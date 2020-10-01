Весам - уделить внимание карьере, а Скорпионам - не планировать важные дела: гороскоп на завтра 2 октября

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 2 октября 2020 для Овнов
В деловой сфере могут измениться какие-то методы достижения целей. Чтобы не навлечь на себя гнев окружающих и не потерять, то что уже было достигнуто (должность, связи, репутация), следует приспособиться к переменам. Звезды советуют использовать пробивные способности.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 2 октября 2020 для Тельцов
День необычен по энергетике: могут появиться преграды там, где их не ждешь. Астрологи рекомендуют не брать на себя лишних обязанностей. Проблемы в большинстве своем возникнут из-за торопливости, несогласованности действий, собственных чрезмерных аппетитов и амбиций.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 2 октября 2020 для Близнецов
Звезды настоятельно советуют избегать любых небезопасных досуговых занятий и опасных инициатив. Лучше сделать ставку на те дела, которые не смогут навредить, а также минимизировать общение с завистливыми людьми: неожиданно обрушившийся негатив чреват неприятностями.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 2 октября 2020 для Раков
День располагает к тому, чтобы проанализировать все сделанное за последнее время, исправить прошлые ошибки и выявить слабые места. Удачно пройдут осознанные перемены, касающиеся рабочего графика, здоровья, творческих успехов и частной жизни. Нужно избегать спонтанности и опрометчивости.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 2 октября 2020 для Львов
На рабочем поприще можно покорить не одну сложную задачу, благодаря чему увеличатся доходы, деловой рейтинг, а также поступят выгодные предложения. Но на пути к успеху будут и сложности: придется искать обходные пути, убеждать окружающих в собственной правоте или профессионализме.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 2 октября 2020 для Дев
Неплохой день: удастся найти новое применение своей энергии и тем самым вернуть себе душевное равновесие. Даже если рабочие и домашние хлопоты отнимут много свободного времени, не стоит переживать. Залог успеха в эти сутки - правильно расставленные приоритеты и верно организованный рабочий день.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 2 октября 2020 для Весов
Весь день пройдет в активной борьбе за достижение амбициозных целей, поставленных в прошлые месяцы. Карьера, повышение социального статуса, вызывающие зависть покупки, успехи в той сфере, которая сейчас важнее всех прочих, - вот то, чему звезды советуют уделить повышенное внимание.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 2 октября 2020 для Скорпионов
Астрологи не советуют планировать на этот день какие-то важные дела и решения. Настало время немного сбросить активность и отдохнуть. Если такой возможности нет, стоит выполнять только самое необходимое и не браться за трудоемкие задачи. Именно внутренняя гармония поможет сдержать удары судьбы.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 2 октября 2020 для Стрельцов
Звезды предоставят шанс испробовать несколько методов выполнения должностных обязанностей и найти тот почти "волшебный" вариант, который полностью устроит и позволит при минимальном вложении сил получать максимальный результат. Успех требует уточнения приоритетов и верной расстановки сил.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп на 2 октября 2020 для Козерогов
Эмоционально-сложный день, поэтому звезды не советуют держать в себе то, что волнует. Обязательно следует поделиться своими тревогами с теми, кто разделяет ваши убеждения: общими усилиями получится найти выход из сложной ситуации, особенно если поставить во главу угла не инициативу, а веру в лучшее.
Водолей (21 января - 18 февраля)
Гороскоп на 2 октября 2020 для Водолеев
День принесет своеобразное избавление от того, что некоторое время назад пришлось взвалить на себя, а теперь неизвестно, как от этого освободиться. Удачно сложившиеся обстоятельства этого дня избавят от надоевших обязанностей и от ответственности по этому вопросу.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 2 октября 2020 для Рыб
Этот день напомнит про самый надежный щит: близких людей. Наступающие сутки могут оказаться очень плодотворными и прибыльными. Получится легко и четко выполнить все задуманное на день. Астрологи советуют как можно больше общаться, так как ключ к успеху удастся найти именно при помощи связей.