Рыбам не стоит нервничать, а Стрельцам - не тратить время напрасно: гороскоп на завтра 25 сентября

Гороскоп 25 сентября 2020 года по своему эмоциональному фону обещает, мягко говоря, не слишком благоприятный день. Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее, чтобы не наделать ошибок.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 25 сентября 2020 для Овнов

Неплохой день, вполне подходящий для того, чтобы сделать что-то полезное для себя и других. Вы видите возможности, которых не замечают окружающие, и стараетесь ими пользоваться. Могут оказаться удачными какие-то необычные эксперименты, смелые идеи получат поддержку. Единственная опасность заключается в том, что вы склонны переоценивать свои силы и идти на риск там, где без этого можно было бы обойтись. Могут неожиданно и легко решиться личные проблемы, которые в последнее время не давали покоя. Тут помогут друзья - их советы окажутся полезными и своевременными.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 25 сентября 2020 для Тельцов

Начинайте день бодро и решительно. Утро дает шанс справиться с тем, что долго не получалось, не упустите такую возможность. Хорошо проходят деловые встречи. У вас не возникает проблем с тем, чтобы переубедить оппонентов, привлечь сомневающихся на свою сторону и побудить окружающих делать именно то, что вам нужно. Оставшаяся часть дня проходит менее впечатляюще, но тоже неплохо. Вечер приносит хорошие идеи. Когда вы реализуете их, ваша жизнь во многом станет проще. Старайтесь не переутомляться: не исключены недомогания.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 25 сентября 2020 для Близнецов

Вы энергичны и решительны, хорошо знаете, чего хотите достичь, и не отказываетесь от задуманного, если что-то идет не так. Настойчивость помогает добиться успеха там, где другие потерпели неудачу. Однако перед некоторыми преградами разумнее будет отступить, чем пытаться преодолеть их. Прислушайтесь к интуиции - она подскажет, когда стоит остановиться. Близким чаще обычного нужны ваши помощь и поддержка. Но вы не всегда готовы отложить собственные дела, чтобы заботиться о чужом благополучии и душевном равновесии. Из-за этого порой возникают напряженные моменты.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 25 сентября 2020 для Раков

Начало дня проходит интересно и плодотворно. Стоит вернуться к делам, которые прежде не удавалось завершить: сейчас вы быстро добьетесь нужного результата. Вероятны хорошие новости, а также предложения, от которых вы не захотите отказываться. Можно попробовать свои силы в чем-то совершенно новом; есть шанс быстро достичь успеха. Постепенно влияние позитивных тенденций снижается. Вторая половина дня не подходит для решения важных задач, встреч с людьми, чье мнение для вас важно. Вероятность недоразумений велика, причем часто они возникают тогда, когда вы не ожидали ничего подобного.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 25 сентября 2020 для Львов

Вы раздражительны и нетерпеливы, часто сердитесь на людей, которые виноваты только в том, что не поняли вас с полуслова. В такие дни трудно избежать конфликтов. Старайтесь вести себя более сдержанно - это поможет не обидеть тех, кто вам дорог. Лучше не обсуждать вопросов, из-за которых прежде возникали разногласия, а ограничиваться беседами на отвлеченные темы. Вероятен успех в делах, которые требуют фантазии, творческого подхода. Вы искренне радуетесь, когда появляются удачные идеи. Не сразу появятся люди, которые поддержат ваши начинания. Но вы и сами отлично справитесь.

Дева (25 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 25 сентября 2020 для Дев

Отличный день для общения. Можно разговаривать на любые темы, от самых серьезных, до незначительных - это в любом случае оказывается полезно. Вам легко расположить к себе людей и завоевать их доверие. Это может оказаться полезным с деловой точки зрения. Порой вам предлагают поддержку и помощь просто потому, что вы произвели хорошее впечатление. Вероятно начало романтических историй. Чувства вспыхивают ярко, но головы вы не теряете. Не исключено, что новые отношения сыграют важную роль в вашей жизни. Тут многое будет зависеть от того, проявите ли вы инициативу.

Весы (25 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 25 сентября 2020 для Весов

Не на все вопросы сегодня можно получить ответ, так что запаситесь терпением. Оно пригодится и в работе: некоторые задачи не удастся решить сразу. Деловые отношения могут складываться напряженно, не исключено, что у окружающих появятся к вам какие-то претензии. Старайтесь реагировать максимально спокойно, не доводя дело до конфликта. Вторая половина дня порадует приятными встречами. В это время хорошо обсуждать рабочие и личные планы, говорить о будущем. Вы можете довольно точно предсказать, как будут развиваться события.

Скорпион (25 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 25 сентября 2020 для Скорпионов

Отличный день для делового общения. Те, кто прежде недооценивал вас, сегодня изменят свое мнение. Вы способны кого угодно убедить в своей правоте, заразить идеями и оптимизмом. Новые союзники могут со временем стать настоящими друзьями; не исключено и начало романтической истории. Будьте осторожнее во второй половине дня. В это время вы становитесь особенно доверчивыми. Вероятны удачные совпадения. Благодаря им решатся вопросы, которые долго тревожили. Не исключено, что помогут люди, прежде приносившие вам только проблемы и неприятности.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 25 сентября 2020 для Стрельцов

Стоит встать пораньше, поскольку утро будет самой удачной частью этого дня. До полудня можно успеть очень многое, если не тратить время напрасно. Особенно хорошо вам даются дела, где нужно не пользоваться проверенными методами, а искать собственный путь к цели. Позже придет время разговоров и споров, вам едва ли дадут сосредоточиться на чем-то полезном, довести начатое до конца. Трудно избежать недопонимания с близкими. Часто они оценивают вас критически, указывают на слабые места, вместо того чтобы поддержать.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 25 сентября 2020 для Козерогов

Начало дня будет сложным. В это время лучше не обсуждать важные вопросы, сократить общение с людьми, с которыми всегда нелегко поладить. Конфликты могут вспыхивать из-за пустяков, а восстановить отношения будет очень трудно. Особого самообладания требует общение с самыми близкими людьми. Постепенно влияние позитивных тенденций усиливается, вторая половина дня проходит гораздо приятнее первой. Она приносит встречи, которые вы долго будете с удовольствием вспоминать, а также интересные предложения.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 25 сентября 2020 для Водолеев

Ситуация складывается сложная и неоднозначная. Легко принять желаемое за действительное, пойти на поводу у иллюзий и допустить серьезные ошибки. Прислушайтесь к тем, чье мнение отличается от вашего - именно от таких людей сейчас можно узнать нечто полезное. А вот комплименты можно слушать вполуха: толку от них мало. Вероятны финансовые трудности. Они носят временный характер, но пока лучше сократить расходы, отказаться от незапланированных покупок. Во второй половине дня не исключены неожиданные визиты, которые заставят вас изменить планы.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 25 сентября 2020 для Рыб