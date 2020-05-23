Гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 мая 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 23 мая 2020 для Овнов Не сомневайтесь в своей правоте. С осторожностью отнеситесь к советам людей, которые могут лукавить, ища выгоду для себя. Данный период благоприятен для любых начинаний, будь то новый проект или хобби. Также можно заняться обустройством своего дома.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 23 мая 2020 для Тельцов Не пожалейте времени и денег и приобретите обновку. Возможно, вскоре вы встретите любовь, или старые отношения вспыхнут с новой силой. Если на работе не все будет идти так, как бы этого хотелось, не расстраивайтесь, все компенсируется в чем-то другом. Серьезных неприятностей не ожидается.

3 Близнецы (29 мая – 20 июня) Гороскоп на 23 мая 2020 для Близнецов

4 Волнение, связанное с профессиональной деятельностью, постарайтесь компенсировать чем-то приятным. Сейчас вам просто необходимы эмоциональная поддержка и понимание близких людей. И воздержитесь от разного рода преувеличений - все опасения являются только плодом вашего воображения. Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 23 мая 2020 для Раков День подходит для общения, переговоров, подписания бумаг и контрактов. Обратите внимание на состояние финансовых дел. Избегайте рискованных сделок, старайтесь не иметь дел с сомнительными личностями, так как велик риск стать жертвой мошенничества.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 23 мая 2020 для Львов Вполне вероятно, что вы почувствуете себя разбитыми, и особого желания трудиться у вас не будет. Не насилуйте свой организм. Лучше дать себе небольшую передышку, а затем наверстать упущенное. Многие встречи или контакты, которых вы ждете, могут срываться по независящим от вас причинам.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 23 мая 2020 для Дев Данный день может подарить немало возможностей, которыми вы просто обязаны воспользоваться. Сейчас сама судьба будет благосклонна к вам, и поэтому можете планировать самые трудновыполнимые дела и важные встречи. Кое-кого ждет судьбоносное знакомство, которое может перерасти в большую любовь.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 23 мая 2020 для Весов

8 Не обращайте внимания на маленькие недоразумения, которые могут иметь место. Какие-то встречи будут срываться только потому, что вам не хватит на них времени. Не исключено, что виновником такой нехватки окажется любимый человек либо новый знакомый, который претендует на эту роль. Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 23 мая 2020 для Скорпионов Не спешите выяснять отношения. Промолчать - не значит проиграть. Сейчас вы будете обладать огромной силой, и не растрачивайте ее по пустякам. Лучше выделите для себя наиболее приоритетные дела и займитесь их воплощением в жизнь. Скорее всего, связаны они будут с профессиональными вопросами.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 23 мая 2020 для Стрельцов

10 Благоприятное время для достижений в профессиональной деятельности. Если хотите расширить возможности или начать новые дела, не упускайте времени. Также этот день удачен для всего, что связано с любовью. Одиноким представителям данного знака судьба может подарить новое увлечение. Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 23 мая 2020 для Козерогов Вы многое будете выполнять, как говорится, на автопилоте. Хотя даже с таким подходом к делу вы вряд ли допустите оплошности. Переложите свои обязанности на плечи коллег. Не израсходуйте все свои силы раньше времени.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 23 мая 2020 для Водолеев В этот день приветствуется принятие новых неожиданных решений и свежий взгляд на старые проблемы. Будет легче разобраться с задачами, над которыми вы давно и безуспешно бьетесь. Можно заниматься оформлением документов и приводить в порядок дела. Советы, если вас о них попросят, давайте осторожно и не вмешивайтесь в чужие конфликты.