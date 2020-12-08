Овнам лучше побыть в уединении, а Тельцам - хорошенько потрудиться: гороскоп на 8 декабря

Не очень плодотворный, но весьма приятный день. Он подходит для того, чтобы что-то изменить в жизни. Начинать можно с мелочей, главное - верить в свои силы и не отступать.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 8 декабря 2020 для Овнов

Сегодняшний день лучше провести в уединении. Не стоит торопиться с решениями и окружать себя людьми, которым вы не доверяете. Не бойтесь строить планы на будущее. Вечером можно заняться духовными практиками.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 8 декабря 2020 для Тельцов

Это крайне удачный день для людей вашего Знака Зодиака. Сегодня большой успех ждет всех, кто не сидит на месте и не ждет у моря погоды, а трудится, не покладая рук. Не бойтесь брать подработку на вечер.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 8 декабря 2020 для Близнецов

В этот день стоит заняться домашними делами, наведением порядка на рабочем месте. Старайтесь не думать о второстепенных проблемах после обеда. Вечер лучше провести с семьей или близкими друзьями.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 8 декабря 2020 для Раков

Подбирайте верно слова, чтобы случайно не обидеть вторую половинку. Это очень важно для тех, кто хочет провести день спокойно. Все деловые встречи лучше перенести. Если сделать это не получится, возможно, придется идти на уступки.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 8 декабря 2020 для Львов

"Нет худа без добра" - многие слышали эту поговорку. Ею можно описать сегодняшний день. Если вам придется повстречать какие-то проблемы, не отчаивайтесь, так как они будут предвестниками чего-то очень хорошего.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 8 декабря 2020 для Дев

Старайтесь ничего не делать спонтанно. В такой день необходимо все тщательно планировать. Ночные светила усилят вашу интуицию, так что в сложных ситуациях не бойтесь полагаться на предчувствие.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 8 декабря 2020 для Весов

Это идеальное время для обращения в суд, решения юридических вопросов. Астрологи рекомендуют не давать никому деньги в долг. Не верьте слухам, сплетням и старайтесь сами говорить только правду.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 8 декабря 2020 для Скорпионов

День прекрасно подходит для обучения и получения новых знаний. Старайтесь не воспринимать критику слишком болезненно, особенно от тех людей, которых вы почти не знаете. Уверенность в себе станет ключом к успеху.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 8 декабря 2020 для Стрельцов

Значительных результатов в работе и бизнесе удастся достичь усидчивым и трудолюбивым людям. Не бойтесь больше работать, но и для отдыха время находите, чтобы не перегореть.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на 8 декабря 2020 для Козерогов

Благоприятный день для покупок. Можно потратиться на подарок для близкого человека. Большое значение сегодня стоит уделять своей внешности. Нужно выглядеть на пять с плюсом, чтобы нравиться окружающим и привлекать больше удачи.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Гороскоп на 8 декабря 2020 для Водолеев

Удачный день для всех целеустремленных людей. Астрологи советуют принимать важные решения и не откладывать их на потом. В финансовой и рабочей сферах лучше пока не рисковать - сначала нужно прощупать почву.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 8 декабря 2020 для Рыб