Водолеи будьте начеку, а Ракам стоит взяться за учебу: гороскоп на завтра 24 сентября

День хорош для деловых и активных людей, главное - избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом. Едва ли этот конфликт окажется затяжным, тем не менее, он может изрядно потрепать вам нервы.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Овнов

Благоприятный день для решения важных вопросов. Интуиция часто подсказывает вам, как нужно поступить. Не стоит верить всему, что говорят окружающие: не исключено, что сегодня кто-то попытается ввести вас в заблуждение. Прежде чем браться за новые дела, реально оцените свои силы. Возможно, достижение некоторых целей придется отложить на потом, просто потому что сейчас вам вряд ли кто-то сможет помочь. Не думайте, что ваши возможности безграничны. Даже вы нуждаетесь в отдыхе, хотя и не всегда готовы в этом признаться. Чрезмерные нагрузки плохо сказываются на самочувствии.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Тельцов

Спокойный плодотворный день. Вы безошибочно расставляете приоритеты, понимаете, за что можно взяться в первую очередь, а что лучше отложить. Хорошо проходят рабочие поездки, деловые переговоры приносят ожидаемые результаты. Не исключено, что вам предложат сотрудничество на очень выгодных условиях. Могут возникать трудности там, где требуются фантазия и творческий подход: вам порой не хватает собственных идей. Тут на помощь придут знакомые - поделятся своими планами, подскажут, куда стоит двигаться. Будьте смелее в экспериментах: шансы достичь успеха высоки.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Близнецов

Утро будет довольно неудачным, но вам не стоит огорчаться. Уже через пару часов ситуация изменится к лучшему. Но стоит не спокойно ждать благоприятного стечения обстоятельств, а действовать. Шансы достичь успеха заметно возрастут, если вы обратитесь за поддержкой к людям, которые прежде давали вам хорошие советы или помогали в чем-то. Не исключены романтические увлечения, которые будут иметь самое приятное продолжение. Вашему обаянию трудно противостоять. Люди, прежде не замечавшие ваших достоинств, поймут, как ошибались.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Раков

Неоднозначный день. Вы во многом добиваетесь успеха, но все равно сомневаетесь в себе, считаете, что выбрали не лучший путь к цели. Пользы самокритика не приносит, а вот с толку сбивает и настроение портит. Пока лучше ни с кем не делиться своими тревогами. Вы вряд ли получите поддержку, а сочувствие и советы лишь усилят ваши переживания. День подходит для учебы: новые знания вдохновляют, даже если вы пока не знаете, как их использовать. Возможны незапланированные встречи, которые поднимут настроение.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Львов

Очень трудно договориться с кем бы то ни было о совместных действиях. Если вам нужен хороший результат - полагайтесь на себя, не ждите ни благоприятного стечения обстоятельств, ни помощи со стороны. Прежде чем принять любое предложение, даже самое заманчивое, тщательно изучите ситуацию, поговорите с людьми, которые знают больше вас. Вы можете добиться успеха, действуя самостоятельно, но времени для этого потребуется много. Будьте терпеливы: умение дождаться благоприятного момента позволяет экономить силы и энергию.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Дев

Нужно запастись терпением. Быстро достичь успеха сегодня едва ли удастся. Скорее, наоборот, будут возникать задержки, придется долго ждать благоприятного стечения обстоятельств. Излишняя спешка не приводит ни к чему хорошему. А вот проблем может создать немало, причем не только вам, но и окружающим. Возможны небольшие разногласия с людьми, которые прежде никогда с вами не спорили. Это не столько огорчит, сколько озадачит вас. Не горячитесь. До серьезных конфликтов дело не дойдет, к вечеру споры будут забыты.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Весов

Будет много споров. Вы не только не стараетесь избежать их, но и провоцируете иногда, не задумываясь о том, к чему это может привести. Отношения с давними друзьями, проверенными союзниками становятся более напряженными. Доверять друг другу труднее, а взаимных претензий все больше. Не исключено, что вы предпочтете действовать самостоятельно, не рассчитывая на других. Во второй половине дня возможны приятные сюрпризы. Не исключено, что напомнят о себе люди, которых вы давно не видели. Вы будете рады возможности пообщаться с ними.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Скорпионов

Будет трудновато. Но дело тут не столько в происходящих событиях, сколько в вашем отношении к ним. Вы все время ждете неприятностей - а это очень утомительно. К тому же сосредоточиться на делах оказывается трудно, потому и вероятность ошибок заметно возрастает. Справиться со всем помогают друзья. С ними вы можете поделиться любыми своими сомнениями и тревогами, получить не только поддержку, но и хороший совет. Благоприятный день для небольших домашних перемен. Можно переставить мебель, обновить интерьер, купить какую-то бытовую технику - все это очень порадует. Вечером можно принимать гостей.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Стрельцов

Важно не давать воли раздражению в начале дня. Вы рискуете поссориться со всеми вокруг, если утратите самообладание, будете говорить все, что приходит в голову. Позже ситуация изменится, вы пожалеете, что не вели себя более сдержанно. Вторая половина дня проходит спокойнее. Во-первых, все складывается достаточно удачно и у вас нет причин нервничать. Во-вторых, эмоциональный фон становится более стабильным, а вы настраиваетесь на дружелюбный лад. Это хорошее время для начала новых дел, в том числе таких, исход которых важен не только для вас.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Козерогов

Старайтесь не смешивать деловые и личные отношения, не полагайтесь на личные симпатии и антипатии там, где речь идет о бизнесе, возможной прибыли или важных творческих проектах. Меньше рискуйте, особенно в первой половине дня: в это время поддержка звезд будет очень скромной. Не стоит доверять тем, кто обещает слишком многое. Сегодня кто-то может попытаться использовать вас в своих интересах. Вторая половина дня больше подходит для отдыха и восстановления сил, чем для решительных действий. Можно вспомнить о старом хобби - оно поможет прогнать неприятные мысли.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Водолеев

Будьте начеку. Этот день подарит несколько интересных возможностей, но для того, чтобы воспользоваться ими, вы должны быть очень внимательны. Не исключены также предложения, которые обидно было бы упустить. Будет шанс завершить дело, которому вы в последнее время отдавали много сил. Не все получается само собой, но вы готовы прикладывать усилия - добиваетесь того, к чему стремитесь. Ваша настойчивость производит очень благоприятное впечатление на окружающих. У вас могут появиться новые друзья и союзники.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 23 сентября 2020 для Рыб

День будет сложным и весьма утомительным. Вы рады были бы разделить с кем-то груз забот, но добровольных помощников не находится, а просить и уговаривать вам совсем не хочется. Зато вы можете выбирать, чем заняться в первую очередь, что отложить на потом, а от чего вовсе отказаться. Правильная расстановка приоритетов многое упростит. В конце дня возможны приятные известия. Скорее всего, касаться они будут не только вас, но и ваших близких. Появится повод для небольшого домашнего праздника. Друзья охотно заглянут в гости. Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (14.09.- 20.09.2020) Бизнес-гороскоп на неделю (14.09. - 20.09.2020): все знаки зодиака Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (14.09. - 20.09.2020)

Нужно запастись терпением. Быстро достичь успеха сегодня едва ли удастся. Скорее, наоборот, будут возникать задержки, придется долго ждать благоприятного стечения обстоятельств. Излишняя спешка не приводит ни к чему хорошему. А вот проблем может создать немало, причем не только вам, но и окружающим. Возможны небольшие разногласия с людьми, которые прежде никогда с вами не спорили. Это не столько огорчит, сколько озадачит вас. Не горячитесь. До серьезных конфликтов дело не дойдет, к вечеру споры будут забыты.