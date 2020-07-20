Гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 июля 2020 года

Это день творчества, свободы, приятных обновлений. К рывку вперед может мотивировать неожиданное событие. Подходящий момент для активного отдыха, для романтических встреч, ухаживаний и сюрпризов, для детских игр и праздников.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Овнов

В этот день необходимо с головой окунуться в работу. Если это не рабочий день для вас, то можно посвятить его домашним обязанностям. Астрологи не советуют отдыхать, если на повестке дня есть какие-то дела. Да, это отнимет много сил и времени, но результат того стоит.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Тельцов

Не исключено, что на вас упадут важные и сложные задачи и проблемы. Они потребуют срочного исполнения, поэтому лучше не ждать у моря погоды. Придется как следует потрудиться. Вечером важно отдохнуть и переключить внимание.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Близнецов

Возможно, что уже с самого утра вам удастся достичь важных целей. Удача на вашей стороне, но вечером не стоит отдыхать. Важно закрепить результат, достигнутый утром или днем. Если довольствоваться малым, можно остаться в проигрыше и снова отдалиться от успеха.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Раков

Полезно выходить из зоны комфорта, действовать уверенно. Астрологи не советуют искать скрытый смысл в неурядицах и срывах планов, потому что никого подвоха не будет: в такие дни всё предельно ясно и понятно. Нужно находиться в самой гуще событий и следовать логике.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Львов

С самого утра не стоит пасовать перед трудностями. Возможно, Вселенная приготовила для вас парочку непростых задач. Таким образом она хочет внести коррективы в вашу жизнь и в жизни ваших близких. Вечером возможны судьбоносные встречи, интересные знакомства.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Дев

Звезды и планеты в дисгармонии, что сделает вашу жизнь чуть сложнее. Вы можете стать уязвимыми и ранимыми. Это будет говорить о том, что пришло время меняться изнутри, менять свое отношение к миру. Всем, кто думает, что он всегда прав, придется убедиться в обратном.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Весов

В такие дни возможно появление новых поклонников и поклонниц. Если есть вторая половинка, не стоит идти на измену или невинный флирт. Это может разрушить текущую любовь и не оставить от нее и камня на камне. Лучше направить энергию в работу и дела.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Скорпионов

Людей вашего Знака сегодня красит скромность. Во многих вопросах полезными станут консервативные взгляды. Риски, авантюры, резкие смены направлений в такие дни очень опасны. Нужно оставаться собой, не унывать и бороться с желанием бросить дела на полпути к успеху.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Стрельцов

Пришло время с головой окунуться в романтику. Можно проявлять активность по отношению к противоположному полу. Главное - не перегибать палку и не становиться навязчивыми. Утро этого дня прекрасно подходит для получения новых знаний и обучения.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Козерогов

Астрологи советуют быть примером для подражания младшим поколениям. Не желательно совершать поступки, о которых можно пожалеть. Также есть шанс встретить любовь или хорошего друга. В трудных ситуациях лучше сохранять невозмутимость.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Водолеев

Вечером возможны неприятные дилеммы. Найти выход из сложной ситуации поможет интуиция. В любви стоит избегать излишеств. Не нужно проводить рядом с любимым человеком или в его поисках все время. Дела и работа помогут отвлечься от переживаний.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Рыб