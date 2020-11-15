Скачать
Воскресенье, 15.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Есть 5 секретов, которые позволят ресторанам работать хотя бы в ноль, - ресторатор Владимир Григори
Есть 5 секретов, которые позволят ресторанам работать хотя бы в ноль, - ресторатор Владимир Григори
Итоги дня 14 ноября: первый день карантина и смерть Джигарханяна
Итоги дня 14 ноября: первый день карантина и смерть Джигарханяна
Какой праздник 15 ноября: народные приметы и запреты
Какой праздник 15 ноября: народные приметы и запреты
Лига наций: результаты матчей 14 ноября (видео)
Лига наций: результаты матчей 14 ноября (видео)

Близнецам стоит довериться интуиции, а Ракам - не бояться мечтать: гороскоп на 15 ноября

Близнецам стоит довериться интуиции, а Ракам - не бояться мечтать: гороскоп на 15 ноября
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Многим придется быстро принимать решения. В таких ситуациях стоит положиться на интуицию, которая подскажет верный выход из сложившееся ситуации. 

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 15 ноября 2020 для Овнов 

Вам сегодня стоит поменьше говорить о своих планах на будущее. Это может негативно отразиться на их претворении в жизнь. Остерегайтесь уныния и апатии.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 15 ноября 2020 для Тельцов 

Астрологи советуют не оставлять дел на завтра. Лень и прокрастинация станут самыми опасными привычками.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 15 ноября 2020 для Близнецов 

Настало время довериться своей интуиции. Астрологи советуют прислушиваться к голосу сердца, особенно если дело касается любви.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 15 ноября 2020 для Раков

В такие дни, как этот, звезды стараются исполнять ваши желания. Не бойтесь мечтать, оставайтесь позитивными и не наживайте неприятностей.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 15 ноября 2020 для Львов   

Не ждите у моря погоды, если хотите получить от жизни максимум позитива и добиться реализации задуманного.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 15 ноября 2020 для Дев  

Многие люди будут нагло и беспардонно давить на жалость или совесть и заставлять вас сделать то, что нужно им. Не поддавайтесь их влиянию и делайте лишь то, что принесет вам пользу или удовольствие.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 15 ноября 2020 для Весов 

Не стоит торопиться с принятием важных решений. Старайтесь проявлять равнодушие к критике со стороны окружающих.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 15 ноября 2020 для Скорпионов 

Идеальный день для шопинга. Можно порадовать подарками себя, вторую половинку, родителей или друзей.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 15 ноября 2020 для Стрельцов 

В этот день больше всего везти будет тем, кто преисполнен чувства долга. Нельзя откладывать на потом важные дела и закрывать глаза на данные ранее обещания.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на 15 ноября 2020 для Козерогов

В такие неблагоприятные дни, как этот, возможны измены, ссоры, ревность, зависть. Необходимо с самого утра показать второй половинке и близким людям, что вы не желаете обострять конфликты и не хотите ссор.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Гороскоп на 15 ноября 2020 для Водолеев

Старайтесь мыслить шире и давать волю воображению. Это поможет привлечь удачу в творчестве и в любви.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 15 ноября 2020 для Рыб

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как прошел первый выходной день на карантине в Украине: фото, видео и шутки
02 В Германии водометами разгоняют протесты из-за карантинных ограничений. Видео
03 Карантин и успех Украины на выборах в США: о чем второе обращение Зеленского из Феофании (видео)
04 Армения раскрыла данные о потерях в Карабахе
05 Монзуль удалила игрока в дебютном матче Лиги наций: видео момента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Как прошел первый выходной день на карантине в Украине: фото, видео и шутки
Как прошел первый выходной день на карантине в Украине: фото, видео и шутки
На премьера Армении готовилось покушение
На премьера Армении готовилось покушение
Глава Минздрава заразился коронавирусом
Глава Минздрава заразился коронавирусом
Стало известно о причине смерти Джигарханяна
Стало известно о причине смерти Джигарханяна
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь