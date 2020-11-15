Близнецам стоит довериться интуиции, а Ракам - не бояться мечтать: гороскоп на 15 ноября

Многим придется быстро принимать решения. В таких ситуациях стоит положиться на интуицию, которая подскажет верный выход из сложившееся ситуации.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 15 ноября 2020 для Овнов
Вам сегодня стоит поменьше говорить о своих планах на будущее. Это может негативно отразиться на их претворении в жизнь. Остерегайтесь уныния и апатии.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Гороскоп на 15 ноября 2020 для Тельцов
Астрологи советуют не оставлять дел на завтра. Лень и прокрастинация станут самыми опасными привычками.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Гороскоп на 15 ноября 2020 для Близнецов
Настало время довериться своей интуиции. Астрологи советуют прислушиваться к голосу сердца, особенно если дело касается любви.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 15 ноября 2020 для Раков
В такие дни, как этот, звезды стараются исполнять ваши желания. Не бойтесь мечтать, оставайтесь позитивными и не наживайте неприятностей.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 15 ноября 2020 для Львов
Не ждите у моря погоды, если хотите получить от жизни максимум позитива и добиться реализации задуманного.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 15 ноября 2020 для Дев
Многие люди будут нагло и беспардонно давить на жалость или совесть и заставлять вас сделать то, что нужно им. Не поддавайтесь их влиянию и делайте лишь то, что принесет вам пользу или удовольствие.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 15 ноября 2020 для Весов
Не стоит торопиться с принятием важных решений. Старайтесь проявлять равнодушие к критике со стороны окружающих.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 15 ноября 2020 для Скорпионов
Идеальный день для шопинга. Можно порадовать подарками себя, вторую половинку, родителей или друзей.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 15 ноября 2020 для Стрельцов
В этот день больше всего везти будет тем, кто преисполнен чувства долга. Нельзя откладывать на потом важные дела и закрывать глаза на данные ранее обещания.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Гороскоп на 15 ноября 2020 для Козерогов
В такие неблагоприятные дни, как этот, возможны измены, ссоры, ревность, зависть. Необходимо с самого утра показать второй половинке и близким людям, что вы не желаете обострять конфликты и не хотите ссор.
Водолей (20 января – 19 февраля)
Гороскоп на 15 ноября 2020 для Водолеев
Старайтесь мыслить шире и давать волю воображению. Это поможет привлечь удачу в творчестве и в любви.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 15 ноября 2020 для Рыб
Показывайте миру свои достоинства, а не недостатки. Будьте уступчивыми и стремитесь в гармонии с окружающими.