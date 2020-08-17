Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 августа 2020 года

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 17 августа 2020 для Овнов
Не исключено, что день не выдастся: вас ждут негативные эмоции и плохое настроение. Соблюдайте осторожность и предусмотрительность. Возможно, по не зависящим от вас причинам вы упустите выгодное предложение. Будьте внимательны на дорогах, проявляйте осторожность. Звёзды советуют быть готовым к любым катаклизмам и переменам в жизни. Вам будет нелегко преодолеть внутренний дискомфорт, особенно во время общения с негативными личностями.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 17 августа 2020 для Тельцов
Не стоит переоценивать свои способности в вашем достижении целей. День связан с приключениями, путешествиями. Этот день окажется благоприятным для завершения дел и подготовки к активному отдыху. Благоприятный день для воплощения замыслов, начала новой работы. Ваш возросший жизненный потенциал положительно повлияет на окружающих. Смело идите к поставленной цели.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 17 августа 2020 для Близнецов
Очень важно сегодня не отталкивать людей, которые советуют вам, как улучшить и усовершенствовать дело, над которым вы работаете. Проявите больше заботы к своей половинке. Не пускайте ситуацию на самотек: проблемы нужно решать только вам.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 17 августа 2020 для Раков
Богатый на эмоции и чувства день. Сегодня вам следует более внимательно присмотреться к партнёрам, которым, вероятно, не стоит слишком доверять. Неожиданный поворот событий может изменить ситуацию не в вашу пользу. Постарайтесь избежать поддержания разговора, в котором будет много сплетен. Избегайте споров с окружающими: не исключены конфликты.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 17 августа 2020 для Львов
Отдохните и подумайте о своей судьбе. Если захотите, сможете изменить ситуацию в свою сторону. Вы – хозяин своей судьбы. День благоприятный для очищения, освобождения от вредных привычек, привязанностей. Постарайтесь сегодня не прибегать к помощи лекарств, используя для борьбы с болезнями резервные силы организма и советы народных целителей.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 17 августа 2020 для Дев
Сегодня ожидаются жестокие стычки с сотрудниками или начальством. Как никогда ранее, следует проявлять критическое отношение к своим мыслям и поступкам, терпение и выдержку. Будьте внимательны и контролируйте ситуацию, чтобы не попасть в неприятную и историю. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении, мучительные сны или головные боли.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 17 августа 2020 для Весов
Не ведитесь на ссоры и конфликты, которые не имеют к вам никакого отношения. Займите нейтральную позицию. Импульсивное решение, резкое высказывание или неожиданная новость может помешать добиться успеха в сердечных делах. Прекрасный день для разговора по душам, но сохраняйте холодный рассудок, если ощутите эмоциональную бурю.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 17 августа 2020 для Скорпионов
Время для составления ближайших планов. Вам предоставят шанс, который нельзя упустить. Необдуманное обещание может осложнить личную жизнь, визиты и поездки не принесут видимых результатов. Ведите себя осторожно, в этот день возрастает риск травматических ситуаций.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 17 августа 2020 для Стрельцов
Постарайтесь сегодня найти время для собственного духовного развития. Сегодня Стрельцы могут не оценить искренних порывов любимого человека, чем рискуют обидеть его. Желательно отправиться в гости или принять гостей у себя. Одиноким Стрельцам гарантированы признание и успех в личной жизни, однако придется изменить тактику поведения по отношению к предмету внимания.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп на 17 августа 2020 для Козерогов
Напряженный день. Отдайте себя работе, так как она готовит для вас нервотрепку. Терпение и исключительная трудоспособность помогут вам снискать одобрение начальства или получить помощь от покровителей. Посоветуйтесь с друзьями, они могут вам помочь справиться с очередными сложностями.
Водолей (21 января - 18 февраля)
Гороскоп на 17 августа 2020 для Водолеев
Вас ожидает нелегкий день, когда возможны все негативные тенденции – конфликты, пустые траты и даже мошенничество. Но, если на пути встретится надежный друг, то ситуация изменится к лучшему. Избегайте выяснения отношений. Будьте осторожны, вторая половина дня опасна травматизмом и несчастными случаями.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 17 августа 2020 для Рыб
Неблагоприятный день, особенно для мужчин-Рыб. Вероятны ухудшение финансового положения или неудачная покупка. Существует опасность для здоровья. Для женщин-Рыб велика вероятность нового знакомства или неожиданных романтических приключений. Заканчивается период метаний и сомнений.Чувства и эмоциональная жизнь станут богаче, а мысли конкретнее. Стоит ожидать успеха во всех начинаниях.