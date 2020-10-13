Ракам стоит положиться на интуицию, а Девам - поберечь здоровье: гороскоп на сегодня 13 октября

Непростой день. Любые обсуждения стоит вести максимально спокойно и конструктивно, хотя порой это и нелегко. Важно помнить о своих важных целях, не идти на поводу у мимолетных желаний.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 13 октября 2020 для Овнов

Успех вам гарантирован только в том случае, если вы сумеете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Не бойтесь на работе высказывать свои мысли вслух. В отношениях с любимым человеком будьте искренними.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 13 октября 2020 для Тельцов

Звезды рекомендуют возобновить работу над прерванным ранее проектом — вы можете получить от него неплохую выгоду. Период благоприятен для общения с влиятельными людьми старшего поколения. Не тормозите процессы, касающиеся продаж и покупок.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 13 октября 2020 для Близнецов

Это время подходит для участия в общественных мероприятиях, посещения увеселительных заведений, поездок и путешествий. На работе концентрируйтесь на важных вещах и бойтесь браться за новые дела.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 13 октября 2020 для Раков

Не беритесь за новые дела, лучше постарайтесь завершить старые. Не следуйте чужим советам — они могут только навредить. Положитесь на свою интуицию.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 13 октября 2020 для Львов

Не следует заниматься делами, в результате которых вы не уверены. Не пытайтесь действовать с позиции силы или заниматься интригами. Время благоприятно для всего, что связано с любовью.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 13 октября 2020 для Дев

Поберегите себя сегодня. Этот день характеризуется всплеском травматизма. Не спешите расставаться с деньгами и перед тем, как купить какую-либо вещь, дважды подумайте.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 13 октября 2020 для Весов

День обретения новых источников энергии, расширения кругозора, целительства. Возможны предложения о заграничной поездке, не говорите сразу же «нет». Не стоит затевать важный разговор с родными, особенно со старшими членами семьи.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 13 октября 2020 для Скорпионов

Определив главное и второстепенное, вы сможете наметить правильную линию поведения.Повремените с делами, которые вызывают затруднения. Данный период больше располагает к отдыху, нежели к активным действиям.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 13 октября 2020 для Стрельцов

Гороскоп рекомендует Стрельцу взять матч-реванш в активной работе. Делайте передышку, чтобы мозги не закипели. С любимым человеком нужно проявить больше фантазии и внимания.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 13 октября 2020 для Козерогов

Составляя планы на этот день, отдайте предпочтение делам, позволяющим получить быстрый результат. День несет неожиданные повороты судьбы, поэтому сохраняйте спокойствие и контролируйте ситуацию.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 13 октября 2020 для Водолеев

Период подходит для начала новых дел, рассчитанных на длительный срок.Вопросы, касающиеся дома и быта, решайте шустрее. Особенно, если это ремонт или покупка вещей. Не вмешивайтесь в споры, не имеющие к вам прямого отношения.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 13 октября 2020 для Рыб