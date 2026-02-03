От "Happy End" до мировых чартов и помощи ВСУ: где сейчас участники группы "Пара нормальних"

Дорн выпускает русскоязычный альбом, а Добрыднева волонтерит в ВСУ

Этот украинский поп-дуэт был хитмейкером в 2000-х. Постоянные ротации на радио, клипы на музыкальных каналах и гастрольные туры по Украине были привычной жизнью для группы "Пара нормальных". Сначала он состоял из Анны Добрыдневой и Ивана Дорна, а затем певца заменил участник "Фабрики звезд" Артем Мех.

Что следует знать

Анна Добрыднева живет в Украине, где активно волонтерит для ВСУ и перевела хит группы на украинский язык

Иван Дорн, проживающий в Париже, заявил о нежелании переходить на украинский в творчестве и готовит к релизу русскоязычный альбом

Артём Мех строит успешную мировую карьеру под псевдонимом Will Armex, сотрудничая с иностранными лейблами

Группа "Пара Нормальных" образовалась в 2007 году в Киеве и быстро получила свою первую большую популярность благодаря хитам "Happy End" и "Скандал". Их дебютный альбом в 2008 году не сходил с хит-парадов и долго крутился по радио.

Дуэт "Пара нормальных". Фото из открытых источников

В составе "Пары Нормальных" выступали двое вокалистов: Анна Добрыднева и Иван Дорн. Именно их тандем сделал группу одной из любимцев того времени. Впоследствии певец признался, что с самого начала рассматривал дуэт на промежуточный этап своего пути, поэтому решил уйти. Позже к коллективу присоединился Артем Мех.

Иван Дорн, Анна Добрыднева. Фото: instagram.com/anna_dobrydneva

После ухода из группы Иван Дорн стал строить сольную карьеру. Он стал известен в Украине и за рубежом — работал как певец, продюсер, телеведущий и даже диджей. В 2017 году он получил награду MTV EMA.

Сейчас Дорн живет в Париже, куда он уехал за несколько дней до начала полномасштабного вторжения. Он планирует выпустить новый альбом впервые с 2017 года, который будет русскоязычным. К слову, он должен был выйти еще весной 2022-го, но из-за начала большой войны этого не произошло. На украинский артист переходить не планирует ни в творчестве, ни в жизни, потому что "стесняется сам себя на украинском языке".

Иван Дорн сейчас. Фото: скриншот YouTube

Где сейчас Анна Добрыднева

Анна Добрыднева остается в Украине, продолжает свою творческую деятельность и волонтерскую работу. Она часто гастролирует по разным городам, участвует в благотворительных концертах в поддержку ВСУ и других инициативах, посвященных помощи армии и пострадавшим от войны.

Анна Добрыднева. Фото: instagram.com/anna_dobrydneva

Параллельно с волонтерством Добрыднева активно занимается музыкой. В частности, в 2025 году она представила украиноязычную версию хита группы "Пара Нормальных" — песню "Скандал", адаптированную к современным реалиям.

В комментарии для шоу "Тур звездами" певица призналась, что с бывшим коллегой Дорном она не общается и не следит за происходящим в его жизни после их совместной работы в группе. Анна также выразила мнение, что каждый взрослый человек должен отвечать за свои решения, и не собирается навязывать кому-то свои взгляды или нарративы о войне или творчестве.

Где сейчас Артем Мех

После завершения деятельности группы "Пара Нормальных" Артем Мех продолжил сольную музыкальную карьеру, выпуская свои композиции под сценическим именем Will Armex. Он в основном выпускает треки на английском языке и сотрудничает с иностранными лейблами — в частности, его трек You and I стал популярным в соцсетях и набрал миллионы просмотров.

Артист живет в Украине, женат и воспитывает двух дочерей вместе с женой Дарьей. Свою семейную жизнь он часто показывал в соцсетях, но сейчас больше делится творчеством.

Свадьба Артема Меха. Фото: instagram.com/willarmex

Артем Мех с женой и дочерьми. Фото: instagram.com/willarmex

