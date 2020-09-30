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День откровений у Близнецов, а Девам не стоит перечить начальнику: гороскоп на завтра 1 октября

День откровений у Близнецов, а Девам не стоит перечить начальнику: гороскоп на завтра 1 октября
Обновлено 18:13 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
Звезды гороскопа не склоняют к тому, чтобы сидеть в четырех стенах, поэтому особенно хорошо вы будете чувствовать себя вдали от насиженного места. В личной жизни день предоставляет все возможности для новых знакомств и любви – эмоции будут особенно яркими.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Овнов 

Вы придаете значение только собственным интересам и планам, это может дурно повлиять на отношения с окружающими, стать причиной конфликтов и обид. Уделяя больше внимания тому, что происходит вокруг, вы заметите массу интересного. Не исключено, что удастся научиться чему-то полезному у окружающих, воспользоваться их опытом. Не переоценивайте собственные идеи: скорее всего, они не так хороши, как кажется. Поэтому прежде, чем браться за реализацию задуманного, стоит еще раз все взвесить. Особенно важно не торопиться там, где речь идет о работе и бизнесе.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Тельцов 

Звезды гороскопа советуют Тельцу провести как можно больше времени вне дома, к примеру, организовать дружескую вечеринку в кафе, поехать на природу, в кино, в цирк. Преодолев свою инертность, Телец не пожалеет – он имеет шанс отлично провести время и завязать интересные знакомства. Пора раскрасить унылые будни! Тельцу следует помнить о том, что хороший день – это отступление от будничных правил: он не начинается с будильника и не заканчивается телевизором.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Близнецов 

В этот день у вас может упасть пелена с глаз. Или придёт осознание того, что вы никак понять не могли. Словом, это будет день откровений. Готовьтесь встретить их достойно.  Если вам поступит какое-то неожиданное предложение, соглашайтесь - вас ждёт успех. Важно верно расставить приоритеты и не переоценивать свои силы. В противном случае, взявшись за то, что вам не унести, можете растерять то, что у вас уже есть.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Раков

Раку стоит внимательно прислушиваться к тому, что говорят вокруг: из разговоров окружающих он может узнать что-то интересное для себя – к примеру, информацию или ценную идею. Кроме того, звезды гороскопа говорят о том, что Раку не следует пренебрегать советами или тем более отвергать предложенную помощь – именно они помогут ему преуспеть. Другими словами, ключ к успеху Рака – это не столько его личные усилия, сколько помощь и содействие находящихся рядом людей.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Львов   

Трудно будет избежать недоразумений в начале дня. В это время вы легко поддаетесь на провокации, можете сказать или сделать то, о чем вскоре пожалеете. Не исключены проблемы в отношениях с людьми, от которых многое зависит. Ваша неуступчивость раздражает, окружающие часто стараются держаться от вас подальше. К вечеру влияние негативных тенденций снизится, основные трудности будут преодолены и вы вздохнете с облегчением. Но легкомыслие недопустимо и в это время. Старайтесь серьезно относиться ко всему, за что беретесь.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Дев  

Завтра не вздумайте перечить начальнику: вы даром потратите время, и кроме того выставите себя в самом невыгодном свете, ведь ваша позиция будет не совсем верна, а время, ушедшее на пререкания, вы могли бы использовать и лучшим образом. Безоговорочно примите все условия шефа. Не опускайте руки — трудная победа стоит десяти легких. Ваши усилия окупятся.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Весов 

Весам просто противопоказано сидеть на одном месте. Жизнь требует от них новых событий, эмоций, впечатлений и как можно больше адреналина в крови. Звезды гороскопа советуют Весам не сдерживать свою тягу к двум вещам: к движению и к общению. Занятия фитнесом, шоппинг, утренняя пробежка, новые знакомства – все это просто жизненно необходимо им. Возможно, Весам захочется пощекотать свои нервы экстремальными видами спорта или флиртом с незнакомцем. Почему бы и нет? Главное, не терять контроль над ситуацией и над собой.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Скорпионов 

Благоприятный день для общения, поиска единомышленников, союзников и помощников. Когда вы делитесь своими идеями с окружающими, никто не может остаться к ним равнодушным. В успех ваших замыслов поверят даже те, кто обычно настроен скептически и не ждет ничего хорошего. Привычные дела могут казаться слишком скучными, велик будет соблазн поручить их кому-нибудь другому. Но поступать так не стоит: только вы способны справиться со всем по-настоящему хорошо. К тому же активное участие окружающих в ваших делах неизбежно приводит к ссорам и неразберихе.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Стрельцов 

На службе вас ценят за трудолюбие и энергичность, однако сегодняшний день может поставить на вас плохую печать, если не сумеете контролировать свои эмоции. Вы считаете стойкость убеждений и желание их защищать любой ценой сильной чертой вашего характера? Но начальник видит в этом лишь вспыльчивость и упрямство.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Козерогов

День может быть непростым, но надо признать, что самые серьезные проблемы вы создаете себе сами. Необдуманные поступки имеют неприятные последствия, слова, сказанные сгоряча, приводят к ссорам и обидам. Старайтесь держать себя в руках: это избавит вас от многих трудностей. Будет возможность справиться с какими-то сложными делами, которые прежде не удавалось довести до конца. Вы быстро разбираетесь в том, что непонятно другим, отлично справляетесь с проектами, которые считались безнадежными. Странное стечение обстоятельств подскажет, как решить старую проблему.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Водолеев

В этот день звезды не рекомендуют вам придавать какое-то особое значение словам старших — как по возрасту, так и по должности. Наверняка они где-то в чем-то ошибаются, а авторитарность мешает им это осознать. Вам, впрочем, тоже совершенно не обязательно об этом говорить — только проблем на свою голову наживете.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Рыб

Рыбы не будут настроены заниматься рутинной работой: в их голове будет шуметь ветер дальних странствий. Звезды гороскопа советуют им совместить приятное с полезным, занявшись планированием своего отпуска, даже если до него еще далеко. Просмотр туристических сайтов позволит Рыбам вырваться из душного дома или офиса, мысленно перенесясь в прекрасное далёко. Это подарит им внятную цель на будущее, мощный позитивный заряд и позволит примириться с будничной реальностью.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

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