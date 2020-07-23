Гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 июля 2020 года

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 24 июля 2020 для Овнов
В этот день можно смело принимать важные решения. Также полезно заниматься домашними делами и общаться с родственниками. Астрологи советуют не отворачиваться от близких, которым нужна моральная или финансовая поддержка. Добро будет вознаграждено в будущем.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 24 июля 2020 для Тельцов
Наступает благоприятный период для совершения важных и дорогостоящих приобретений. Можно покупать всё, начиная от техники и заканчивая недвижимостью. В вопросах финансов лучше полагаться на интуицию. В остальном не помешает спросить совета у близких.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 24 июля 2020 для Близнецов
Астрологи не рекомендуют переходить дорогу окружающим. Люди могут быть мстительными, токсичными и очень злопамятными в этот день. Удача на вашей стороне, но не стоит сидеть без дела и ждать у моря погоды. Нужно действовать, причем решительно.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 24 июля 2020 для Раков
Этот день прекрасно подходит для творческой работы и для принятия нестандартных решений. Велика вероятность того, что все неурядицы будут временными. Лучше фокусироваться на позитиве, чтобы не терять зря драгоценную энергию.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 24 июля 2020 для Львов
В этот день могут активизироваться недоброжелатели. Лучше быть настороже с малознакомыми или незнакомыми людьми, браться за те дела, в которых не нужно полагаться на других. Вечер полезно провести в полной релаксации, отдыхе.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 24 июля 2020 для Дев
Это идеальное время для духовных поисков, молитв, медитаций. Если придется много и тяжело работать, желательно находить время для отдыха. Стоит быть осторожнее на дорогах - можно схлопотать штраф за превышение скорости. Ну а переходя улицу, смотрите по сторонам.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 24 июля 2020 для Весов
Помощь окружающим хорошо отразится на удаче и энергетике. Главное, чтобы она не переходила в слепой альтруизм; важно помнить и о своих проблемах. В любви не стоит принимать оборонительную позицию. Если будут конфликты, лучше проявить гибкость.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 24 июля 2020 для Скорпионов
Звезды и планеты созидательны, поэтому помогут повысить ваш боевой дух. Пришло время браться за самые важные и неотложные дела. Нельзя ждать у моря погоды и в любви. Это идеальное время для любовных признаний, свиданий, флирта и знакомств.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 24 июля 2020 для Стрельцов
Астрологи не советуют делиться планами с окружающими: это может негативно сказаться на продуктивности. Взаимодействие с людьми желательно основывать на оптимизме. Не нужно провоцировать никого на отрицательные эмоции. В конце дня можно ждать приятных сюрпризов.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп на 24 июля 2020 для Козерогов
В общении с близкими людьми и второй половинкой потребуется больше доброты и ласки. В этот день можно строить совместные планы на будущее, общаться с друзьями, коллегами и родственниками. Камнем преткновения может стать несовпадение конечных целей.
Водолей (21 января - 18 февраля)
Гороскоп на 24 июля 2020 для Водолеев
Стоит быть осторожнее с самодовольными и эгоистичными людьми. От них может исходить очень много негатива, который не удастся ничем снять. Лучше побольше пребывать в уединении или в окружении близких. С утра работа будет спориться, а вот к вечеру продуктивность сильно упадет.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 24 июля 2020 для Рыб
Звезды и планеты в диссонансе. Из-за этого вы можете стать чуть более импульсивными и грубыми. Лучше не рисковать и не браться за новые дела, так как есть риск столкнуться с мощной оппозицией. Благоприятнее заниматься чем-то более привычным.