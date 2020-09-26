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Стрельцам не стоит требовать от себя невозможного, а Козерогам лучше воздержаться от инициативы: гороскоп на завтра 27 сентября

Стрельцам не стоит требовать от себя невозможного, а Козерогам лучше воздержаться от инициативы: гороскоп на завтра 27 сентября
Обновлено 18:14 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
Непростой день. Может потребоваться очень много терпения, чтобы довести начатое до конца. Особенно трудно будет чувствительным людям. Справится с трудностями можно, если рядом будут близкие люди. Вечер - подходящее время для откровенных разговоров обо всем.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 27 сентября 2020 для Овнов 

Небесные светила обещают успех усидчивым людям, нацеленным на достижение результата и занятым кропотливой работой. За счет приложенных стараний можно получить немало наград, в том числе шанс продвижения вверх по карьерной лестнице.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 27 сентября 2020 для Тельцов 

Отличный день, чтобы провести работу над ошибками. Астрологи советуют побыть в тишине. Можно заняться медитацией или пройтись пешком по городу - в процессе обязательно придет подсказка о том, как решить затянувшиеся проблемы и исправить просчеты.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 27 сентября 2020 для Близнецов 

Энергии дня агрессивны. Придется пробиваться. Это день, когда потребуется проявить внутреннюю силу и напор, чтобы переступить препятствия и обойти конкурентов. Впрочем, звезды нисколько не сомневаются в успехе тех, кто верит в себя и не имеет привычки отступать после того, как начинает действовать.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 27 сентября 2020 для Раков

Нестабильное и отчасти негативное влияние планет заставит почувствовать усталость. Звезды советуют избегать шумных компаний, открытых противостояний и споров - можно потерять много энергии. Сейчас гораздо важнее наполниться позитивом в окружении близких людей.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 27 сентября 2020 для Львов   

День потребует собранности и ответственности. Астрологи предупреждают: лучше не прислушиваться к чужому мнению. В окружении будет много завистников, и пользу по рабочим задачам и жизненным проблемам принесут только собственные свежие мысли.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 27 сентября 2020 для Дев  

Возможны неприятности на работе из-за недостатка такта и сильных эмоций. Неудачно сказанное слово может стать причиной затяжного конфликта. Ближе к вечеру внутреннее состояние придет в норму. Это хорошее время для анализа и постановки новых целей.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 27 сентября 2020 для Весов 

В плане работы и денег день обещает стабильность и отсутствие как падений, так и взлетов. Астрологи рекомендуют использовать эти сутки, чтобы спокойно закончить начатые дела, набраться нужного опыта и развить необходимые навыки. Прорыв ожидается в скором будущем, но к нему нужно подготовиться.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 27 сентября 2020 для Скорпионов 

Лучше заняться делами, которые не требуют особых усилий. Вокруг будет много сдерживающих факторов, главными из которых станут сплетни недоброжелателей. Не стоит обращать внимание на происки завистников. Тогда день пройдет спокойно, и уже к вечеру могут поступить приятные новости.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 27 сентября 2020 для Стрельцов 

Не самый удачный день для активной работы. Не стоит требовать от себя невозможного. Куда полезнее больше отдыхать и не забывать расслабляться. Напряжение может сбить с верного пути и привести к серьезным проблемам в жизни.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 27 сентября 2020 для Козерогов

День будет удачным, если получится сохранить во всем умеренность. Астрологи советуют воздержаться от инициативы. Пусть ведущей будет судьба, а вы подчиняйтесь ее воле. Такой подход поможет сохранить силы и быстрее выйти на путь благополучия.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 27 сентября 2020 для Водолеев

Профессиональные успехи дотянут до той планки, которая была поставлена в прошлые месяцы. Если захочется большего, придется дорабатывать и корректировать уже отработанный и слаженный режим. Но звезды уверены: в идеале можно достичь гораздо больше, чем было запланировано.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 27 сентября 2020 для Рыб

В начале дня возможно неожиданное событие, которое грозит выбить из колеи. Может случиться, что на работе или в личной жизни откроются новые перспективы. Однако не стоит торопиться с принятием окончательного решения - важно дать себе время на дополнительный анализ.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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