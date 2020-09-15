Гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 сентября 2020 года

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 16 сентября 2020 для Овнов
В этот день стоит опасаться публичных ссор и ругани. Нельзя допускать того, чтобы личные проблемы становились достоянием общественности. Это крайне негативный день в целом для выяснения отношений. Лучше оставаться спокойными и проявлять больше гибкости к окружающим.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 16 сентября 2020 для Тельцов
В такие дни астрологи настоятельно советуют не игнорировать чужие просьбы о помощи - будь то коллеги или друзья, родственники или вторая половинка. Вечером полезно будет заняться делами по дому. Можно совершать покупки в интернете, общаться в соцсетях.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 16 сентября 2020 для Близнецов
Это идеальный день для уборки дома, для чистки информационного пространства. В течение дня возможно появление вещей и событий, выбивающих из колеи. Не нужно переживать, опускать руки или пускать дела на самотек. Лучше сосредоточиться на решении проблем.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 16 сентября 2020 для Раков
Стоит остерегаться меланхоличного настроя. Если пребывать в грусти и печали, повысится риск совершения досадных ошибок. Вечером вас может ожидать приятный визит или встреча. Это может быть старый друг или дальний родственник.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 16 сентября 2020 для Львов
Не исключено, что с утра всё пойдет наперекосяк. Могут срываться дела и планы, появятся новые проблемы. Астрологи советуют оставаться вовлеченными во все процессы на работе и дома. Если бросать начатые дела, можно быстро превратиться из лидера в аутсайдера.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 16 сентября 2020 для Дев
Это идеальный день для самоанализа, работы над ошибками, самокритики. Желание стать лучшей версией себя в такие дни очень полезно. Старайтесь не упускать деталей из вида. Важна каждая мелочь, каждое брошенное слово. Вечером возможны внеплановые изменения в делах.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 16 сентября 2020 для Весов
Старайтесь не провоцировать окружающих на негативные эмоции: зависть, ревность, злобу, агрессию. Это может привести к большим проблемам. В любви и в финансовой сфере одинаково важна будет осторожность. Каждый шаг должен быть обдуманным, иначе проблем не избежать.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 16 сентября 2020 для Скорпионов
Это прекрасный день для физической активности. Очень повезет тем, кто отправляется в дальнюю дорогу, будет постоянно в движении. Можно заниматься работой в огороде, гулять, посещать бассейн, спортзал. Важно не проявлять равнодушия к своему здоровью.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 16 сентября 2020 для Стрельцов
В этот день кто-то из недоброжелателей может распускать о вас слухи. Да, это неприятно, но лучше не пытаться наказать врага. Нужно пережить этот момент без эмоциональных вложений. Если оставаться спокойными, многие проблемы решатся сами собой.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп на 16 сентября 2020 для Козерогов
Звезды и планеты созидательны. В течение дня полезно будет совершать покупки, радовать себя новыми вещами. Не стоит забывать и про домашние хлопоты. Уборка и прочие дела помогут расслабиться и отдохнуть. Полезно также избавляться от хлама, мусора и старья.
Водолей (21 января - 18 февраля)
Гороскоп на 16 сентября 2020 для Водолеев
Старайтесь иметь под рукой план "Б". В такие дни планы могут срываться из-за непредвиденных обстоятельств. Вечером полезно будет оказаться в тишине и покое дома. Не стоит посещать людных мест. Особое внимание уделяйте чувству долга - не откладывайте на потом важных дел.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 16 сентября 2020 для Рыб
Не меняйте планы в последнюю секунду. Следуйте ранее принятому распорядку. В такие дни риск точно не оправдан. Звезды и планеты в легкой дисгармонии, поэтому любые отклонения от расписания приведут к серьезным проблемам в личной жизни или в финансовой сфере.