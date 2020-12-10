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Четверг, 10.12.2020
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Рыб ждут сюрпризы, а Ракам можно отправляться на шопинг: гороскоп на 10 декабря

Рыб ждут сюрпризы, а Ракам можно отправляться на шопинг: гороскоп на 10 декабря
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

10 декабря - день, в который стоит сконцентрироваться на повседневных вещах. В эти сутки не следует осуществлять коварные поступки, особенно в сфере финансов и романтики.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 10 декабря 2020 для Овнов 

Нужно избегать гнева и раздражительности, даже если близкие требуют от вас слишком многого. Бурные чувства способны помешать принять правильное решение. Даже если данное время окажется трудным и вы захотите расслабиться после трудового дня, то не следует этого делать при помощи алкоголя.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 10 декабря 2020 для Тельцов 

Этот день может стать не самым многообещающим в плане профессиональной деятельности. Следует избегать суеты и поспешности. Нужно попытаться разобраться во многих противоречиях, а заодно и понять, с кем стоит продолжать общение, а от кого лучше держаться подальше. Удачно могут складываться новые романтические знакомства.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 10 декабря 2020 для Близнецов 

Ваша нерешительность будет мешать в поисках выхода из сложившейся ситуации. Но не пасуйте перед препятствиями. Сейчас могут завязаться новые деловые связи. Для любовных отношений данный период благоприятный. Одинокие представители могут получить шанс найти родственную душу.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 10 декабря 2020 для Раков

Этот день подходит для шопинга. Себе можно позволить вещь, о которой долго мечтали. Это улучшит настроение и сбалансирует общую энергетику. Единственное, следует осторожнее относиться к сомнительным предложениям. Излишняя доверчивость способна сыграть злую шутку.

Лев (210 декабря - 23 августа)

Гороскоп на 10 декабря 2020 для Львов   

Этот день может стать хорошим временем для развития и укрепления отношений, а также для нового серьезного шага. Одиноким людям обязательно нужно обратить свое внимание на знакомых противоположного пола: среди них есть тот, кто хочет быть больше, чем просто другом.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 10 декабря 2020 для Дев  

Удачный день для карьеры, правда, в погоне за успехом и увеличением финансов можно совершенно забыть про личную жизнь. Все дела, касающиеся работы, астрологи советуют оставлять на работе, а дома погрузиться в отношения со своей семьей.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 10 декабря 2020 для Весов 

Вы будете обладать зарядом бодрости и энергии и сможете справиться с любыми поставленными задачами, но начинать новые дела не стоит. Основное внимание должно быть направлено на дом, семью и родственные связи. Избегайте споров, упреков и конфликтов с людьми, которых любите.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 10 декабря 2020 для Скорпионов 

У вас есть хорошие шансы заметно продвинуться вперед. Но не откладывайте ничего до лучших времен. Если в делах вы еще не вышли на финишную прямую, то не стоит обращаться к руководству за одобрением ваших идей. Действуйте по собственному усмотрению.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 10 декабря 2020 для Стрельцов 

Вы можете проявить ораторские способности и убедить в своей правоте кого угодно. Перед вами откроются интересные перспективы, только не хватайтесь за все предложения сразу. Это же относится и к любви. Не стоит рисковать тем, что представляет для вас ценность.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 10 декабря 2020 для Козерогов

Будет возможность пообщаться с людьми, которых вы давно не видели. Вряд ли вы узнаете что-то интересное, но время проведете приятно. Есть шанс завязать полезные знакомства, но тут лучше не проявлять особенной настойчивости; подождите, пока нужные люди сами заинтересуются вашими идеями и планами. Стоит проявлять осторожность там, где дело касается денег. 

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 10 декабря 2020 для Водолеев

Отличный день для покупок и сделок. Вы безошибочно определяете, на что стоит потратить деньги, а на чем можно сэкономить. Тут интуиция не подводит даже Водолеев, которые прежде отличались крайне легкомысленным отношением к финансовым вопросам. Решение рабочих вопросов может потребовать больше времени, чем обычно; не исключено, что придется заметно изменить планы.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 10 декабря 2020 для Рыб

День сложится неплохо, если вы будете серьезны, спокойны и внимательны. Возможны разногласия с партнерами и коллегами, споры из-за денег и распределения обязанностей; вам придется пойти на уступки. Вечером не исключены подарки и приятные сюрпризы.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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