Гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 мая 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 9 мая 2020 для Овнов Неоднозначный день. Могут появиться серьезные проблемы, но вы отлично справитесь с их решением. Успех приходит к тем, кто не выбирает привычный и очевидный путь к цели, а пытается найти новые. Вы быстро учитесь всему, что вскоре пригодится, находите людей, чей опыт может быть вам полезен. Ошибки не исключены, но вам удается быстро их заметить и исправить. Иногда ваши поступки вызывают недоумение у окружающих, но со временем станет очевидно, что вы сделали именно то, что нужно. Постарайтесь ограничить расходы: сегодня вы склонны к расточительности.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 9 мая 2020 для Тельцов Беспокойный день. Чаще всего вы переживаете из-за того, что вовсе не имеет к вам отношения. Многие Тельцы принимают чужие проблемы очень близко к сердцу, беспокоятся о них не меньше, чем о своих собственных. Будет возможность помочь тем, кто оказался в трудном положении, и вы ее не упустите. Возможны удивительные совпадения, которые заставят вас на многое в жизни посмотреть по-новому. Не исключены интересные знакомства, встречи с необычными, даже выдающимися людьми. Вы на многих произведете хорошее впечатление, причем особенно стараться для этого не придется.

3 Близнецы (29 мая – 20 июня) Гороскоп на 9 мая 2020 для Близнецов Могут обостриться многие давние разногласия. Отношения с близкими будут складываться более напряженно, чем обычно. Вам напоминают о старых ошибках и промахах; вы тоже не остаетесь в долгу. Лучше отложить обсуждение важных вопросов и общих планов, иначе дело может закончиться серьезной ссорой. Иногда выручает чувство юмора. Действуя самостоятельно, вы можете добиться больших успехов. Удастся реализовать какие-то старые планы, найти применение своим талантам. Вторая половина дня приносит неожиданные и очень приятные новости.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 9 мая 2020 для Раков Нужна осторожность в финансовых делах. Там, где дело касается денег, вы проявляете редкое легкомыслие. Многие Раки тратят гораздо больше, чем могут себе позволить. Но в конце дня вероятны денежные поступления, которые заметно улучшат ваше положение. Поездки складываются неудачно и могут занять больше времени, чем вы ожидали. Не стоит отправляться в долгие путешествия в одиночестве. Можно принимать гостей, устраивать какие-то домашние праздники - это поднимет настроение и вам, и вашим близким. Домашние дела не покажутся утомительными, вы быстро с ними справитесь.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 9 мая 2020 для Львов Гармоничный благоприятный день. Он подходит для обсуждения любых важных вопросов. Можно узнать что-то новое, познакомиться с людьми, чьи опыт и знания будут вам полезны. Завоевать чью-то симпатию для вас - пара пустяков, прикладывать для этого усилия не приходится. Возможно начало романтических или дружеских отношений. Вторая половина дня подходит для покупок, в том числе крупных, а также для решения финансовых вопросов. Там, где дело касается денег, вы очень внимательны и осторожны; сейчас это кстати. Окружающие чаще обычного обращаются к вам за советами, вы стараетесь не отказывать.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 9 мая 2020 для Дев Вторая половина дня будет гораздо благоприятнее первой, так что с важными делами лучше не торопиться. Многое можно отложить на потом. Сегодня у вас будет шанс пообщаться с людьми, которые совсем не похожи на вас, по-иному смотрят на вещи и строят свою жизнь. Такие встречи вдохновляют. Часто именно благодаря им Девы берутся за то, к чему прежде не решались подступиться. Старайтесь избегать перегрузок: сейчас они особенно плохо сказываются на здоровье, могут спровоцировать обострение хронических заболеваний.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 9 мая 2020 для Весов Отличный день для общения. Можно искать единомышленников и союзников, а можно просто знакомиться с теми, кто вам интересен. Быстро вспыхнувшая симпатия, скорее всего, будет взаимной. Не исключено начало романтической истории. Вторая половина дня не подходит для тяжелой физической работы, изнурительных спортивных тренировок. В это время вероятны недомогания, лучше поберечь себя, отдохнуть. Нежелательно отправляться в далекие поездки. Можно делать небольшие покупки: такие приобретения будут долго вас радовать.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 9 мая 2020 для Скорпионов Вы настойчивы и решительны, поэтому наверняка добьетесь успеха. Но вот отношения с окружающими, в том числе важными для вас людьми, могут быть испорчены, и надолго. Вы говорите то, что думаете, часто бываете слишком резки и прямолинейны, слишком увлекаетесь критикой всего, что вам не по душе. Немного деликатности не помешало бы. Полезны физические нагрузки, занятия спортом дарят бодрость и поднимают настроение. Не лишним будет и сменить обстановку: новые впечатления будут кстати, а для некоторых Скорпионов станут источником вдохновения.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 9 мая 2020 для Стрельцов

10 Непростой день. Будьте начеку, не доверяйте первому впечатлению о новых знакомых. Есть опасность, что кто-то введет вас в заблуждение, злоупотребит вашей добротой. Важные встречи лучше отложить. Если это невозможно, постарайтесь подготовиться к ним заранее, подумайте, что и как будете говорить. Действуя самостоятельно, вы можете добиться успеха там, где требуются фантазия и творческий подход. На вторую половину дня можно запланировать встречу с друзьями: они развеселят вас, поделятся хорошими новостями и идеями. Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 9 мая 2020 для Козерогов Благоприятный день для решительных действий. Вы не боитесь рисковать. Интуиция подсказывает, когда стоит проявить осторожность, прислушивайтесь к ней - и вы не допустите серьезных ошибок. Пригодится опыт, полученный раньше. Благодаря ему вы быстро выведете тайных недоброжелателей на чистую воду. Чаще обычного возникают споры. Вам удается отстоять свою точку зрения, никого не обидев. На ваши плечи ложится ответственность за решение семейных проблем, вряд ли кто-то справится с ними лучше. Вы стараетесь во всем поддерживать близких, они отвечают тем же.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 9 мая 2020 для Водолеев Подходящий день для того, чтобы подумать о чем-то серьезном и важном. Появляются хорошие идеи, вы понимаете, как нужно расставить приоритеты, за что браться в первую очередь. Много позитивных эмоций дарит общение с окружающими. Вам удается привлечь на свою сторону даже тех, с кем раньше не удавалось поладить. Возможны удачные сделки, денежные поступления и интересные деловые предложения. У некоторых Водолеев появятся смелые планы, касающиеся работы и бизнеса. В ближайшее время вы сможете приступить к осуществлению задуманного.