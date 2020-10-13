Ракам стоит положиться на интуицию, а Девам - поберечь здоровье: гороскоп на сегодня 13 октября

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 13 октября 2020 для Овнов
Успех вам гарантирован только в том случае, если вы сумеете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Не бойтесь на работе высказывать свои мысли вслух. В отношениях с любимым человеком будьте искренними.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 13 октября 2020 для Тельцов
Звезды рекомендуют возобновить работу над прерванным ранее проектом — вы можете получить от него неплохую выгоду. Период благоприятен для общения с влиятельными людьми старшего поколения. Не тормозите процессы, касающиеся продаж и покупок.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 13 октября 2020 для Близнецов
Это время подходит для участия в общественных мероприятиях, посещения увеселительных заведений, поездок и путешествий. На работе концентрируйтесь на важных вещах и бойтесь браться за новые дела.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 13 октября 2020 для Раков
Не беритесь за новые дела, лучше постарайтесь завершить старые. Не следуйте чужим советам — они могут только навредить. Положитесь на свою интуицию.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 13 октября 2020 для Львов
Не следует заниматься делами, в результате которых вы не уверены. Не пытайтесь действовать с позиции силы или заниматься интригами. Время благоприятно для всего, что связано с любовью.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 13 октября 2020 для Дев
Поберегите себя сегодня. Этот день характеризуется всплеском травматизма. Не спешите расставаться с деньгами и перед тем, как купить какую-либо вещь, дважды подумайте.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 13 октября 2020 для Весов
День обретения новых источников энергии, расширения кругозора, целительства. Возможны предложения о заграничной поездке, не говорите сразу же «нет». Не стоит затевать важный разговор с родными, особенно со старшими членами семьи.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 13 октября 2020 для Скорпионов
Определив главное и второстепенное, вы сможете наметить правильную линию поведения.Повремените с делами, которые вызывают затруднения. Данный период больше располагает к отдыху, нежели к активным действиям.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 13 октября 2020 для Стрельцов
Гороскоп рекомендует Стрельцу взять матч-реванш в активной работе. Делайте передышку, чтобы мозги не закипели. С любимым человеком нужно проявить больше фантазии и внимания.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп на 13 октября 2020 для Козерогов
Составляя планы на этот день, отдайте предпочтение делам, позволяющим получить быстрый результат. День несет неожиданные повороты судьбы, поэтому сохраняйте спокойствие и контролируйте ситуацию.
Водолей (21 января - 18 февраля)
Гороскоп на 13 октября 2020 для Водолеев
Период подходит для начала новых дел, рассчитанных на длительный срок.Вопросы, касающиеся дома и быта, решайте шустрее. Особенно, если это ремонт или покупка вещей. Не вмешивайтесь в споры, не имеющие к вам прямого отношения.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 13 октября 2020 для Рыб
В этот день нужно активно действовать и верить в успех. Удачно сложатся поездки. Однако, рекомендуется подготовить себя психологически ко всяким неожиданностям. От вас во многом будет зависеть стабильность положения.