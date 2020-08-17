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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 августа 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 августа 2020 года
Обновлено 09:27 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
В этот день нужно определить, как взаимодействовать с внешним миром: кому-то придется наладить отношения, а кто-то будет должен решить свои бытовые проблемы, встающие поперек горла.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 17 августа 2020 для Овнов 

Не исключено, что день не выдастся: вас ждут негативные эмоции и плохое настроение. Соблюдайте осторожность и предусмотрительность. Возможно, по не зависящим от вас причинам вы упустите выгодное предложение. Будьте внимательны на дорогах, проявляйте осторожность.  Звёзды советуют быть готовым к любым катаклизмам и переменам в жизни. Вам будет нелегко преодолеть внутренний дискомфорт, особенно во время общения с негативными личностями.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 17 августа 2020 для Тельцов 

Не стоит переоценивать свои способности в вашем достижении целей. День связан с приключениями, путешествиями. Этот день окажется благоприятным для завершения дел и подготовки к активному отдыху. Благоприятный день для воплощения замыслов, начала новой работы. Ваш возросший жизненный потенциал положительно повлияет на окружающих. Смело идите к поставленной цели.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 17 августа 2020 для Близнецов 

Очень важно сегодня не отталкивать людей, которые советуют вам, как улучшить и усовершенствовать дело, над которым вы работаете. Проявите больше заботы к своей половинке. Не пускайте ситуацию на самотек: проблемы нужно решать только вам.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 17 августа 2020 для Раков

Богатый на эмоции и чувства день. Сегодня вам следует более внимательно присмотреться к партнёрам, которым, вероятно, не стоит слишком доверять. Неожиданный поворот событий может изменить ситуацию не в вашу пользу. Постарайтесь избежать поддержания разговора, в котором будет много сплетен. Избегайте споров с окружающими: не исключены конфликты.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 17 августа 2020 для Львов   

Отдохните и подумайте о своей судьбе. Если захотите, сможете изменить ситуацию в свою сторону. Вы – хозяин своей судьбы. День благоприятный для очищения, освобождения от вредных привычек, привязанностей. Постарайтесь сегодня не прибегать к помощи лекарств, используя для борьбы с болезнями резервные силы организма и советы народных целителей.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 17 августа 2020 для Дев  

Сегодня ожидаются жестокие стычки с сотрудниками или начальством. Как никогда ранее, следует проявлять критическое отношение к своим мыслям и поступкам, терпение и выдержку. Будьте внимательны и контролируйте ситуацию, чтобы не попасть в неприятную и историю. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении, мучительные сны или головные боли.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 17 августа 2020 для Весов 

Не ведитесь на ссоры и конфликты, которые не имеют к вам никакого отношения. Займите нейтральную позицию. Импульсивное решение, резкое высказывание или неожиданная новость может помешать добиться успеха в сердечных делах. Прекрасный день для разговора по душам, но сохраняйте холодный рассудок, если ощутите эмоциональную бурю.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 17 августа 2020 для Скорпионов 

Время для составления ближайших планов. Вам предоставят шанс, который нельзя упустить. Необдуманное обещание может осложнить личную жизнь, визиты и поездки не принесут видимых результатов. Ведите себя осторожно, в этот день возрастает риск травматических ситуаций.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 17 августа 2020 для Стрельцов 

Постарайтесь сегодня найти время для собственного духовного развития. Сегодня Стрельцы могут не оценить искренних порывов любимого человека, чем рискуют обидеть его. Желательно отправиться в гости или принять гостей у себя. Одиноким Стрельцам гарантированы признание и успех в личной жизни, однако придется изменить тактику поведения по отношению к предмету внимания.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 17 августа 2020 для Козерогов

Напряженный день. Отдайте себя работе, так как она готовит для вас нервотрепку. Терпение и исключительная трудоспособность помогут вам снискать одобрение начальства или получить помощь от покровителей. Посоветуйтесь с друзьями, они могут вам помочь справиться с очередными сложностями.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 17 августа 2020 для Водолеев

Вас ожидает нелегкий день, когда возможны все негативные тенденции – конфликты, пустые траты и даже мошенничество. Но, если на пути встретится надежный друг, то ситуация изменится к лучшему. Избегайте выяснения отношений. Будьте осторожны, вторая половина дня опасна травматизмом и несчастными случаями.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 17 августа 2020 для Рыб

Неблагоприятный день, особенно для мужчин-Рыб. Вероятны ухудшение финансового положения или неудачная покупка. Существует опасность для здоровья. Для женщин-Рыб велика вероятность нового знакомства или неожиданных романтических приключений. Заканчивается период метаний и сомнений.Чувства и эмоциональная жизнь станут богаче, а мысли конкретнее. Стоит ожидать успеха во всех начинаниях.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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