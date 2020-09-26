Весам - сдерживать себя в негативных высказываниях, а Скорпионам - больше общаться с близкими: гороскоп на сегодня 26 сентября

Гороскоп на сегодня, 26 сентября, советует Весам постараться сдержать себя и не выпускать на поверхность возникающее негативное отношение к окружающим людям, а Скорпионам нужно как можно больше общаться с родными и близкими.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 26 сентября 2020 для Овнов

Вы поставите перед собой вполне достижимые цели. Но вот способы реализации можете выбрать не самые лучшие. В результате возникнут трудности. Постарайтесь обойтись без претензий к близким людям, не критикуйте их проступки и оплошности.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 26 сентября 2020 для Тельцов

Больше времени уделите работе с информацией. Не позволяйте себе вмешиваться в сомнительные дела, не связывайтесь с авантюристами. Придется постараться, чтобы сохранить мир в отношениях с любимым человеком. Зато идет удачное время для покупок.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 26 сентября 2020 для Близнецов

Вас ожидает успех в делах при условии, что вы не станете хитрить. У вас хватит дипломатических способностей находить нужные слова в общении с собеседником и умения принимать верные решения. Сотрудничество обещает оказаться довольно выгодным.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 26 сентября 2020 для Раков

Не требуйте от себя подвигов и не пытайтесь немедленно решить все накопившиеся бытовые и профессиональные вопросы. Будьте особенно осторожны в своих высказываниях, а дав слово, держите его. Никакой фальши в отношениях! Вы можете невольно затронуть чьи-то интересы или просто обидеть человека, сами того не желая. Удачный день для новых романтических знакомств и развития отношений.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 26 сентября 2020 для Львов

В этот день нужно сначала действовать, а потом думать. Первый порыв окажется правильным, а чем больше вы будете размышлять и анализировать ситуацию, тем дальше уйдете от правильного выбора. Поменьше прислушивайтесь к мнению окружающих - ваша голова окажется более светлой.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 26 сентября 2020 для Дев

У вас будут возможность реализовать задуманное и шанс преуспеть в совершенно новом деле. Однако действовать нужно быстро. Время благоприятное для любви. Возможны интересные встречи, многообещающие знакомства. Есть шанс решить какие-то давние семейные проблемы.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 26 сентября 2020 для Весов

Нужно быть готовым к борьбе с обольщениями, обманом и иллюзиями. Необходимо постараться сдержать себя и не выпускать на поверхность возникающее негативное отношение к окружающим людям. Внимание лучше уделить продолжению давно начатых дел, требующих рутинного исполнения.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 26 сентября 2020 для Скорпионов

Данный период не должен преподнести неприятных сюрпризов. Вы будете находиться в приподнятом настроении и сможете хорошо потрудиться и отдохнуть. Нужно как можно больше общаться с родными и близкими. Спонтанные решения могут оказаться удачными.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 26 сентября 2020 для Стрельцов

День будет насыщен переговорами, которые могут принести хорошие плоды. Однако, если во время встречи почувствуете, что собеседник не готов дать ответ немедленно, - не давите на него. Вам не придется бороться с трудностями в одиночку - друзья и союзники готовы прийти на помощь.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 26 сентября 2020 для Козерогов

Постарайтесь на этот день запланировать больше интересных дел. Хорошо пройдут деловые переговоры. Стоит встретиться с людьми, которые вам дороги. Удовольствие могут доставить работа с информацией, чтение, переписка с друзьями или общение в Интернете.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 26 сентября 2020 для Водолеев

Сейчас вы можете оказаться в двояком положении. С одной стороны, на работе будет многое удаваться, а с другой стороны, трудности могут наблюдаться в отношениях с близким человеком. Постарайтесь избегать ссор и быть терпимее. Делайте только то, о чем впоследствии не станете жалеть.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 26 сентября 2020 для Рыб