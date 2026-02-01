Були кумирами підлітків і мали тисячі шанувальниць: де зараз 32-річні брати Борисенки з "Фабрики зірок"

Як змінилося життя зіркових близнюків

Олександр та Володимир Борисенки — українські брати-близнюки, учасники "Фабрики зірок-3", які стали одними із найупізнаваніших зірок попсцени кінця нульових. Їхній дует швидко став мегапопулярним після телешоу — концерти по всій країні, тисячі шанувальниць і статус кумирів підлітків.

Що варто знати

Брати Борисенки здобули шалену популярність у 17 років і на піку слави заробляли лише десяту частину від гонорарів

Після невдалої спроби перезапуску гурту під назвою BRO Borisenko Brothers артисти припинили спільну музичну діяльність

Зараз 32-річні близнюки реалізують себе у маркетингу та відеопродакшені, активно допомагаючи військовим і ветеранам через благодійні ініціативи

Під час участі у "Фабриці зірок" братам було по 17 років. Після шоу вони підписали контракт із "Новим каналом" і гастролювали, випускали нові пісні. Їхня харизма, зовнішність та голоси зробили їх фаворитами фанаток — глядачки буквально сходили з розуму від дуету.

І хоч на шоу вони не отримали перемогу, популярність була великою. Серед найвідоміших пісень братів Борисенків — "Пусть я маленького роста" (2010), "Колдовала зима" (2010), "Я герой" (2011), "Не трогай мой плеер" (2011).

Володимир та Олекснадр Борисенко. Фото: УНІАН

Попри шалену популярність, артисти заробляли зовсім не великі гроші. У шоу NABARI у 2025 році Володимир і Олександр розповіли, що на початку кар'єри їм платили лише 10% від гонорарів. Наприклад, з концерту за 1000 $ вони отримували 100 $ на двох — близько 50 $ кожен. За словами співаків, це звучить смішно зараз, але тоді це здавалося прийнятним як для початку кар'єри.

У 2016 році зіркові брати створили новий музичний проєкт — BRO Borisenko Brothers. Проте він не став популярним, дует розпався, а Володимир став будувати сольну кар'єру.

Брати Борисенки. Фото: Хочу

Де зараз брати Борисенки

Зараз Олександру та Володимиру по 32 роки. Їхні професійні дороги дещо розійшлися — тепер брати не працюють разом як дует. Володимир зайнявся рекламою та копірайтингом, а також займається соціальною роботою і допомагає ветеранам.

Вова і Саша Борисенки. Фото: instagram.com/voborysenko

Олександр зосередився на монтажі, дизайні та режисурі відео. Він також бере участь у благодійних проєктах — підтримує військових. Два роки поспіль брати брали участь у благодійному жартівливому проєкті "Нашебачення", організаторами якого були Василь Байдак, Антон Тимошенко, Володимир Дантес, Олег Свищ і Олег Кедр — донатний гурт Badstreet Boys.

Володимир Борисенко. Фото: instagram.com/voborysenko

Брати Борисенки з батьками. Фото: https://www.instagram.com/sasha__borysenko/

