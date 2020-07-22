Гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 июля 2020 года

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 23 июля 2020 для Овнов
Астрологи советуют вам прислушиваться к своему сердцу. В этот день интуиция будет очень мощной и поможет пройти сквозь огонь и воду. В случае своих проколов и ошибок не стоит искать виновных. Нужно брать ответственность на себя, чтобы не терять авторитет в глазах коллег и близких.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 23 июля 2020 для Тельцов
В этот день звезды и планеты будут в диссонансе, что может спровоцировать рост ревности. Старайтесь не ограничивать свободу близких людей и не проявлять собственничества. На финансовом горизонте могут возникнуть новые возможности. Лучше сфокусироваться на работе и покупках.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 23 июля 2020 для Близнецов
Стоит остерегаться людей, которые часто притворяются. Также астрологи не рекомендуют демонстрировать фальшивые чувства самим. Окружающие смогут легко прочитать ваше притворство. В трудных ситуациях лучше сохранять спокойствие.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 23 июля 2020 для Раков
Астрологи рекомендуют адекватно воспринимать чужую критику и любые проблемы, которым суждено появиться на вашем пути. Это идеальный день для создания и продвижения новых идей, для знакомств и командировок. Не нужно ставить себя в жесткие рамки.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 23 июля 2020 для Львов
Это день внутренней дисгармонии. Возможно появление немотивированной зависти, злости, ревности. Вы можете стать более восприимчивыми к критике. Желательно пропускать информацию через фильтр объективности. Не стоит принимать всё близко к сердцу.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 23 июля 2020 для Дев
Не стоит наживать себе новых врагов. Лучше сфокусироваться на делах, которые нравятся, чтобы делать их не только ради результата, но и ради процесса. Это идеальный день для примирения и доброты, отдыха и поиска новых источников вдохновения.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 23 июля 2020 для Весов
В этот день стоит следовать своим основным жизненным приоритетам. Не желательно менять планы в последнюю минуту. Полезными будут романтические встречи, знакомства. Семейным людям можно посвятить личное время родным. Также можно заняться шопингом.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 23 июля 2020 для Скорпионов
Это прекрасный день для домашних дел, наведения порядка, уборки. Полезными будут свидания и встречи с новыми людьми в целом. По отношению к близким необходимо проявлять максимум взаимопонимания. Астрологи советуют не раскрывать свои планы по работе.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 23 июля 2020 для Стрельцов
Этот день многим подарит глоток свежего воздуха. Звезды и планеты в очень благоприятном положении, поэтому у вас будет выбор - трудиться изо всех сил или остаться в зоне комфорта и насладиться отдыхом. Спокойствие и размеренность не будут лишними в любом случае.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп на 23 июля 2020 для Козерогов
В такие дни лучше не ждать у моря погоды. Любые неурядицы, которые будут иметь место, желательно решать самостоятельно. Многие дела потребуют сдвига с мертвой точки. В этом случае потребуется нейтрализовать в себе тягу к прокрастинации и лени.
Водолей (21 января - 18 февраля)
Гороскоп на 23 июля 2020 для Водолеев
Возможны конфронтации в любви и в деловой сфере. Дела пойдут в гору, если не фокусировать внимание на негативе. Также завтра полезно заниматься починкой старых вещей, покупкой чего-то нового.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 23 июля 2020 для Рыб
День может пройти под девизом "сначала я, потом все остальные". Стоит заняться решением личных проблем. Чужие интересы пока лучше оставить без внимания. Это прекрасный день для развлечений и релаксации, поиска новых увлечений.