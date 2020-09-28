Львам нельзя впустую тратить время, а Девам - торопиться с решениями: гороскоп на завтра 29 сентября сентября

Первая половина дня будет сложной. В это время могут обостриться давние разногласия. Конкурентная борьба становится особенно острой и не всегда будет вестись честными методами. Вторая половина дня пройдет заметно спокойнее первой. Возможны удачные стечения обстоятельств.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 29 сентября 2020 для Овнов

В этот день звезды подарят вам много удачи. Это будет очень благоприятный день, особенно для тех, кто не унывает и борется до самого конца. Боевой настрой и инициативность помогут вам в любви, в делах, в работе. Это день, когда не стоит оставлять важные дела на потом.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 29 сентября 2020 для Тельцов

В такие дни не стоит принимать желаемое за действительное. Особенно важно об этом помнить в общении с людьми. Бывает так, что мы хотим, чтобы человек был добрым, поэтому теряем осторожность. Следите за фактами, так как только они имеют вес, и опасайтесь притворщиков.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 29 сентября 2020 для Близнецов

Идеальный день для покупок, финансовой активности. Можно смело тратить крупные суммы на развлечения, побаловать себя подарком либо сделать внеплановый сюрприз родственнику, другу, второй половинке. Это прекрасный день для того, чтобы немного нарушить устоявшиеся традиции.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 29 сентября 2020 для Раков

Звезды и планеты в полной гармонии друг с другом. Это значит, что вам удастся достичь больших высот во всех сферах. Не исключено, что жизнь повернет в новое позитивное русло. На второй план уйдут тревожные мысли, переживания и страхи с комплексами.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 29 сентября 2020 для Львов

В этот день в любовной и финансовой сферах нужно занять выжидательную позицию. Стоит ждать удобного момента, словно хищник ждет свою добычу. Нельзя впустую тратить время. Нужно сохранять внимательность и наблюдательность, следить за изменениями и быть предельно осторожными.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 29 сентября 2020 для Дев

Единственное, что в этот день делать нельзя - это торопиться с решениями, со словами, с реакцией на критику и на негативные выпады. Лучше продумывать каждый свой ход, чтобы ненароком не нарваться на большие неприятности. Старайтесь быть последовательными и не беритесь за много дел сразу.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 29 сентября 2020 для Весов

В этот день важно показать миру свое желание совершить серьезный прорыв в какой-то сфере, стать лучшей версией себя. Если проявить целеустремленность, но никого при этом не обидеть, можно заслужить уважение и коллег и близких людей, добиться больших высот.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 29 сентября 2020 для Скорпионов

В этот день нужно избавляться от излишеств в виде негативной реакции на все происходящее, от критики и отрицательных эмоций. Это прекрасное время для отказа от страхов, комплексов и вредных привычек. Звезды помогут вам защитить себя от всего, что тянет вас вниз.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 29 сентября 2020 для Стрельцов

Креативность поможет в любых сферах - в любви, в делах, в работе. Нужно стараться решать проблемы нестандартными путями. Это поможет сбить с толку недоброжелателей и заработать большое преимущество. Астрологи советуют не сдавать назад и бороться до конца в любых ситуациях.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 29 сентября 2020 для Козерогов

Ваше влияние на окружающих людей будет очень мощным и ощутимым. Астрологи советуют давать полезные советы тем, кто искренне в них нуждается. Также необходимо почаще оказывать словесную поддержку родным и близким.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 29 сентября 2020 для Водолеев

Старайтесь избегать бесцеремонного поведения, неуважительных жестов в адрес окружающих. Будьте отзывчивыми, вежливыми и приветливыми. Это отлично скажется на удаче и поможет преуспеть в бизнесе, наладить общение с новыми людьми и добиться уважения.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 29 сентября 2020 для Рыб