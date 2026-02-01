Были кумирами подростков и имели тысячи поклонниц: где сейчас 32-летние братья Борисенко из "Фабрики звезд"
Как изменилась жизнь звездных близнецов
Александр и Владимир Борисенко — украинские братья-близнецы, участники "Фабрики звезд-3", ставшие одними из самых узнаваемых звезд поп-сцены конца нулевых. Их дуэт быстро стал мегапопулярным после телешоу – концерты по всей стране, тысячи поклонниц и статус кумиров подростков.
Что следует знать
- Братья Борисенко приобрели безумную популярность в 17 лет и на пике славы зарабатывали лишь десятую часть от гонораров.
- После неудачной попытки перезапуска группы под названием BRO Borisenko Brothers артисты прекратили совместную музыкальную деятельность
- Сейчас 32-летние близнецы реализуют себя в маркетинге и видеопродакшене, активно помогая военным и ветеранам через благотворительные инициативы
При участии в "Фабрике звезд" братьям было по 17 лет. После шоу они подписали контракт с "Новым каналом" и гастролировали, выпускали новые песни. Их харизма, внешность и голоса сделали их фаворитами фанаток — зрительницы буквально сходили с ума от дуэта.
И хотя на шоу они не одержали победы, популярность была большой. Среди самых известных песен братьев Борисенко — "Пусть я маленького роста" (2010), "Колдовала зима" (2010), "Я герой" (2011), "Не трогай мой плеер" (2011).
Несмотря на безумную популярность, артисты зарабатывали совсем не большие деньги. В шоу NABARI в 2025 году Владимир и Александр рассказали, что в начале карьеры им платили всего 10% от гонораров. Например, с концерта за 1000$ они получали 100$ на двоих — около 50$ каждый. По словам певцов, это звучит смешно сейчас, но тогда это казалось приемлемым для начала карьеры.
В 2016 году звездные братья создали новый музыкальный проект – BRO Borisenko Brothers. Однако он не стал популярен, дуэт распался, а Владимир стал строить сольную карьеру.
Где сейчас брать Борисенко
Сейчас Александру и Владимиру по 32 года. Их профессиональные дороги несколько разошлись – теперь братья не работают вместе как дуэт. Владимир занялся рекламой и копирайтингом, а также занимается социальной работой и помогает ветеранам.
Александр сосредоточился на монтаже, дизайне и режиссуре видео. Он также участвует в благотворительных проектах – поддерживает военных. Два года подряд они принимали участие в благотворительном шутливом проекте "Нашебачення", организаторами которого были Василий Байдак, Антон Тимошенко, Владимир Дантес, Олег Свищ и Олег Кедр — донатная группа Badstreet Boys.
