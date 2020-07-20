Скачать
Понедельник, 20.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский: необходимо, обеспечить реальные кредиты для бизнеса и доступную ипотеку для всех граждан
Зеленский: необходимо, обеспечить реальные кредиты для бизнеса и доступную ипотеку для всех граждан
Международная морская операция с привлечением авиации: В Черном море стартовали учения Sea Breeze
В Черном море стартовали учения Sea Breeze
Мечта фанатов осуществилась: Динамо "выгнало" Михайличенко
Мечта фанатов осуществилась: Динамо "выгнало" Михайличенко
"Беременная": рэперша Ники Минаж поделилась радостной новостью (Фото)
"Беременная": рэперша Ники Минаж поделилась радостной новостью (Фото)

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 июля 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 июля 2020 года
Обновлено 18:49 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com
Это день творчества, свободы, приятных обновлений. К рывку вперед может мотивировать неожиданное событие. Подходящий момент для активного отдыха, для романтических встреч, ухаживаний и сюрпризов, для детских игр и праздников.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Овнов 

В этот день необходимо с головой окунуться в работу. Если это не рабочий день для вас, то можно посвятить его домашним обязанностям. Астрологи не советуют отдыхать, если на повестке дня есть какие-то дела. Да, это отнимет много сил и времени, но результат того стоит.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Тельцов 

Не исключено, что на вас упадут важные и сложные задачи и проблемы. Они потребуют срочного исполнения, поэтому лучше не ждать у моря погоды. Придется как следует потрудиться. Вечером важно отдохнуть и переключить внимание.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Близнецов 

Возможно, что уже с самого утра вам удастся достичь важных целей. Удача на вашей стороне, но вечером не стоит отдыхать. Важно закрепить результат, достигнутый утром или днем. Если довольствоваться малым, можно остаться в проигрыше и снова отдалиться от успеха.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Раков

Полезно выходить из зоны комфорта, действовать уверенно. Астрологи не советуют искать скрытый смысл в неурядицах и срывах планов, потому что никого подвоха не будет: в такие дни всё предельно ясно и понятно. Нужно находиться в самой гуще событий и следовать логике.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Львов   

С самого утра не стоит пасовать перед трудностями. Возможно, Вселенная приготовила для вас парочку непростых задач. Таким образом она хочет внести коррективы в вашу жизнь и в жизни ваших близких. Вечером возможны судьбоносные встречи, интересные знакомства.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Дев  

Звезды и планеты в дисгармонии, что сделает вашу жизнь чуть сложнее. Вы можете стать уязвимыми и ранимыми. Это будет говорить о том, что пришло время меняться изнутри, менять свое отношение к миру. Всем, кто думает, что он всегда прав, придется убедиться в обратном.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Весов 

В такие дни возможно появление новых поклонников и поклонниц. Если есть вторая половинка, не стоит идти на измену или невинный флирт. Это может разрушить текущую любовь и не оставить от нее и камня на камне. Лучше направить энергию в работу и дела.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Скорпионов 

Людей вашего Знака сегодня красит скромность. Во многих вопросах полезными станут консервативные взгляды. Риски, авантюры, резкие смены направлений в такие дни очень опасны. Нужно оставаться собой, не унывать и бороться с желанием бросить дела на полпути к успеху.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Стрельцов 

Пришло время с головой окунуться в романтику. Можно проявлять активность по отношению к противоположному полу. Главное - не перегибать палку и не становиться навязчивыми. Утро этого дня прекрасно подходит для получения новых знаний и обучения.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Козерогов

Астрологи советуют быть примером для подражания младшим поколениям. Не желательно совершать поступки, о которых можно пожалеть. Также есть шанс встретить любовь или хорошего друга. В трудных ситуациях лучше сохранять невозмутимость.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Водолеев

Вечером возможны неприятные дилеммы. Найти выход из сложной ситуации поможет интуиция. В любви стоит избегать излишеств. Не нужно проводить рядом с любимым человеком или в его поисках все время. Дела и работа помогут отвлечься от переживаний.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 21 июля 2020 для Рыб

Это хороший день для домашних дел, уборки, перестановки мебели. В делах и в работе стоит проявлять напористость. Не желательно браться за все задачи одновременно; лучше сделать меньше, но с гарантированным качеством. В отношениях с близкими важна отзывчивость.

Бизнес-гороскоп на неделю (20.07. - 26.07.2020): все знаки зодиака

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (20.07.- 26.07.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (20.07. - 26.07.2020)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тибетский тест личности: Вы будете удивлены результатами!
02 "Слуга народа" Третьякова пожаловалась на маленькую зарплату
03 Стрельба в Вашингтоне: один человек погиб и восемь пострадали
04 Раскрыта тайна "кричащей" мумии (Фото)
05 "Вам придется ответить": Кадыров обратился к Зеленскому с требованием "подтвердить свои извинения"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В столице возобновят работу шесть детских санаториев
В столице возобновят работу шесть детских санаториев
В зоне ООС в результате обстрелов погиб украинский военный
В зоне ООС в результате обстрелов погиб украинский военный
&quot;УЗ&quot; запускают еще три поезда в Черновцы: детали
"УЗ" запускают еще три поезда в Черновцы: детали
Экс-вокалистка &quot;ВИА Гри&quot; станет третьей участницей шоу &quot;Танцы со звездами&quot; (Фото, Видео)
Экс-вокалистка "ВИА Гри" станет третьей участницей шоу "Танцы со звездами" (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь