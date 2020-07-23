Скачать
Четверг, 23.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский: Я верю, что наступит момент, когда будет устойчивое прекращение огня на Донбассе
Зеленский: Я верю, что наступит момент, когда будет устойчивое прекращение огня на Донбассе
Штаб ООС: оккупанты дважды нарушали "тишину"
Штаб ООС: оккупанты дважды нарушали "тишину"
Луческу официально возглавил киевское Динамо
Луческу официально возглавил киевское Динамо
Украинский хоррор "TOGETHER" отметили на международных кинофестивалях (Видео)
Украинский хоррор "TOGETHER" отметили на международных кинофестивалях (Видео)

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 июля 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 июля 2020 года
Обновлено 19:02 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com
Этот день может начаться с заминки или путаницы, но все быстро придет в норму. Будут расставлены и подтверждены приоритеты. Счастливый случай вероятнее на прочной базе прошлого. Поможет обращение к былым идеалам и ценностям, прежним наставникам, покровителям или защитникам.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Овнов 

В этот день можно смело принимать важные решения. Также полезно заниматься домашними делами и общаться с родственниками. Астрологи советуют не отворачиваться от близких, которым нужна моральная или финансовая поддержка. Добро будет вознаграждено в будущем.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Тельцов 

Наступает благоприятный период для совершения важных и дорогостоящих приобретений. Можно покупать всё, начиная от техники и заканчивая недвижимостью. В вопросах финансов лучше полагаться на интуицию. В остальном не помешает спросить совета у близких.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Близнецов 

Астрологи не рекомендуют переходить дорогу окружающим. Люди могут быть мстительными, токсичными и очень злопамятными в этот день. Удача на вашей стороне, но не стоит сидеть без дела и ждать у моря погоды. Нужно действовать, причем решительно.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Раков

Этот день прекрасно подходит для творческой работы и для принятия нестандартных решений. Велика вероятность того, что все неурядицы будут временными. Лучше фокусироваться на позитиве, чтобы не терять зря драгоценную энергию.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Львов   

В этот день могут активизироваться недоброжелатели. Лучше быть настороже с малознакомыми или незнакомыми людьми, браться за те дела, в которых не нужно полагаться на других. Вечер полезно провести в полной релаксации, отдыхе.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Дев  

Это идеальное время для духовных поисков, молитв, медитаций. Если придется много и тяжело работать, желательно находить время для отдыха. Стоит быть осторожнее на дорогах - можно схлопотать штраф за превышение скорости. Ну а переходя улицу, смотрите по сторонам.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Весов 

Помощь окружающим хорошо отразится на удаче и энергетике. Главное, чтобы она не переходила в слепой альтруизм; важно помнить и о своих проблемах. В любви не стоит принимать оборонительную позицию. Если будут конфликты, лучше проявить гибкость.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Скорпионов 

Звезды и планеты созидательны, поэтому помогут повысить ваш боевой дух. Пришло время браться за самые важные и неотложные дела. Нельзя ждать у моря погоды и в любви. Это идеальное время для любовных признаний, свиданий, флирта и знакомств.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Стрельцов 

Астрологи не советуют делиться планами с окружающими: это может негативно сказаться на продуктивности. Взаимодействие с людьми желательно основывать на оптимизме. Не нужно провоцировать никого на отрицательные эмоции. В конце дня можно ждать приятных сюрпризов.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Козерогов

В общении с близкими людьми и второй половинкой потребуется больше доброты и ласки. В этот день можно строить совместные планы на будущее, общаться с друзьями, коллегами и родственниками. Камнем преткновения может стать несовпадение конечных целей.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Водолеев

Стоит быть осторожнее с самодовольными и эгоистичными людьми. От них может исходить очень много негатива, который не удастся ничем снять. Лучше побольше пребывать в уединении или в окружении близких. С утра работа будет спориться, а вот к вечеру продуктивность сильно упадет.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Рыб

Звезды и планеты в диссонансе. Из-за этого вы можете стать чуть более импульсивными и грубыми. Лучше не рисковать и не браться за новые дела, так как есть риск столкнуться с мощной оппозицией. Благоприятнее заниматься чем-то более привычным.

Бизнес-гороскоп на неделю (20.07. - 26.07.2020): все знаки зодиака

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (20.07.- 26.07.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (20.07. - 26.07.2020)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги 22 июля: в Украине продлили карантин и вводят безвиз с еще шестью странами
02 В Украину идут дожди и грозы: прогноз погоды до конца недели
03 "Частый гость в России": у Порошенко отреагировали на заявление Жвании о захвате власти
04 В Украине второй день подряд растет число новых случаев коронавируса
05 Сколько яиц можно есть в день без вреда для здоровья
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВНО 2020: в УЦОКО назвали &quot;проходной&quot; бал по двум предметам
ВНО 2020: в УЦОКО назвали "проходной" бал по двум предметам
В УЗ возобновляют питание в пассажирских поездах: детали
В УЗ возобновляют питание в пассажирских поездах: детали
Домашнее насилие: ВР предложили увеличить штрафы в 100 раз
Домашнее насилие: ВР предложили увеличить штрафы в 100 раз
&quot;Прекрасная няня&quot; возвращается: больная Анастасия Заворотнюк готова дать большое интервью
"Прекрасная няня" возвращается: больная Анастасия Заворотнюк готова дать большое интервью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь