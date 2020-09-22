Скорпионам не стоит спешить, а Козерогам расстраиваться по пустякам: гороскоп на завтра 23 сентября

Узнайте, что подготовили нам звезды гороскопа 23 сентября 2020 года

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Овнов

День складывается непросто. Не всегда хватает опыта и здравого смысла для того, чтобы принять верные решения. Вы действуете на свой страх и риск, когда стоило бы прислушаться к советам и призвать на помощь союзников. Помните, что поддержка вам сегодня не помешала бы, и не отказывайте тем, кто ее предлагает. Чаще обычного возникают семейные разногласия. У близких много претензий к вам, а у вас - к ним. Могут напомнить о себе какие-то старые проблемы. Не исключено, что придется заниматься делом, которое вам совсем не по душе.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Тельцов

Отличный день для того, чтобы решать финансовые вопросы и заключать сделки. Не исключены и денежные поступления. Вы сразу поймете, как лучше распорядиться потраченной суммой, не потратите ее на пустяки. Интуиция безошибочно подсказывает, на чем стоит сосредоточиться. Легко найти помощников, сегодня многие готовы встать на вашу сторону. Отношения с близкими могут складываться непросто. Сегодня вы не так спокойны и терпеливы, как обычно, порой взрываетесь даже из-за пустяков. Окружающие не сразу поймут, что происходит, но как только разберутся - сразу станут вести себя куда лучше.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Близнецов

Многое дается легко, вы быстро добиваетесь поставленных целей, часто интуитивно находите решение проблем, которые других поставили бы в тупик. Порой везет в финансовых делах, будет шанс найти новый источник доходов или присоединиться к работе над каким-то многообещающим коммерческим проектом. Вы отлично ладите с людьми. Те, кто прежде вас недооценивал, наверняка изменят свое мнение. Некоторые Близнецы получат известия от людей, по которым в последнее время скучали, и с удовольствием возобновят общение с ними.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Раков

Не стоит браться за важные дела в начале дня. Это не самое благоприятное время. Возможны многочисленные задержки, а также недоразумения, из-за которых испортятся отношения с партнерами и союзниками. Вы стараетесь держать себя в руках и не давать воли раздражению, но справиться с эмоциями оказывается чрезвычайно сложно. Вторая половина дня проходит плодотворнее, в это время у вас многое получается хорошо. Легко решаются домашние проблемы, часто ваши советы помогают близким справиться с трудностями.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Львов

Подходящий день для начала сотрудничества, поиска новых деловых партнеров, а также укрепления связей. Вы хорошо понимаете, чего хотят окружающие, и находите способ заинтересовать каждого. На многих вы производите сильное впечатление, кто-то может влюбиться с первого взгляда. Не исключено начало романтических отношений, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Может быть трудно справиться с делами, которые требуют сосредоточенности, пристального внимания к мелким деталям. Отвлекаетесь вы чаще, чем обычно, можете что-то забыть или упустить.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Дев

Непростой день. Проблемы могут возникать в тех сферах жизни, где совсем недавно все было в полном порядке, придется быстро принимать решения, думать, как исправить ситуацию. Опыт тут не всегда помогает, а вот к подсказкам интуиции стоит прислушаться. Лучше не предпринимать ничего важного, не браться за дела, требующие серьезных усилий или материальных вложений. Разберитесь с мелочами, до которых долго не доходили руки. Нежелательно обсуждать с близкими вопросы, из-за которых прежде возникали разногласия - наверняка можно найти более приятные темы для разговора.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Весов

Начинается день спокойно, и вам это не очень нравится. Хочется ярких событий, интересных дел и больших побед. Что ж, у вас есть шанс получить все перечисленное. Начинайте действовать, занимайтесь тем, что вас по-настоящему увлекает. Звезды наверняка вас поддержат. Возможны встречи с людьми, у которых ваши таланты и личные качества вызовут неподдельное восхищение. Не исключено начало очень плодотворного сотрудничества. Поездки стоит планировать на вторую половину дня - так они пройдут интереснее, подарят больше впечатлений.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Скорпионов

Никуда не спешите. Неважно, чем вы планируете заниматься сегодня; в любом случае у вас будет время на то, чтобы обдумать свои планы и понять, как лучше реализовать их. Пригодятся советы. Их с удовольствием дают старые знакомые и другие люди, опыту которых вы можете доверять. Вероятны хорошие новости, касающиеся лично вас, а также тех, кто вам особенно дорог. Этот день подходит для того, чтобы делиться идеями и обсуждать планами. Есть шанс, что разговор со старым другом натолкнет вас на интересные мысли. Возможны настоящие озарения. Некоторые Скорпионы найдут неожиданные применения своим талантам.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Стрельцов

Спокойный благоприятный день, подходящий для самых разных дел. Вы и сами действуете достаточно эффективно, и с окружающими легко договариваетесь. Будет возможность решить какие-то старые проблемы, но гораздо интереснее вам будет сосредоточиться на какой-то совершенно новой задаче, пусть и не такой серьезной. Поездки могут отнимать больше времени, чем обычно, учитывайте это, когда будете строить планы. Лучше не назначать важные встречи на вторую половину дня. Велика вероятность, что провести их удачно не получится - и не по вашей вине.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Козерогов

Неплохой день. Он станет еще лучше, если вы не будете расстраиваться из-за мелких неприятностей и ждать серьезных проблем, если хоть что-то идет не так. Старайтесь больше времени проводить с теми, кто смотрит на жизнь позитивно и не критикует все вокруг. Первая половина дня подходит для начала сотрудничества, во второй лучше действовать самостоятельно. День благоприятен для учебы и творчества. Стоит вспомнить о старых увлечениях, или интересных делах, которые вы когда-то начали, но так и не завершили.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Водолеев

Благоприятный день для того, чтобы объединиться с деловыми партнерами и другими союзниками для достижения общей цели. Можно обсуждать самые сложные вопросы: есть шансы достичь компромисса, найти решение, которое устроит всех. Ваши планы многим нравятся. Наверняка найдутся люди, которые захотят помочь вам в осуществлении задуманного. Вероятны успехи в творчестве. Звезды благосклонны к тем, кто ищет необычные решения, старается внести в жизнь нечто прекрасное. Многих Водолеев посещает вдохновение. Вы с удовольствием беретесь за новые дела и легко находите людей, которые хотят помочь в них.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Рыб