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Среда, 25.11.2020
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Тельцов ждут хорошие новости, в Стрельцам можно начинать ремонт: гороскоп на 25 ноября

Тельцов ждут хорошие новости, в Стрельцам можно начинать ремонт: гороскоп на 25 ноября
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Благоприятный плодотворный день, одинаково хорошо подходящий и для отдыха, и для полезных дел. Подходящий день для встреч с теми, кто вам нравится. Тут речь может идти и о исключительно личных симпатиях, и о сходстве деловых интересов.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 25 ноября 2020 для Овнов 

Обратите внимание на состояние финансовых дел: тут важно навести порядок, вовремя вернуть все долги, сделать обязательные платежи. Небрежность, проявленная сейчас, может привести к проблемам в будущем. Во второй половине дня вероятны приятные новости.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 25 ноября 2020 для Тельцов 

Вероятны приятные события в семье, хорошие новости, касающиеся близких. Вечер подходит для общения с людьми, на которых вы ходите произвести впечатление; понравиться новым знакомым будет нетрудно.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 25 ноября 2020 для Близнецов 

Главное сейчас - не повторять своих ошибок. Возможны трудности в общении, не всегда окружающие понимают вас правильно. Старайтесь избежать открытых конфликтов: после них восстановить отношения будет сложно.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 25 ноября 2020 для Раков

В такие дни полезно опираться на интуицию, особенно в любовных делах. Возможно, придется поступиться своими принципами ради достижения заветных целей. В финансовой и рабочей сферах астрологи советуют проявлять предельную осторожность.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 25 ноября 2020 для Львов   

Звезды и планеты могут испытывать вас на прочность. Более того, их дисгармония негативно отразится на вашей энергетике. Приятных сюрпризов ждать не стоит. Лучше тщательнее планировать дела и не рисковать без необходимости.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 25 ноября 2020 для Дев  

В этот день возможны неурядицы в общении с окружающими. Катализатором проблем в этой области будут разногласия, споры. Вам понадобится проявить гибкость и понимание, если не хочется стать центром этой бури. Астрологи советуют размышлять о будущем, о перспективах.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 25 ноября 2020 для Весов 

Лучше не перегружать себя работой и делами. Это идеальный день для отдыха, общения с семьей и друзьями. Звезды помогут вам в обучении, самообразовании. Новые начинания в такие дни точно не будут успешными. Лучше заняться чем-то привычным.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 25 ноября 2020 для Скорпионов 

Не исключено, что вас потянет на авантюры. Лучше не поддаваться искушениям. Возможно, у вас появятся новые идеи, энтузиазм и мотивация. В любви, в работе и в делах необходимо помнить про здравый смысл, не позволяя себе поступать наперекор правилам морали.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 25 ноября 2020 для Стрельцов 

Этот день лучше проводить в уединении. По крайней мере, отдыхать уж точно лучше в одиночестве. Вечером желательно заняться делами по дому, мелким ремонтом. Также в этот день полезно открывать новый счет в банке, начинать откладывать деньги впрок.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 25 ноября 2020 для Козерогов

Раздражают задержки в делах, а также то, что люди, обещавшие помощь, не торопятся держать слово. Лучше рассчитывать только на себя - это поможет избежать и иллюзий, и напрасной потери времени. Близким может потребоваться помощь; постарайтесь не отказывать.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 25 ноября 2020 для Водолеев

Вторая половина дня обещает порадовать новыми возможностями и хорошими новостями. Это время будет особенно благоприятно с точки зрения личных отношений. Вы легко находите общий язык с людьми, которые вам дороги, всегда знаете, где стоит пойти на уступки, а где этого лучше не делать.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 25 ноября 2020 для Рыб

Может повезти там, где дело касается денег. Некоторые Рыбы смогут заметно увеличить доходы. Вторая половина дня больше подходит для отдыха и приятного общения, чем для активной деятельности. Старайтесь не переутомляться: из-за чрезмерных нагрузок возможны головные боли, бессонница.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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