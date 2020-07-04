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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 июля 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 июля 2020 года
Обновлено 18:48 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com
Полнолуние обостряет эмоции, оживляет давние противоречия, претензии, обиды, дремлющую ревность. Усилится жажда мести, реванша. Нужна осторожность: нагнетая напряжение, легко создать почву для конфликтов и острых масштабных проблем.
  • 1

    Овен (21 марта - 20 апреля)

    Гороскоп на 5 июля 2020 для Овнов 

    Сейчас лучше придерживаться во всем нейтральной позиции. Хоть некоторые перспективы вам могут показаться заманчивыми, но все же стоит взвесить все за и против. В отношениях с любимым человеком будет царить мир и покой.

  • 2

    Телец (21 апреля - 21 мая)

    Гороскоп на 5 июля 2020 для Тельцов 

    Перед вами могут открыться новые перспективы в профессиональной области, но для этого придется проявить инициативу. Из-за перенапряжения могут возникнуть проблемы со здоровьем. День не располагающий к новым романтическим встречам и знакомствам.

  • 3

    Близнецы (22 мая - 21 июня)

    Гороскоп на 5 июля 2020 для Близнецов 

    Многие не слишком ясные моменты, которые имели место в вашей жизни, начнут проясняться, и все встанет на свои места. Сейчас полагайтесь только на себя. И не потому, что окружающие могут подвести, а просто вам самим нужно быть в курсе всех дел и событий и не упускать из виду даже незначительные мелочи.

  • 4

    Рак (22 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 5 июля 2020 для Раков

    Особых изменений в вашей жизни сейчас произойти не должно. Хотя следует внимательнее присмотреться к людям, с которыми вы общаетесь. Возможно, кто-то из них недолюбливает вас и может нанести удар исподтишка. Но если будете осмотрительны и осторожны, то сможете предотвратить это.

  • 5

    Лев (23 июля - 23 августа)

    Гороскоп на 5 июля 2020 для Львов   

    Постарайтесь не пропускать мероприятий, они могут повлиять на ваше будущее. Даже если вас просто пригласят на вечеринку или презентацию, обязательно сходите, так как сейчас есть шанс ухватить удачу за хвост. Вы сможете завести полезные знакомства.

  • 6

    Дева (24 августа - 23 сентября)

    Гороскоп на 5 июля 2020 для Дев  

    Не стоит бояться перемен. Быстрый ритм жизни и многообразие событий в этот день не дадут стоять на месте. В этот период надо особенно ответственно относиться к обещаниям, которые вы даете. Не сумев сдержать данное слово, вы серьезней, чем обычно, рискуете потерять свое честное имя.

  • 7

    Весы (24 сентября - 23 октября)

    Гороскоп на 5 июля 2020 для Весов 

    Сейчас все будет зависеть только от ваших желаний. Однако постарайтесь избегать большого скопления народа, так как в толпе вас могут ожидать не совсем приятные сюрпризы - от хамства до воровства.

  • 8

    Скорпион (24 октября - 22 ноября)

    Гороскоп на 5 июля 2020 для Скорпионов 

    Сосредоточьтесь на проблемах, которые можете легко решить, а на все остальное не обращайте внимания. Держитесь подальше от людей, которые вам не по душе, и не имейте с ними никаких совместных дел. К вам могут тянуться личности с плохими помыслами и криминальными замашками.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 5 июля 2020 для Стрельцов 

    Посвятите время себе. Если вы что-то давно хотели купить, с кем-то встретиться или куда-то сходить, не откладывайте. День благоприятен для завязывания новых отношений. Если вам приглянулся человек, не отказывайтесь от знакомства с ним.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 20 января)

    Гороскоп на 5 июля 2020 для Козерогов

    Сейчас кто-то будет нуждаться в вашей помощи. Даже если вы не горите желанием оказать услугу, не отказывайте в просьбе. Сказать твердое "нет" можно лишь в том случае, если у вас попросят в долг, а вы либо не слишком доверяете просителю, либо не имеете финансовых возможностей.

  • 11

    Водолей (21 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 5 июля 2020 для Водолеев

    Сейчас на вашем пути может возникнуть множество преград, преодолеть которые будет довольно трудно. Но воздержитесь от любых проявлений злости и агрессии. Как только вы начнете выходить из себя, вокруг вас возникнет атмосфера непонимания и противостояния.

  • 12

    Рыбы (19 февраля - 20 марта)

    Гороскоп на 5 июля 2020 для Рыб

    Звезды собираются устроить вам серьезный экзамен, и от того, как вы его сдадите, будет зависеть развитие дальнейших событий. Избегайте кардинальных перемен в любых областях своей деятельности. Постарайтесь не конфликтовать с теми, кого любите. Лучше лишний раз промолчать, чем выяснять отношения.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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