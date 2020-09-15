Скачать
Вторник, 15.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Раде планируют увеличить штрафы за уклонение от мобилизации
В Раде планируют увеличить штрафы за уклонение от мобилизации
Штаб ООС: на Донбассе снова взрывы, двое военных ранены
Штаб ООС: на Донбассе снова взрывы, двое военных ранены
Динамо - АЗ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов (Видео)
Динамо - АЗ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов (Видео)
Брэд Питт и Дженнифер Энистон наконец-то снова вместе: счастливые фото
Питт и Энистон наконец-то снова вместе (Фото)

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 сентября 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 сентября 2020 года
Обновлено 18:58 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com
Начало дня благоприятно. Это подходящее время для учебы, любых занятий, требующих творческого подхода. Можно фантазировать, мечтать, воображать себе нечто совершенно невозможное. Вторая половина дня будет более сложной. Чаще обычного возникают споры, оказывается очень трудно найти подход к людям. К счастью, дело не дойдет до серьезного конфликта, все разногласия удастся урегулировать.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Овнов 

В этот день стоит опасаться публичных ссор и ругани. Нельзя допускать того, чтобы личные проблемы становились достоянием общественности. Это крайне негативный день в целом для выяснения отношений. Лучше оставаться спокойными и проявлять больше гибкости к окружающим.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Тельцов 

В такие дни астрологи настоятельно советуют не игнорировать чужие просьбы о помощи - будь то коллеги или друзья, родственники или вторая половинка. Вечером полезно будет заняться делами по дому. Можно совершать покупки в интернете, общаться в соцсетях.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Близнецов 

Это идеальный день для уборки дома, для чистки информационного пространства. В течение дня возможно появление вещей и событий, выбивающих из колеи. Не нужно переживать, опускать руки или пускать дела на самотек. Лучше сосредоточиться на решении проблем.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Раков

Стоит остерегаться меланхоличного настроя. Если пребывать в грусти и печали, повысится риск совершения досадных ошибок. Вечером вас может ожидать приятный визит или встреча. Это может быть старый друг или дальний родственник.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Львов   

Не исключено, что с утра всё пойдет наперекосяк. Могут срываться дела и планы, появятся новые проблемы. Астрологи советуют оставаться вовлеченными во все процессы на работе и дома. Если бросать начатые дела, можно быстро превратиться из лидера в аутсайдера.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Дев  

Это идеальный день для самоанализа, работы над ошибками, самокритики. Желание стать лучшей версией себя в такие дни очень полезно. Старайтесь не упускать деталей из вида. Важна каждая мелочь, каждое брошенное слово. Вечером возможны внеплановые изменения в делах.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Весов 

Старайтесь не провоцировать окружающих на негативные эмоции: зависть, ревность, злобу, агрессию. Это может привести к большим проблемам. В любви и в финансовой сфере одинаково важна будет осторожность. Каждый шаг должен быть обдуманным, иначе проблем не избежать.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Скорпионов 

Это прекрасный день для физической активности. Очень повезет тем, кто отправляется в дальнюю дорогу, будет постоянно в движении. Можно заниматься работой в огороде, гулять, посещать бассейн, спортзал. Важно не проявлять равнодушия к своему здоровью.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Стрельцов 

В этот день кто-то из недоброжелателей может распускать о вас слухи. Да, это неприятно, но лучше не пытаться наказать врага. Нужно пережить этот момент без эмоциональных вложений. Если оставаться спокойными, многие проблемы решатся сами собой.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Козерогов

Звезды и планеты созидательны. В течение дня полезно будет совершать покупки, радовать себя новыми вещами. Не стоит забывать и про домашние хлопоты. Уборка и прочие дела помогут расслабиться и отдохнуть. Полезно также избавляться от хлама, мусора и старья.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Водолеев

Старайтесь иметь под рукой план "Б". В такие дни планы могут срываться из-за непредвиденных обстоятельств. Вечером полезно будет оказаться в тишине и покое дома. Не стоит посещать людных мест. Особое внимание уделяйте чувству долга - не откладывайте на потом важных дел.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Рыб

Не меняйте планы в последнюю секунду. Следуйте ранее принятому распорядку. В такие дни риск точно не оправдан. Звезды и планеты в легкой дисгармонии, поэтому любые отклонения от расписания приведут к серьезным проблемам в личной жизни или в финансовой сфере.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (14.09.- 20.09.2020)

Бизнес-гороскоп на неделю (14.09. - 20.09.2020): все знаки зодиака 

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (14.09. - 20.09.2020)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Им обоим тошно: психолог разобрала фото встречи Путина и Лукашенко
02 "Поворот не туда" по-австралийски: группа горбатых китов заплыла в кишащую крокодилами реку
03 Из "Слуга народа" из-за взятки выгоняют нардепа: кто такой Александр Юрченко и на чем его "спалили"
04 Первая менструация: как поддержать и чем помочь дочери
05 Как предотвратить шизофрению: полезное исследование
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВР одобрила законопроект о реформировании военкоматов
ВР одобрила законопроект о реформировании военкоматов
У экс-главы &quot;Укравтодора&quot; в тайниках нашли наличных на миллион евро
У экс-главы "Укравтодора" в тайниках нашли наличных на миллион евро
Дональд Трамп признался, что хотел ликвидировать Асада
Дональд Трамп признался, что хотел ликвидировать Асада
Онлайн-трансляция презентации новинок Apple
Онлайн-трансляция презентации новинок Apple
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь