволяйте окружающим манипулировать вами, принимайте решения самостоятельно.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 1 мая 2020 для Весов Появляется много интересных идей, некоторые из них будут совершенно неожиданными. Ваши замечания и умозаключения удивляют окружающих, но неизменно оказываются верными. Недоброжелатели предпочтут держаться подальше, чтобы вы ненароком не раскрыли их секреты. Вообще, вряд ли в этот день кто-то будет пытаться навредить вам или встать у вас на пути. Вероятны незапланированные поездки. Скорее всего, они будут связаны с делами семьи. Возможны небольшие финансовые потери, но серьезной угрозы для вашего бюджета нет. К тому же будет шанс неплохо заработать.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 1 мая 2020 для Скорпионов День начинается непросто. В первой его половине возможны задержки в делах, разногласия и споры. Часто возникают сложные ситуации, и вы просто теряетесь, не знаете, что предпринять. Однако со временем усиливается влияние позитивных тенденций, становится ясно, что проблемы не так уж серьезны, а преграды преодолимы. Пригодится опыт, полученный раньше: благодаря ему вы поймете, как лучше действовать. Возможны приятные сюрпризы и неожиданные подарки, близкие люди постараются порадовать вас, а вы ответите тем же. Хорошо принимать гостей, устраивать домашние праздники.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 1 мая 2020 для Стрельцов Отличный день для общения, хорошо проходят и официальные, и неформальные встречи. Вы легко ладите с людьми, можете договориться даже с теми, кто известен непреклонностью и нежеланием идти на уступки. Не исключено, что у вас появятся новые помощники и даже покровители. Однако имейте в виду, что вскоре их нужно будет отблагодарить за поддержку. Можно планировать поездки, они сложатся удачно, позволят получить полезную информацию, а при желании - и познакомиться с интересными людьми. Возможны дорогие подарки.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 1 мая 2020 для Козерогов Удачный день, позволяющий достичь больших успехов. Не бойтесь браться за масштабные проекты и сложные дела: вы справитесь с ними отлично. Правда, в начале пути возможны мелкие проблемы, чаще всего они связаны с тем, что у вас не хватает знаний и опыта. Но у вас отлично получается собирать и анализировать информацию, так что вы во всем разберетесь. Вероятны новые знакомства, в том числе на работе. Они получат романтическое продолжение, если вам этого захочется. Вы не только очень нравитесь окружающим, но и быстро понимаете, с кем стоит иметь дело, а от кого лучше держаться подальше.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 1 мая 2020 для Водолеев Благоприятный день для работы. Достичь поставленных целей оказывается гораздо проще, чем вы ожидали. В начале дня желательно сосредоточиться на делах, требующих фантазии и творческого подхода - именно они помогут вам показать себя с лучшей стороны. Возможны денежные поступления, в том числе неожиданные. Некоторые Водолеи заключат выгодные сделки. Вторая половина дня подходит для решения семейных проблем. Вы внимательны к близким, хорошо понимаете, каковы их желания и планы. Можно обсуждать любые вопросы, не боясь, что это приведет к обидам.