Від "Happy End" до світових чартів і допомоги ЗСУ: де зараз учасники гурту "Пара нормальних"

Дорн випускає російськомовний альбом, а Добриднєва волонтерить у ЗСУ

Цей український поп-дует був хітмейкером у 2000-х. Постійні ротації на радіо, кліпи на музичних каналах і гастрольні тури Україною були звичним життям для гурту "Пара нормальних". Спочатку він складався з Анни Добриднєвої та Івана Дорна, а потім співака замінив учасник "Фабрики зірок" Артем Мєх.

Що варто знати

Анна Добриднєва мешкає в Україні, де активно волонтерить для ЗСУ і переклала хіт гурту на українську мову

Іван Дорн, який наразі мешкає у Парижі, заявив про небажання переходити на українську у творчості та готує до релізу російськомовний альбом

Артем Мєх будує успішну світову кар'єру під псевдонімом Will Armex, співпрацюючи з іноземними лейблами

Гурт "Пара Нормальних" утворився у 2007 році в Києві і швидко здобув свою першу велику популярність завдяки хітам "Happy End" і "Скандал". Їхній дебютний альбом у 2008 році не сходив із хіт-парадів і довго крутиться на радіо.

Дует "Пара нормальних". Фото з відкритих джерел

У складі "Пари Нормальних" виступали двоє вокалістів: Анна Добриднєва та Іван Дорн. Саме їхній тандем зробив гурт одним із улюбленців молоді того часу. Згодом співак зізнався, що з самого початку розглядав дует на проміжний етап свого шляху, тому й вирішив піти. Згодом до колективу приєднався Артем Мєх.

Іван Дорн, Анна Добриднєва. Фото: instagram.com/anna_dobrydneva

Після виходу з гурту Іван Дорн став будувати сольну кар'єру. Він став відомим в Україні та за кордоном — працював як співак, продюсер, телеведучий і навіть діджей. У 2017 році він отримав нагороду MTV EMA у 2017 році.

Зараз Дорн мешкає у Парижі, куди він виїхав за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Він планує випустити новий альбом вперше з 2017 року, який буде російськомовним. До слова, він мав вийти ще навесні 2022-го, але через початок великої війни цього не сталося. На українську артист переходити не планує ні у творчості, ні в житті, бо "стесняется сам себя на украинском языке".

Іван Дорн зараз. Фото: скріншот YouTube

Де зараз Анна Добриднєва

Анна Добриднєва залишається в Україні, продовжує свою творчу діяльність та волонтерську роботу. Вона часто гастролює по різних містах, бере участь у благодійних концертах на підтримку ЗСУ та інших ініціативах, присвячених допомозі армії та постраждалим від війни.

Анна Добриднєва. Фото: instagram.com/anna_dobrydneva

Паралельно з волонтерством Добриднєва активно займається музикою. Зокрема, у 2025 році вона представила україномовну версію хіта гурту "Пара Нормальних" — пісню "Скандал", яку адаптувала до сучасних реалій.

У коментарі для шоу "Тур зірками" співачка зізналася, що з колишнім колегою Дорном вона не спілкується і не стежить за тим, що відбувається в його житті після їхньої спільної роботи в гурті. Анна також висловила думку, що кожна доросла людина має відповідати за власні рішення, і не збирається нав’язувати комусь свої погляди чи наративи про війну чи творчість.

Де зараз Артем Мєх

Після завершення діяльності гурту "Пара Нормальних" Артем Мєх продовжив сольну музичну кар’єру, випускаючи власні композиції під сценічним ім’ям Will Armex. Він здебільшого випускає треки англійською мовою і співпрацює з іноземними лейблами — зокрема його трек "You and I" став популярним у соцмережах і набрав мільйони переглядів.

Артист живе в Україні, одружений і виховує двох доньок разом із дружиною Дариною. Своє сімейне життя він часто показував у соцмережах, але зараз більше ділиться творчістю.

Весілля Артема Мєха. Фото: instagram.com/willarmex

Артем Мєх з дружиною і доньками. Фото: instagram.com/willarmex

