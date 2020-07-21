Гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 июля 2020 года

Звезды сулят нам день с неоднозначной энергетикой, которая будет испытывать нас на прочность.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 22 июля 2020 для Овнов

День полон неожиданностей. Многое идет не так, как вы ожидали, поэтому далеко не все планы удается осуществить. Часто приходится импровизировать, принимать решения на ходу. Действовать нужно быстрее, чем вам хотелось бы. Сначала это заставит нервничать, потом появится азарт и к вам вернется уверенность. Обратите внимание на состояние финансовых дел: тут важно навести порядок, вовремя вернуть все долги, сделать обязательные платежи. Небрежность, проявленная сейчас, может привести к проблемам в будущем. Во второй половине дня вероятны приятные новости.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 22 июля 2020 для Тельцов

Часто возникают проблемы в общении. Оказывается нелегко поладить даже с теми, кого вы хорошо знаете. Причиной ссор нередко становятся пустяки, на которые вы в другое время просто не обратили бы внимания. Нежелательно принимать важные решения, особенно если они могут повлиять на жизнь окружающих. Любые вопросы, связанные с финансами, требуют предельной осторожности: вероятны серьезные потери. Прежде, чем делать какие-то крупные покупки, посоветуйтесь с близкими. Особенно это важно, когда речь идет о приобретении мебели, бытовой техники, вещей для дома. Полагаясь только на свой вкус, вы рискуете купить то, что вскоре разонравится, не оправдает ожиданий.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 22 июля 2020 для Близнецов

День складывается неплохо. Однако прежде чем принять какое-то решение, надо тщательно изучить ситуацию, взвесить все «за» и «против». Если вы будете торопиться, то рискуете наделать ошибок, исправлять которые придется долго. Терпения требуют многие дела, но особенно важно оно там, где дело касается личных отношений. События могут развиваться гораздо медленнее, чем вам хотелось бы, а торопить их нежелательно и опасно. Не исключены денежные поступления, в том числе значительные. Интуиция подскажет, как лучше распорядиться полученной суммой. Будет возможность купить что-то полезное для дома.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 22 июля 2020 для Раков

Благоприятный день для общения. Возможны интересные знакомства, не исключено начало романтических отношений, которые вскоре начнут играть важную роль в вашей жизни. Вы с полуслова понимаете близких, делаете для них много хорошего. Успехи в делах будут скромными, но это вряд ли огорчит вас. Вы уверены, что вскоре сможете наверстать все, что упустили сегодня, и это действительно так. Что может беспокоить, так это финансовые вопросы. Тут все неоднозначно, поэтому лучше не торопиться с решениями и покупками, не рисковать ни своими, ни чужими делами.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 22 июля 2020 для Львов

Трудно смотреть на вещи реально. Вы верите в то, во что хотите, запутываете и себя, и окружающих. Обратите внимание: многие сегодняшние события напоминают те, что уже происходили раньше. Не повторяйте своих ошибок! Решения, принятые в спешке, вряд ли будут верными; скорее всего, о них придется пожалеть. Ни с кем не делитесь своими секретами, не откровенничайте с малознакомыми людьми. Чем меньше сегодня узнают о вас окружающие, тем лучше. Помните, что ваш организм уязвим, и старайтесь избегать любых излишеств.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 22 июля 2020 для Дев

День необычный и запоминающийся. Вы на многие вещи взглянете по-новому, поймете, что надо делать, чтобы добиться успеха. Возрастает творческий потенциал, появляется много новых идей. Лучшие из них удастся реализовать в ближайшее время. Осторожность требуется там, где нужно иметь дело с людьми, не похожими на вас. На них будет трудно произвести хорошее впечатление, особенно в первой половине дня. Возможны напряженные моменты; потребуется вся ваша деликатность, чтобы избежать конфликтов, сохранить хотя бы видимость хороших отношений.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 22 июля 2020 для Весов

День складывается хорошо. Можно найти новых помощников и союзников, познакомиться с интересными людьми. Вы со всеми отлично ладите, почти всем нравитесь, а кому-то можете и просто вскружить голову. Не исключено начало романтической истории, которая будет развиваться очень непривычным для вас образом. Возможны денежные поступления, в том числе незапланированные, неожиданные подарки, сюрпризы. Некоторых Весов приято удивят предложения о работе: они будут очень заманчивыми и совершенно лишенными подвоха. Вы сразу захотите согласиться - и не ошибетесь.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 22 июля 2020 для Скорпионов

День проходит очень спокойно. Вряд ли что-то сегодня удивит или встревожит вас, рассердит или выбьет из колеи. Будет возможность завершить дела, начатые раньше, пообщаться со старыми друзьями и другими людьми, которые хорошо знают, как поднять вам настроение. Некоторые Скорпионы получат приглашения на какие-то интересные мероприятия, отлично проведут время и завяжут новые знакомства. Вероятны подарки и приятные сюрпризы. Не исключены денежные поступления. Они вряд ли будут крупными, но окажутся очень кстати.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 22 июля 2020 для Стрельцов

Сохраняйте спокойствие. Все проблемы, которые приносит этот день, решаются проще, чем вам кажется. Вероятны неожиданные предложения, которые дадут вам шанс кардинально изменить жизнь. Тут важно не растеряться, вовремя начать действовать. Интуиция помогает даже тем представителям знака, которые не привыкли полагаться на нее. Можно принимать важные решения, касающиеся бизнеса, учебы, работы или творчества. Настойчивость помогает вам им добиться своего, а в трудный момент союзники приходят на помощь.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 22 июля 2020 для Козерогов

Сложный день. Нежелательно решать важные вопросы, особенно в одиночку, заниматься серьезными делами. Помните, что сегодня вы устаете гораздо быстрее, чем обычно, и из-за этого чаще допускаете ошибки. Люди, которые прежде много помогали вам, сейчас отказывают в поддержке, и вы остаетесь наедине со своими проблемами. Но несмотря на все трудности, можно добиться успеха. Наиболее вероятен он там, где требуется творческий подход. Хороших идей у вас много. Вечер подходит для семейных дел, общения с близкими.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 22 июля 2020 для Водолеев

Возможны денежные поступления и ценные подарки. Некоторые финансовые вопросы, в последнее время не дававшие покоя, решатся самым благоприятным для вас образом. Обратите внимание: тратить все полученные деньги сразу нежелательно; вскоре у вас будет возможность распорядиться ими очень удачно. У некоторых Водолеев будет шанс успешно завершить дела, которым они отдали много сил. Сегодня вам определенно не придется скучать. Будет возможность и научиться чему-то новому, и применить знания, которые вы получили раньше.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 22 июля 2020 для Рыб