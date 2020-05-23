Скачать
Суббота, 23.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 22 мая: ослабление карантина, стрельба на Житомирщине и авиакатастрофа в Пакистане
Итоги дня 22 мая: ослабление карантина, стрельба на Житомирщине и авиакатастрофа в Пакистане
В мире на COVID-19 заразились уже более чем 5,2 млн человек
В мире на COVID-19 заразились уже более чем 5,2 млн человек
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)
Симонов день: приметы и обряды на 23 мая
Симонов день: приметы и обряды на 23 мая

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 мая 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 мая 2020 года
07:15 Сегодня Телеграф

Очень хороший день для отдыха в кругу семьи, веселья и радости.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 23 мая 2020 для Овнов 

    Не сомневайтесь в своей правоте. С осторожностью отнеситесь к советам людей, которые могут лукавить, ища выгоду для себя. Данный период благоприятен для любых начинаний, будь то новый проект или хобби. Также можно заняться обустройством своего дома.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 23 мая 2020 для Тельцов 

    Не пожалейте времени и денег и приобретите обновку. Возможно, вскоре вы встретите любовь, или старые отношения вспыхнут с новой силой. Если на работе не все будет идти так, как бы этого хотелось, не расстраивайтесь, все компенсируется в чем-то другом. Серьезных неприятностей не ожидается.

  • 3

    Близнецы (29 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 23 мая 2020 для Близнецов 

  • 4

    Волнение, связанное с профессиональной деятельностью, постарайтесь компенсировать чем-то приятным. Сейчас вам просто необходимы эмоциональная поддержка и понимание близких людей. И воздержитесь от разного рода преувеличений - все опасения являются только плодом вашего воображения.

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 23 мая 2020 для Раков

    День подходит для общения, переговоров, подписания бумаг и контрактов. Обратите внимание на состояние финансовых дел. Избегайте рискованных сделок, старайтесь не иметь дел с сомнительными личностями, так как велик риск стать жертвой мошенничества.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 23 мая 2020 для Львов   

    Вполне вероятно, что вы почувствуете себя разбитыми, и особого желания трудиться у вас не будет. Не насилуйте свой организм. Лучше дать себе небольшую передышку, а затем наверстать упущенное. Многие встречи или контакты, которых вы ждете, могут срываться по независящим от вас причинам.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 23 мая 2020 для Дев  

    Данный день может подарить немало возможностей, которыми вы просто обязаны воспользоваться. Сейчас сама судьба будет благосклонна к вам, и поэтому можете планировать самые трудновыполнимые дела и важные встречи. Кое-кого ждет судьбоносное знакомство, которое может перерасти в большую любовь.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 23 мая 2020 для Весов 

  • 8

    Не обращайте внимания на маленькие недоразумения, которые могут иметь место. Какие-то встречи будут срываться только потому, что вам не хватит на них времени. Не исключено, что виновником такой нехватки окажется любимый человек либо новый знакомый, который претендует на эту роль.

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 23 мая 2020 для Скорпионов 

    Не спешите выяснять отношения. Промолчать - не значит проиграть. Сейчас вы будете обладать огромной силой, и не растрачивайте ее по пустякам. Лучше выделите для себя наиболее приоритетные дела и займитесь их воплощением в жизнь. Скорее всего, связаны они будут с профессиональными вопросами.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 23 мая 2020 для Стрельцов 

  • 10

    Благоприятное время для достижений в профессиональной деятельности. Если хотите расширить возможности или начать новые дела, не упускайте времени. Также этот день удачен для всего, что связано с любовью. Одиноким представителям данного знака судьба может подарить новое увлечение.

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 23 мая 2020 для Козерогов

    Вы многое будете выполнять, как говорится, на автопилоте. Хотя даже с таким подходом к делу вы вряд ли допустите оплошности. Переложите свои обязанности на плечи коллег. Не израсходуйте все свои силы раньше времени.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 23 мая 2020 для Водолеев

    В этот день приветствуется принятие новых неожиданных решений и свежий взгляд на старые проблемы. Будет легче разобраться с задачами, над которыми вы давно и безуспешно бьетесь. Можно заниматься оформлением документов и приводить в порядок дела. Советы, если вас о них попросят, давайте осторожно и не вмешивайтесь в чужие конфликты.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 23 мая 2020 для Рыб

    Постарайтесь сейчас проявлять поменьше инициативы, особенно там, где вас это делать не просят. На данном этапе вы способны поставить все с ног на голову, причем и сами запутаетесь в создавшемся положении. Поэтому никому не обещайте золотых гор и не начинайте новых дел.

Бизнес-гороскоп на неделю (18.05. - 24.05.2020): все знаки зодиака

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (18.05. - 24.05.2020)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (18.05.- 24.05.2020)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на сегодня, Гороскоп на 23 мая, 23 мая, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Принимаю поздравления": замдиректора ATR признали террористом в РФ
02 В Минздраве назвали области, не готовые к ослаблению карантина
03 Неожиданные идеи, как при помощи старых вещей обновить домашний интерьер
04 Обвал цен на энергоносители: в мае газ для населения подешевеет
05 Шмели покусывают растения, чтобы заставить их цвести
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве назвали области, не готовые к ослаблению карантина
В Минздраве назвали области, не готовые к ослаблению карантина
ООС: боевики 12 раз нарушали режим &quot;тишины&quot;
ООС: боевики 12 раз нарушали режим "тишины"
Без жертв и разрушений: в Турции произошло землетрясение
Без жертв: в Турции произошло землетрясение
Рецепт дня: Мини-пиццы из слоеного теста
Рецепт дня: Мини-пиццы из слоеного теста
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь