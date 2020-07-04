Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 июля 2020 года

1 Овен (21 марта - 20 апреля) Гороскоп на 5 июля 2020 для Овнов Сейчас лучше придерживаться во всем нейтральной позиции. Хоть некоторые перспективы вам могут показаться заманчивыми, но все же стоит взвесить все за и против. В отношениях с любимым человеком будет царить мир и покой.

2 Телец (21 апреля - 21 мая) Гороскоп на 5 июля 2020 для Тельцов Перед вами могут открыться новые перспективы в профессиональной области, но для этого придется проявить инициативу. Из-за перенапряжения могут возникнуть проблемы со здоровьем. День не располагающий к новым романтическим встречам и знакомствам.

3 Близнецы (22 мая - 21 июня) Гороскоп на 5 июля 2020 для Близнецов Многие не слишком ясные моменты, которые имели место в вашей жизни, начнут проясняться, и все встанет на свои места. Сейчас полагайтесь только на себя. И не потому, что окружающие могут подвести, а просто вам самим нужно быть в курсе всех дел и событий и не упускать из виду даже незначительные мелочи.

4 Рак (22 июня - 22 июля) Гороскоп на 5 июля 2020 для Раков Особых изменений в вашей жизни сейчас произойти не должно. Хотя следует внимательнее присмотреться к людям, с которыми вы общаетесь. Возможно, кто-то из них недолюбливает вас и может нанести удар исподтишка. Но если будете осмотрительны и осторожны, то сможете предотвратить это.

5 Лев (23 июля - 23 августа) Гороскоп на 5 июля 2020 для Львов Постарайтесь не пропускать мероприятий, они могут повлиять на ваше будущее. Даже если вас просто пригласят на вечеринку или презентацию, обязательно сходите, так как сейчас есть шанс ухватить удачу за хвост. Вы сможете завести полезные знакомства.

6 Дева (24 августа - 23 сентября) Гороскоп на 5 июля 2020 для Дев Не стоит бояться перемен. Быстрый ритм жизни и многообразие событий в этот день не дадут стоять на месте. В этот период надо особенно ответственно относиться к обещаниям, которые вы даете. Не сумев сдержать данное слово, вы серьезней, чем обычно, рискуете потерять свое честное имя.

7 Весы (24 сентября - 23 октября) Гороскоп на 5 июля 2020 для Весов Сейчас все будет зависеть только от ваших желаний. Однако постарайтесь избегать большого скопления народа, так как в толпе вас могут ожидать не совсем приятные сюрпризы - от хамства до воровства.

8 Скорпион (24 октября - 22 ноября) Гороскоп на 5 июля 2020 для Скорпионов Сосредоточьтесь на проблемах, которые можете легко решить, а на все остальное не обращайте внимания. Держитесь подальше от людей, которые вам не по душе, и не имейте с ними никаких совместных дел. К вам могут тянуться личности с плохими помыслами и криминальными замашками.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 5 июля 2020 для Стрельцов Посвятите время себе. Если вы что-то давно хотели купить, с кем-то встретиться или куда-то сходить, не откладывайте. День благоприятен для завязывания новых отношений. Если вам приглянулся человек, не отказывайтесь от знакомства с ним.

10 Козерог (22 декабря - 20 января) Гороскоп на 5 июля 2020 для Козерогов Сейчас кто-то будет нуждаться в вашей помощи. Даже если вы не горите желанием оказать услугу, не отказывайте в просьбе. Сказать твердое "нет" можно лишь в том случае, если у вас попросят в долг, а вы либо не слишком доверяете просителю, либо не имеете финансовых возможностей.

11 Водолей (21 января - 18 февраля) Гороскоп на 5 июля 2020 для Водолеев Сейчас на вашем пути может возникнуть множество преград, преодолеть которые будет довольно трудно. Но воздержитесь от любых проявлений злости и агрессии. Как только вы начнете выходить из себя, вокруг вас возникнет атмосфера непонимания и противостояния.