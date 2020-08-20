Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 августа 2020 года

Гороскоп на сегодня, 20 августа, советует Весам не браться за новые дела без крайней необходимости, а Скорпионам постараться больше внимания уделить своему здоровью.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Овнов

Не слишком подходящий день для начала чего-то нового. Если почувствуете, что ваши действия не дают нужного результата, лучше остановитесь. На любовном фронте все будет складываться благоприятным образом. Приятное общение или новое знакомство поднимет и настроение, и вашу самооценку.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Тельцов

В данное время предстоит решить множество вопросов. Но, поскольку дело будет спориться и вы добьетесь желанного результата, вы получите от этого процесса удовольствие. Для переговоров, подписания деловых бумаг и важных встреч это результативный день. Доверяйте себе, своей логике, сейчас она подскажет вам верные решения.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Близнецов

День может оказаться удачным при условии, что вы не станете затевать споров с близкими людьми. Займитесь общественными делами или тем, что доставляет вам удовольствие. Есть вероятность возобновления некогда прерванных отношений. Сейчас идет неплохое время для оформления документов.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Раков

Хорошо заниматься творческой, интеллектуальной работой, требующей энтузиазма и много энергии. Благоприятное время на раскрытия тайн, нахождения потерянных вещей. Можно начать ремонт, связанный с разрушением ненужного и устаревшего.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Львов

Вас ждут перемены в профессиональной сфере деятельности, так что начинайте готовиться морально и собирать нужную информацию. На любовном фронте - перемены к лучшему. Некоторым одиноким представителям знака удастся найти свою половинку.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Дев

День хорош для окончания любого дела, которое будет не только результативным, но и принесет с собой популярность и благополучие. Однако, какие-либо новые дела начинать нельзя, они будут бестолковы и бесполезны. Если ваши цели созидательны, то используете силы этого дня во благо, если цели сомнительны - опасайтесь.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Весов

За новые дела без крайней необходимости не беритесь. Сейчас придется делать выбор. Если вы не уверены в собственных силах и никак не можете сделать шаг, то или отложите принятие решения на некоторое время, или посоветуйтесь с теми, кто является для вас авторитетом.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Скорпионов

В профессиональной сфере все будет проходить по намеченному графику. Постарайтесь больше внимания уделять своему здоровью, чаще бывать на свежем воздухе, особенно в компании близких и друзей. В любви ожидают только позитивные эмоции.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Стрельцов

Успех придет, если вы проявите терпение и не начнете опережать события. Попутно с мелкими проблемами вы будете успевать решать и важные вопросы. В этот день увеличится риск получить травму, поэтому не стоит увлекаться экстремальными видами спорта и активным отдыхом.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Козерогов

В данный период противопоказаны чрезмерные физические и умственные нагрузки. Постарайтесь не вмешиваться в чужие дела. Возможны разногласия с коллегами, а также с начальством по любым, даже непринципиальным вопросам. Сейчас нужно особенно внимательно отнестись к своему здоровью.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Водолеев

Расслабляться не придется, иначе рискуете потерять свои позиции на деловом поприще. Возможны неприятности на работе. Избегайте споров с руководством и коллегами, победа будет не на вашей стороне. Обходите за версту тех, кто постоянно жалуется, - эти люди просто питаются вашей энергией.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 20 августа 2020 для Рыб