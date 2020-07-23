Гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 июля 2020 года

Этот день может начаться с заминки или путаницы, но все быстро придет в норму. Будут расставлены и подтверждены приоритеты. Счастливый случай вероятнее на прочной базе прошлого. Поможет обращение к былым идеалам и ценностям, прежним наставникам, покровителям или защитникам.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Овнов

В этот день можно смело принимать важные решения. Также полезно заниматься домашними делами и общаться с родственниками. Астрологи советуют не отворачиваться от близких, которым нужна моральная или финансовая поддержка. Добро будет вознаграждено в будущем.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Тельцов

Наступает благоприятный период для совершения важных и дорогостоящих приобретений. Можно покупать всё, начиная от техники и заканчивая недвижимостью. В вопросах финансов лучше полагаться на интуицию. В остальном не помешает спросить совета у близких.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Близнецов

Астрологи не рекомендуют переходить дорогу окружающим. Люди могут быть мстительными, токсичными и очень злопамятными в этот день. Удача на вашей стороне, но не стоит сидеть без дела и ждать у моря погоды. Нужно действовать, причем решительно.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Раков

Этот день прекрасно подходит для творческой работы и для принятия нестандартных решений. Велика вероятность того, что все неурядицы будут временными. Лучше фокусироваться на позитиве, чтобы не терять зря драгоценную энергию.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Львов

В этот день могут активизироваться недоброжелатели. Лучше быть настороже с малознакомыми или незнакомыми людьми, браться за те дела, в которых не нужно полагаться на других. Вечер полезно провести в полной релаксации, отдыхе.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Дев

Это идеальное время для духовных поисков, молитв, медитаций. Если придется много и тяжело работать, желательно находить время для отдыха. Стоит быть осторожнее на дорогах - можно схлопотать штраф за превышение скорости. Ну а переходя улицу, смотрите по сторонам.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Весов

Помощь окружающим хорошо отразится на удаче и энергетике. Главное, чтобы она не переходила в слепой альтруизм; важно помнить и о своих проблемах. В любви не стоит принимать оборонительную позицию. Если будут конфликты, лучше проявить гибкость.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Скорпионов

Звезды и планеты созидательны, поэтому помогут повысить ваш боевой дух. Пришло время браться за самые важные и неотложные дела. Нельзя ждать у моря погоды и в любви. Это идеальное время для любовных признаний, свиданий, флирта и знакомств.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Стрельцов

Астрологи не советуют делиться планами с окружающими: это может негативно сказаться на продуктивности. Взаимодействие с людьми желательно основывать на оптимизме. Не нужно провоцировать никого на отрицательные эмоции. В конце дня можно ждать приятных сюрпризов.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Козерогов

В общении с близкими людьми и второй половинкой потребуется больше доброты и ласки. В этот день можно строить совместные планы на будущее, общаться с друзьями, коллегами и родственниками. Камнем преткновения может стать несовпадение конечных целей.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Водолеев

Стоит быть осторожнее с самодовольными и эгоистичными людьми. От них может исходить очень много негатива, который не удастся ничем снять. Лучше побольше пребывать в уединении или в окружении близких. С утра работа будет спориться, а вот к вечеру продуктивность сильно упадет.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 24 июля 2020 для Рыб