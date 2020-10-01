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Скорпионы - посвятите время здоровью, а Львы - полагайтесь на интуицию: гороскоп на сегодня 1 октября

Скорпионы - посвятите время здоровью, а Львы - полагайтесь на интуицию: гороскоп на сегодня 1 октября
Обновлено 07:34 Сегодня Телеграф Фото: pinterest
Важных перемен и неожиданностей в этот день не случится. Он пройдет спокойно, без потрясений. А с хорошим настроением все запланированные дела завершатся удачно.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Овнов 

Грамотное руководство позволит скорее достичь результата. Не указывайте прямо, что делать, побудите команду самостоятельно искать пути, принимать решения. Заниматься финансовыми вопросами сегодня нежелательно, перенесите покупки. Вероятно пополнение на счете.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Тельцов 

Сегодня с самого утра Телец будет находиться в созерцательном настроении. Из всех моделей поведения самым логичным для него покажется непротивление обстоятельствам. При этом Телец будет необычно тонко чувствовать перспективные тенденции, и вполне мог бы использовать это свое чутье с пользой. Вот только почему-то ему не захочется в эти процессы вмешиваться и в них участвовать. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Близнецов 

Вас 1 октября захватят эмоции. Но даже если на работе ваши отношения не будут складываться, приложите усилия, чтобы укрепить свой авторитет. Возможно, что в этот день вас повыся. И в семье все должно наладиться.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Раков

Старайтесь не отступать от принятых решений, держите данное слово и следуйте собственным расписаниям. Будьте терпеливы, объясняя окружающим, чего ждете от них, за вашими прогрессивными взглядами успевают не все. Сдержанности потребует и обращение с деньгами – не тратьтесь на безделушки.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Львов   

Сегодня звезды гороскопа обещают предоставить Льву возможности для новых интересных встреч и знакомств. Неудивительно, если одно из этих знакомств окажется романтическим. Правда, ждать от него серьезного продолжения вряд ли стоит. В остальном же день для Льва обещает пройти насыщенно и интересно. Ну, а чтобы оказаться в нужное время в нужном месте, полагайтесь на свою интуицию – она сегодня будет у вас на высоте!

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Дев  

Если вы что-то решаете самостоятельно, то и за последствия готовьтесь ответить. Тщательно обдумывайте поступающие в этот четверг предложения. В личных отношениях будьте терпимее – не настаивайте на откровениях близкого человека, чтобы не поссориться с ним.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Весов 

В этот день вам нужно поменьше случать других и больше проявлять самостоятельности. Это касается практически всех сфер жизни. Денежные вопросы так и вовсе держите в секрете, незачем кому-то знать о содержимом вашего кошелька. Проверяйте документы прежде, чем ставить подпись.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Скорпионов 

Представители этого знака 01.10.2020 должны расслабиться и посвятить время отдыху и своему здоровью. Во всем, что касается денег, надо проявить осторожность: не исключены потери. В отношениях с партнером возникнет некоторое напряжение, смириться с его отдельными недостатками или нет – решать вам.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Стрельцов 

Сегодня Стрельца может неудержимо потянуть в большие, шумные компании, чтобы хоть на мгновение оказаться в центре внимания. Ну, если и не оказаться, то хотя бы помечтать и пофантазировать на эту тему. Ничего плохого в этом нет, однако постарайтесь не слишком заноситься, чтобы не вызвать колкостей в свой адрес. Тем более что на насмешки и колкости Стрелец сегодня будет реагировать вдвойне остро.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Козерогов

Вам нужно удержаться от конфликтов в рабочем коллективе. не откладывайте в долгий ящик важное. Звезды предупреждают вас о возможных неожиданных расходах. В запланированные поездки Козерогам лучше отправиться вечером.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Водолеев

Перенесите обсуждение важных вопросов с начальником на более благоприятный период. По стечению обстоятельств, можете попасть под горячую руку боссу, который зол вовсе не на вас. Чаще обсуждайте с домочадцами, как прошел день – это позволит быть в курсе и вовремя реагировать на сложные ситуации.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 1 октября 2020 для Рыб

Иногда, чтобы увидеть масштабные преобразования, следует отойти на некоторое расстояние. Возьмите паузу, разгрузите голову от переживаний и мыслей: можно как организовать интересный досуг, так и взяться за переделки в доме. Пополнение на счете направьте на оплату платежек.

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