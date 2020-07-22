Гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 июля 2020 года

В этот день можно утолить научный или практический интерес, поддержать профессиональное, семейное и дружеское общение, получить консультацию или полезный совет. Есть риск небольшой путаницы, можно неверно распорядиться деньгами.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 23 июля 2020 для Овнов

Астрологи советуют вам прислушиваться к своему сердцу. В этот день интуиция будет очень мощной и поможет пройти сквозь огонь и воду. В случае своих проколов и ошибок не стоит искать виновных. Нужно брать ответственность на себя, чтобы не терять авторитет в глазах коллег и близких.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 23 июля 2020 для Тельцов

В этот день звезды и планеты будут в диссонансе, что может спровоцировать рост ревности. Старайтесь не ограничивать свободу близких людей и не проявлять собственничества. На финансовом горизонте могут возникнуть новые возможности. Лучше сфокусироваться на работе и покупках.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 23 июля 2020 для Близнецов

Стоит остерегаться людей, которые часто притворяются. Также астрологи не рекомендуют демонстрировать фальшивые чувства самим. Окружающие смогут легко прочитать ваше притворство. В трудных ситуациях лучше сохранять спокойствие.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 23 июля 2020 для Раков

Астрологи рекомендуют адекватно воспринимать чужую критику и любые проблемы, которым суждено появиться на вашем пути. Это идеальный день для создания и продвижения новых идей, для знакомств и командировок. Не нужно ставить себя в жесткие рамки.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 23 июля 2020 для Львов

Это день внутренней дисгармонии. Возможно появление немотивированной зависти, злости, ревности. Вы можете стать более восприимчивыми к критике. Желательно пропускать информацию через фильтр объективности. Не стоит принимать всё близко к сердцу.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 23 июля 2020 для Дев

Не стоит наживать себе новых врагов. Лучше сфокусироваться на делах, которые нравятся, чтобы делать их не только ради результата, но и ради процесса. Это идеальный день для примирения и доброты, отдыха и поиска новых источников вдохновения.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 23 июля 2020 для Весов

В этот день стоит следовать своим основным жизненным приоритетам. Не желательно менять планы в последнюю минуту. Полезными будут романтические встречи, знакомства. Семейным людям можно посвятить личное время родным. Также можно заняться шопингом.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 23 июля 2020 для Скорпионов

Это прекрасный день для домашних дел, наведения порядка, уборки. Полезными будут свидания и встречи с новыми людьми в целом. По отношению к близким необходимо проявлять максимум взаимопонимания. Астрологи советуют не раскрывать свои планы по работе.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 23 июля 2020 для Стрельцов

Этот день многим подарит глоток свежего воздуха. Звезды и планеты в очень благоприятном положении, поэтому у вас будет выбор - трудиться изо всех сил или остаться в зоне комфорта и насладиться отдыхом. Спокойствие и размеренность не будут лишними в любом случае.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 23 июля 2020 для Козерогов

В такие дни лучше не ждать у моря погоды. Любые неурядицы, которые будут иметь место, желательно решать самостоятельно. Многие дела потребуют сдвига с мертвой точки. В этом случае потребуется нейтрализовать в себе тягу к прокрастинации и лени.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 23 июля 2020 для Водолеев

Возможны конфронтации в любви и в деловой сфере. Дела пойдут в гору, если не фокусировать внимание на негативе. Также завтра полезно заниматься починкой старых вещей, покупкой чего-то нового.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 23 июля 2020 для Рыб