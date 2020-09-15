Гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 сентября 2020 года

Начало дня благоприятно. Это подходящее время для учебы, любых занятий, требующих творческого подхода. Можно фантазировать, мечтать, воображать себе нечто совершенно невозможное. Вторая половина дня будет более сложной. Чаще обычного возникают споры, оказывается очень трудно найти подход к людям. К счастью, дело не дойдет до серьезного конфликта, все разногласия удастся урегулировать.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Овнов

В этот день стоит опасаться публичных ссор и ругани. Нельзя допускать того, чтобы личные проблемы становились достоянием общественности. Это крайне негативный день в целом для выяснения отношений. Лучше оставаться спокойными и проявлять больше гибкости к окружающим.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Тельцов

В такие дни астрологи настоятельно советуют не игнорировать чужие просьбы о помощи - будь то коллеги или друзья, родственники или вторая половинка. Вечером полезно будет заняться делами по дому. Можно совершать покупки в интернете, общаться в соцсетях.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Близнецов

Это идеальный день для уборки дома, для чистки информационного пространства. В течение дня возможно появление вещей и событий, выбивающих из колеи. Не нужно переживать, опускать руки или пускать дела на самотек. Лучше сосредоточиться на решении проблем.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Раков

Стоит остерегаться меланхоличного настроя. Если пребывать в грусти и печали, повысится риск совершения досадных ошибок. Вечером вас может ожидать приятный визит или встреча. Это может быть старый друг или дальний родственник.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Львов

Не исключено, что с утра всё пойдет наперекосяк. Могут срываться дела и планы, появятся новые проблемы. Астрологи советуют оставаться вовлеченными во все процессы на работе и дома. Если бросать начатые дела, можно быстро превратиться из лидера в аутсайдера.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Дев

Это идеальный день для самоанализа, работы над ошибками, самокритики. Желание стать лучшей версией себя в такие дни очень полезно. Старайтесь не упускать деталей из вида. Важна каждая мелочь, каждое брошенное слово. Вечером возможны внеплановые изменения в делах.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Весов

Старайтесь не провоцировать окружающих на негативные эмоции: зависть, ревность, злобу, агрессию. Это может привести к большим проблемам. В любви и в финансовой сфере одинаково важна будет осторожность. Каждый шаг должен быть обдуманным, иначе проблем не избежать.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Скорпионов

Это прекрасный день для физической активности. Очень повезет тем, кто отправляется в дальнюю дорогу, будет постоянно в движении. Можно заниматься работой в огороде, гулять, посещать бассейн, спортзал. Важно не проявлять равнодушия к своему здоровью.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Стрельцов

В этот день кто-то из недоброжелателей может распускать о вас слухи. Да, это неприятно, но лучше не пытаться наказать врага. Нужно пережить этот момент без эмоциональных вложений. Если оставаться спокойными, многие проблемы решатся сами собой.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Козерогов

Звезды и планеты созидательны. В течение дня полезно будет совершать покупки, радовать себя новыми вещами. Не стоит забывать и про домашние хлопоты. Уборка и прочие дела помогут расслабиться и отдохнуть. Полезно также избавляться от хлама, мусора и старья.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Водолеев

Старайтесь иметь под рукой план "Б". В такие дни планы могут срываться из-за непредвиденных обстоятельств. Вечером полезно будет оказаться в тишине и покое дома. Не стоит посещать людных мест. Особое внимание уделяйте чувству долга - не откладывайте на потом важных дел.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 16 сентября 2020 для Рыб