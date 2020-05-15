Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 мая 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 15 мая 2020 для Овнов Сегодня особенно важно сохранять самообладание. Без него вы сами себя рискуете загнать в ловушку. Не уклоняйтесь от разговоров с единомышленниками, даже если чувствуете, что не расположены вести долгие беседы. Даже самые сложные вопросы можно обсудить спокойно и конструктивно, и это станет первым шагом к их решению. К тому же у вас есть шанс получить информацию, благодаря которой вы вовремя скорректируете свои планы и не допустите ошибок. Желательно воздержаться от любых излишеств, отказаться от вредных привычек. Не идите на поводу у окружающих, особенно во второй половине дня. В это время нужно принимать самостоятельные решения.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 15 мая 2020 для Тельцов Дела, которыми вам сегодня предстоит заниматься, могут оказаться более сложными и утомительными, чем вы ожидали. Потребуются аккуратность и внимание к деталям, чтобы со всем справиться. Старайтесь избегать суеты и неразберихи, порядок сейчас очень важен. Никому не позволяйте торопить вас: спешка может стать причиной серьезных ошибок. Обратите внимание на свое эмоциональное состояние, не поддавайтесь унынию, ищите поводы для радости. Полезно будет разнообразить привычный досуг, попробовать что-то новое. Даже небольшой прогулки может быть достаточно, чтобы вы взбодрились и настроились на более оптимистический лад.

3 Близнецы (29 мая – 20 июня) Гороскоп на 15 мая 2020 для Близнецов

4 Напряженный день. Можно добиться значительных успехов, но для этого придется потрудиться. К тому же проверенные методы часто не позволяют достичь нужных результатов, поэтому вам приходится на ходу изобретать новые. Уже к середине дня появится ощущение усталости, а порой и полного опустошения. Вторая половина дня подходит для отдыха, лучше - в компании друзей. Благодаря приятному общению эмоциональный фон стабилизируется, вы чувствуете себя заметно лучше. Стоит быть осторожнее с новыми косметическими средствами, они могут вызвать аллергию. Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 15 мая 2020 для Раков Утро требует осторожности, порой приносит тревожные новости и неприятные сюрпризы. Но чуть позже выясняется, что ситуация не так уж плоха, а в некоторых сферах - значительно лучше, чем вы ожидали. Так что не расстраивайтесь раньше времени и старайтесь получить как можно больше информации, прежде чем делать выводы. Возможны знакомства, которые окажутся полезными и с деловой, и с личной точки зрения. Вы наверняка встретитесь с очень приятными людьми. Но не торопитесь делиться с ними своими секретами и помните, что первое впечатление может быть обманчивым. Поездки сложатся хорошо, если вы серьезно отнесетесь к их организации.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 15 мая 2020 для Львов Отличный день. За какие бы дела вы ни брались, в успехе можно не сомневаться. Часто нужны изобретательность и творческий подход, но у вас достаточно и того, и другого. Наверняка пригодится информация, полученная раньше, и вы не раз порадуетесь тому, что не поленились запомнить или записать ее. День обещает интересные знакомства, приятные встречи с представителями противоположного пола, возможны романтические увлечения на работе. Не покажутся утомительными домашние дела. Можно покупать мебель и предметы интерьера.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 15 мая 2020 для Дев Проявите настойчивость и решительность. Именно эти качества помогут получить то, о чем вы давно мечтали. Наступил благоприятный момент для новых начинаний, так что поторопитесь заняться чем-нибудь интересным. Ваши таланты, прежде остававшиеся незамеченными, будут признаны и востребованы. Очень сильно влияние позитивных тенденций в сфере личных отношений. Это подходящий день для того, чтобы постараться что-то кардинально изменить к лучшему. Возможно, вы поймете, как стоит вести себя с любимым человеком, чтобы общение доставляло больше удовольствия вам обоим.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 15 мая 2020 для Весов

8 День не подходит для важных и ответственных дел, зато идеален для спокойного отдыха и восстановления сил. Если вы не можете позволить себе сделать паузу и отложить все на потом, найдите людей, которые вам помогут в решении самых срочных задач. У вас отлично получается делегировать полномочия, объяснять, кто и что должен сделать. Не исключены трудности в общении с близкими людьми, часто разногласия возникают просто из-за недопонимания. Так что от вас потребуется терпение и готовность снова и снова возвращаться к одним и тем же вопросов. К концу дня обязательно найдутся решения, которые устроят всех. Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 15 мая 2020 для Скорпионов Не торопитесь. Первая половина дня будет напряженной и сложной. В это время вряд ли удастся достичь больших успехов, разве что ценой огромных усилий. Подождите немного. Через несколько часов ситуация изменится к лучшему - тогда-то и стоит начинать действовать. Интуиция подскажет, когда стоит переходить от спокойного созерцания к активному покорению вершин. Вторая половина дня благоприятна для общения. Романтические свидания проходят хорошо, оставляют приятное впечатление. Человек, который сегодня впервые встретится с вами, наверняка захочет узнать вас получше.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 15 мая 2020 для Стрельцов

10 Отличный день с деловой точки зрения. Он подходит для решения серьезных вопросов, в первую очередь - касающихся финансов, инвестиций, крупных покупок. Деловое чутье вас не подведет, вы не допустите даже мелких ошибок. Можно обсуждать и решать юридические проблемы, здесь вам будет сопутствовать удача. Во второй половине дня будет возможность завязать интересные знакомства, пообщаться с людьми, которые вскоре окажутся вам полезны. Не стоит прикладывать усилия, чтобы произвести хорошее впечатление: ведите себя естественно, этого будет достаточно. Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 15 мая 2020 для Козерогов Вы внимательны, осторожны, ничего не упускаете из виду, поэтому двигаетесь вперед медленно, но верно. Даже при решении самых сложных вопросов вы не допускаете промахов, потому что учитываете любую мелочь. Часто вам удается предсказать поступки других, это помогает одержать верх над соперниками и оставить конкурентов позади. С друзьями легко найти общий язык, день подходит для начала каких-то общих дел. Не давайте необдуманных обещаний: сейчас очень важно сохранить репутацию человека, на которого можно положиться в любых обстоятельствах.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 15 мая 2020 для Водолеев Приятный день. Постарайтесь провести его в обществе людей, которые вам симпатичны; общение с ними поднимет настроение и вдохновит. Найдутся интересные общие дела, появятся идеи, которые захочется осуществить как можно скорее. Вероятны незапланированные поездки, неожиданные встречи с друзьями детства и юности. Дальние родственники могут нанести визиты, которые вас обрадуют. Вы быстро справляетесь с решением практических вопросов. Проницательность и острая интуиция помогают разобраться в запутанных ситуациях.