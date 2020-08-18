Скачать
Вторник, 18.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ООН о протестах в Беларуси: Недовольство народа должно быть услышанным
ООН о протестах в Беларуси: Недовольство народа должно быть услышанным
Боевики сорвали перемирие на Донбассе обстрелом из гранатомета
Боевики сорвали перемирие на Донбассе обстрелом из гранатомета
Шахтер с неприличным счетом проиграл Интеру в полуфинале Лиги Европы (Видео)
Шахтер с неприличным счетом проиграл Интеру в полуфинале Лиги Европы (Видео)
Ничего лишнего: Даша Астафьева показала себя настоящую (Фото)
Даша Астафьева показала себя настоящую (Фото)

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 августа 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 августа 2020 года
Обновлено 07:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Сегодня, 18 августа, нужно быть крайне осторожными, обратить внимание на различение между умом и сердцем.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Овнов 

Обратите внимание на состояние финансовых дел: тут важно навести порядок, вовремя вернуть все долги, сделать обязательные платежи. Небрежность, проявленная сейчас, может привести к проблемам в будущем. Во второй половине дня вероятны приятные новости.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Тельцов 

Вероятны приятные события в семье, хорошие новости, касающиеся близких. Вечер подходит для общения с людьми, на которых вы ходите произвести впечатление; понравиться новым знакомым будет нетрудно.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Близнецов 

Главное сейчас - не повторять своих ошибок. Возможны трудности в общении, не всегда окружающие понимают вас правильно. Старайтесь избежать открытых конфликтов: после них восстановить отношения будет сложно.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Раков

Вторая половина дня открывает массу интересных возможностей. Она подходит и для начала новых дел, и для того, чтобы завершит старые. В обоих случаях важно не спешить: у вас достаточно времени для того, чтобы обдумать каждый свой шаг.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Львов   

Старайтесь сглаживать острые углы, не допускать серьезных конфликтов. В ваших силах сохранить хорошие отношения со всеми. Часто оказываются удачными нестандартные решения, поэтому не бойтесь экспериментировать. Творческий потенциал высок. Не исключено, что вы найдете неожиданное применение своим талантам.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Дев  

Вероятны неожиданные поездки. Многие Девы вдали от дома смогут завязать интересные знакомства или получат предложения о сотрудничестве. Старайтесь избегать переутомления во второй половине дня: сильные нагрузки могут спровоцировать обострения хронических заболеваний.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Весов 

Будьте внимательны. Близкие радуют хорошими новостями и приятными сюрпризами. Можно строить какие-то планы, касающиеся всех членов семьи. Вместе вы отлично проведете время, найдется дело, интересное для всех.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Скорпионов 

Несмотря на это, вы не нервничаете и не сердитесь на окружающих, стараетесь сохранять спокойствие и принимаете взвешенные решения. Дел может быть много, но на усталость вы вряд ли будете жаловаться. Сил и энергии достаточно для того, чтобы совершать подвиги до самого вечера.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Стрельцов 

Возможны денежные поступления, а также сделки, которые вскоре принесут прибыль. Там, где дело касается финансов, вы можете положиться на интуицию. Необычные деловые предложения получат представители знака, в последнее время задумывавшиеся о том, чтобы сменить работу.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Козерогов

Раздражают задержки в делах, а также то, что люди, обещавшие помощь, не торопятся держать слово. Лучше рассчитывать только на себя - это поможет избежать и иллюзий, и напрасной потери времени. Близким может потребоваться помощь; постарайтесь не отказывать.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Водолеев

Вторая половина дня обещает порадовать новыми возможностями и хорошими новостями. Это время будет особенно благоприятно с точки зрения личных отношений. Вы легко находите общий язык с людьми, которые вам дороги, всегда знаете, где стоит пойти на уступки, а где этого лучше не делать.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 18 августа 2020 для Рыб

Может повезти там, где дело касается денег. Некоторые Рыбы смогут заметно увеличить доходы. Вторая половина дня больше подходит для отдыха и приятного общения, чем для активной деятельности. Старайтесь не переутомляться: из-за чрезмерных нагрузок возможны головные боли, бессонница.

Бизнес-гороскоп на неделю (17.08. - 23.08.2020): все знаки зодиака

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (17.08.- 23.08.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (17.08. - 23.08.2020)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Интер 5:0 Шахтер: события матча (Видео)
02 Указ Зеленского: Пристайко и Смолий покинули СНБО
03 Шахтер с неприличным счетом проиграл Интеру в полуфинале Лиги Европы (Видео)
04 Трамп прокоментировали ситуацию в Беларуси: детали
05 Итоги 17 августа: ситуация в Беларуси, 1 сентября в школах и коронавирус в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Грузия продлила заперт на международные авиарейсы до конца сентября
Грузия продлила заперт на международные авиарейсы до конца сентября
Указ Зеленского: Пристайко и Смолий покинули СНБО
Указ Зеленского: Пристайко и Смолий покинули СНБО
Мэр популярного курортного города в Турции заразился коронавирусом
Мэр популярного курортного города в Турции заразился коронавирусом
&quot;Когда ждать альбома?&quot;: Адель ответила на волнующий всех вопрос
"Когда ждать альбома?": Адель ответила на волнующий всех вопрос
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь