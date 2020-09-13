Гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 сентября 2020 года

День наделяет такими качествами, как рассудительность и трезвый расчет, эмоции же и чувства отступят на второй план. День совершенно не подходит для романтических безумств, но идеален для конкретных шагов и предложений.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 14 сентября 2020 для Овнов

Наводите порядок; именно это завтра у вас получается лучше всего. Для любой вещи находится достойное место, удается понять, на чем нужно сосредоточиться в первую очередь, а что можно отложить. Будет шанс обсудить деловые вопросы с людьми, которые очень хорошо разбираются в них, получить толковые советы, а иногда и руководство к действию. Отношения, которые прежде складывались исключительно как деловые, могут принять романтический характер. Во всем, что касается личной жизни, полагайтесь на интуицию: ее подсказки точны и верны.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 14 сентября 2020 для Тельцов

Нелегко сохранять спокойствие: эмоциональный фон этого дня будет довольно напряженным, да и поводов для волнений окажется достаточно. К счастью, рядом есть люди, которые могут легко поднять вам настроение, развеселить и порадовать. Можно не просто хорошо провести время вместе, но и заняться чем-то полезным. Не исключены интересные предложения, касающиеся работы и бизнеса. Новое дело увлечет вас быстро, настроение заметно улучшится. Вы быстро учитесь всему, что может пригодиться, делаете правильные выводы из полученной информации.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 14 сентября 2020 для Близнецов

Вы легко находите общий язык с самыми разными людьми, способны помирить тех, кто давно в ссоре, заставить недоброжелателей изменить свою позицию. Хорошо проходят деловые встречи, переговоры. Не исключено, что вам сделают предложения, от которых трудно будет отказаться. Проблемы порой возникают там, где требуются аккуратность и дотошность, например, при работе с документами. Кроме того, могут вернуться какие-то старые проблемы - и немедленно потребовать решения. Придется отложить другие дела, чтобы сосредоточиться на них.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 14 сентября 2020 для Раков

Первая половина дня благоприятна для общения. Это самое подходящее время для того, чтобы обсудить важные вопросы, поговорить о том, из-за чего прежде возникали горячие споры. Даже недавние соперники встанут на вашу сторону. Не исключено, что отношения, прежде складывавшиеся очень напряженно, станут совсем другими - например, романтическими. Вторая половина дня проходит в делах, которые нельзя ни отложить, ни поручить кому-то другому. Они довольно утомительны. Вы вздохнете с облегчением, когда со всем разберетесь.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 14 сентября 2020 для Львов

Благоприятный день для полезных занятий. Он одинаково хорошо подходит и для того, чтобы завершить дела, начатые раньше, и для того, чтобы взяться за что-то новое. Вы ставите перед собой реальные цели, не тратите силы на попытки добиться невозможного. Многим нравится ваш подход к делам, окружающие чаще обычного обращаются к вам за советами. Не исключено начало романтических историй. Новые отношения будут развиваться стремительно. Вы можете потерять голову - но ненадолго; здравый смысл вскоре возьмет верх над эмоциями.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 14 сентября 2020 для Дев

Начало дня удачно. Всего за несколько часов вы справитесь с каким-то сложным делом, найдете ответы на важные вопросы. Не исключены интересные предложения о сотрудничестве, у некоторых Дев будет шанс получить работу мечты. К своим целям вы идете так быстро, что вас вряд ли кто-то сможет опередить. Вторая половина дня выглядит менее благоприятной: она приносит заботы, довольно неприятные разговоры, а также ощущение бесконечной усталости. Стоит сделать хотя бы небольшую паузу, чтобы восстановить силы.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 14 сентября 2020 для Весов

Не торопитесь. Вы сможете достичь успеха, если будете продумывать каждый шаг, не станете говорить все, что приходит в голову, не пойдете на поводу у людей, которые многое обещают. Чаще обычного возникают разногласия. Вы стараетесь сгладить острые углы, но это получается не всегда. Близким может потребоваться ваша помощь. Старайтесь не отказывать: то, что вы делаете для других, будет полезно и вам. Неожиданное вмешательство окружающих в ваши дела поначалу заставит нервничать, а потом окажется полезным. Вы получите поддержку от человека, от которого не ожидали ничего хорошего.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 14 сентября 2020 для Скорпионов

Благоприятный день для общения, вы на многих можете произвести хорошее впечатление. Однако речь идет скорее лишь о мимолетной симпатии, а не о чем-то более серьезном. Не удивляйтесь, если люди, которые сегодня будут проявлять к вам интерес, вскоре об этом забудут. Вы и сами можете позже разочароваться в тех, кто сегодня покажется идеальным. Привычные дела кажутся скучными. Но жажда новых впечатлений не заставит вас забыть о своих обязанностях: вы постараетесь справиться с ними наилучшим образом. Это будет оценено и щедро вознаграждено.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 14 сентября 2020 для Стрельцов

Легкий удачный день, полный отличных идей. Не все, что сейчас приходит вам в голову, можно осуществить немедленно; к некоторым замыслам вы вернетесь позже. Не обязательно действовать в одиночку. Попробуйте поискать союзников. Есть шанс встретить людей, общение с которыми окажется интересным и полезным, а совместная работа - плодотворной и приятной. Общее дело может положить начало романтической истории. В таких случаях лучше не торопиться с проявлением инициативы, а дать событиям развиваться своим чередом.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 14 сентября 2020 для Козерогов

Едва ли удастся сохранить спокойствие. Многое идет не по плану, вы чувствуете растерянность, не знаете, куда двигаться дальше, и советуетесь совсем не с теми, к чему мнению стоило бы прислушаться. Избежать серьезных проблем удастся, если вы не станете торопиться. Дайте себе время во всем разобраться. Вы наверняка увидите возможности, которых прежде не замечали. Стоит уделить внимание семейным делам. Близкие сегодня нуждаются в ваших заботе и внимании больше, чем обычно. Во второй половине дня полезно будет обсудить общие планы.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 14 сентября 2020 для Водолеев

Вы острее, чем обычно, реагируете на мелочи. Незначительное происшествие может сбить вас с толку, заставить нервничать и волноваться, а иногда - и серьезно нарушить ваши планы. Хорошо, если рядом будет человек, к которому можно обратиться за советом и моральной поддержкой. Чужой опыт окажется очень полезным; проанализируйте его - и вы сможете избегать собственных ошибок. День подходит для творчества и учебы. Вам интересно решать необычные задачи, получать новые знания и искать им применение. Общение с новыми знакомыми часто вдохновляет.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 14 сентября 2020 для Рыб