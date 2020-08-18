Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 августа 2020 года

Сегодня, 18 августа, нужно быть крайне осторожными, обратить внимание на различение между умом и сердцем.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Овнов

Обратите внимание на состояние финансовых дел: тут важно навести порядок, вовремя вернуть все долги, сделать обязательные платежи. Небрежность, проявленная сейчас, может привести к проблемам в будущем. Во второй половине дня вероятны приятные новости.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Тельцов

Вероятны приятные события в семье, хорошие новости, касающиеся близких. Вечер подходит для общения с людьми, на которых вы ходите произвести впечатление; понравиться новым знакомым будет нетрудно.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Близнецов

Главное сейчас - не повторять своих ошибок. Возможны трудности в общении, не всегда окружающие понимают вас правильно. Старайтесь избежать открытых конфликтов: после них восстановить отношения будет сложно.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Раков

Вторая половина дня открывает массу интересных возможностей. Она подходит и для начала новых дел, и для того, чтобы завершит старые. В обоих случаях важно не спешить: у вас достаточно времени для того, чтобы обдумать каждый свой шаг.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Львов

Старайтесь сглаживать острые углы, не допускать серьезных конфликтов. В ваших силах сохранить хорошие отношения со всеми. Часто оказываются удачными нестандартные решения, поэтому не бойтесь экспериментировать. Творческий потенциал высок. Не исключено, что вы найдете неожиданное применение своим талантам.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Дев

Вероятны неожиданные поездки. Многие Девы вдали от дома смогут завязать интересные знакомства или получат предложения о сотрудничестве. Старайтесь избегать переутомления во второй половине дня: сильные нагрузки могут спровоцировать обострения хронических заболеваний.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Весов

Будьте внимательны. Близкие радуют хорошими новостями и приятными сюрпризами. Можно строить какие-то планы, касающиеся всех членов семьи. Вместе вы отлично проведете время, найдется дело, интересное для всех.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Скорпионов

Несмотря на это, вы не нервничаете и не сердитесь на окружающих, стараетесь сохранять спокойствие и принимаете взвешенные решения. Дел может быть много, но на усталость вы вряд ли будете жаловаться. Сил и энергии достаточно для того, чтобы совершать подвиги до самого вечера.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Стрельцов

Возможны денежные поступления, а также сделки, которые вскоре принесут прибыль. Там, где дело касается финансов, вы можете положиться на интуицию. Необычные деловые предложения получат представители знака, в последнее время задумывавшиеся о том, чтобы сменить работу.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Козерогов

Раздражают задержки в делах, а также то, что люди, обещавшие помощь, не торопятся держать слово. Лучше рассчитывать только на себя - это поможет избежать и иллюзий, и напрасной потери времени. Близким может потребоваться помощь; постарайтесь не отказывать.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Водолеев

Вторая половина дня обещает порадовать новыми возможностями и хорошими новостями. Это время будет особенно благоприятно с точки зрения личных отношений. Вы легко находите общий язык с людьми, которые вам дороги, всегда знаете, где стоит пойти на уступки, а где этого лучше не делать.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Рыб