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Рыбам стоит быть осторожнее, а Тельца - не брать в долг: гороскоп на 4 декабря

Рыбам стоит быть осторожнее, а Тельца - не брать в долг: гороскоп на 4 декабря
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Старайтесь держать эмоции под контролем, что бы ни происходило. Особенно важно это утром. Только сохраняя самообладание, можно преодолеть все трудности и достичь поставленных целей. Вторая половина дня будет легче первой. Она обещает приятные встречи и интересные разговоры, а также знакомства.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 4 декабря 2020 для Овнов 

Постарайтесь оградиться от мыслей и людей, которые могут принести волнения. Больше времени уделяйте себе и тем делам, которые вам по душе. Сложные вопросы сейчас стоит отложить. Займитесь составлением планов на будущее, однако с претворением их в жизнь повремените.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 4 декабря 2020 для Тельцов 

В этот день нужно заниматься поиском информации, советоваться, обмениваться услугами. Щедро одаривайте окружающих знаками внимания - что-то приятное обязательно получите в ответ. Следите за состоянием здоровья, правильно питайтесь и не переутомляйтесь. Хорошо бы заняться физкультурой. Брать деньги в долг не рекомендуется.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 4 декабря 2020 для Близнецов 

Пришло время раскрыть свои самые сильные стороны и достоинства. В такие дни нет никаких ограничений на добрые поступки. Нужно быть позитивными, созидательными и готовыми прийти на помощь близким. В любовной сфере тишь да гладь, а вот на работе придется попотеть.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 4 декабря 2020 для Раков

Астрологи рекомендуют не перекладывать ответственность на других людей, философски относиться к неудачам и неприятностям. Важно помнить, что всё плохое проходит. Звезды и планеты в гармонии, так что можно с головой окунуться в новые дела.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 4 декабря 2020 для Львов   

В этот день полезными будут новые знания и опыт. Вечером лучше как следует отдохнуть вместе с друзьями или в окружении близких. До обеда нужно полностью отдать себя работе и делам. Важно быть примером для подражания.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Дева

Гороскоп на 4 декабря 2020 для Дев  

Вам стоит поменьше говорить о себе и своих проблемах. Воздержитесь также от обсуждения или осуждения кого-либо. Вы можете обидеть человека и вызвать ответную реакцию. Зато день подходящий для всего, что связано с любовными отношениями.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Весы

Гороскоп на 4 декабря 2020 для Весов 

Никаких резких изменений в судьбе произойти не должно. Только постарайтесь не ввязываться в конфликты с неуравновешенными людьми, а также со своим руководством. В кругу семьи или в обществе любимого человека вы будете находиться как за каменной стеной.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Скорпион

Гороскоп на 4 декабря 2020 для Скорпионов 

Это хорошее время для конструктивного общения, для работы с надежными источниками информации. Постарайтесь любой ценой уходить от ссор или выяснения отношений. В разгоревшемся конфликте вы вряд ли одержите победу. Найдите себе занятие, которое доставит удовольствие.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 4 декабря 2020 для Стрельцов 

Возможны внеплановые изменения в самых разных сферах жизни. Это Вселенная попытается внести свои коррективы в вашу жизнь. Бояться таких изменений не стоит - они помогут обрести новый взгляд на жизнь, стать мудрее и сильнее. Это очень продуктивный день.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 4 декабря 2020 для Козерогов

В любовном уравнении может появиться новая переменная. Бояться неурядиц на этом фронте не стоит, впереди возможность укрепить отношения. Всем, кто пока одинок, лучше не приостанавливать поиски: есть шанс встретить очень приятного и доброго человека.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 4 декабря 2020 для Водолеев

Этот день благоприятен как для сердечных дел, так и для творческого процесса. Вы сможете проявить себя с неожиданной стороны и снискать одобрение окружающих. Одинокие представители данного знака могут встретить свою половинку, если поставят перед собой такую цель.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 4 декабря 2020 для Рыб

Даже если сегодня вы будете чем-то озабочены или недовольны, не спешите рубить с плеча. Этим вы не разрешите свои проблемы, а только усугубите их. Будьте осторожны, принимая важные решения. Постарайтесь исходить из личных возможностей и не требуйте от окружающих слишком многого.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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