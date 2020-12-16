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Среда, 16.12.2020
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Рыбам пора бросать вредные привычки, а Близнецам не стоит переутомляться: гороскоп на 16 декабря

Рыбам пора бросать вредные привычки, а Близнецам не стоит переутомляться: гороскоп на 16 декабря
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Запоминающийся день, который может подарить много необыкновенно ярких впечатлений. Легче будет тем, кто плывет по течению и не сопротивляется неизбежному. Люди, привыкшие все держать под контролем, будут вынуждены признать, что сегодня это невозможно.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Гороскоп на 16 декабря 2020 для Овнов 

Сегодня большой успех ждет творческих людей. Им стоит ожидать поступления новых идей и всплеска мотивации. В любовной сфере астрологи отмечают также рост удачи. Это идеальное время для поиска новой любви, новых знакомств. Не нужно ставить себя в жесткие рамки.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Гороскоп на 16 декабря 2020 для Тельцов 

Пришла пора действовать. Звезды и планеты в идеальном положении, поэтому можно начинать новые дела, веселиться, демонстрировать всем свое жизнелюбие, делиться позитивом. Желательно также тщательнее продумывать планы и не гнаться за легкой наживой.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Гороскоп на 16 декабря 2020 для Близнецов 

В этот день безраздельно будет править миром позитивная энергия звезд. Именно поэтому астрологи советуют заниматься любимыми делами, обращать внимание на просьбы близких о помощи. Старайтесь воспринимать неурядицы и проблемы проще. Не стоит сегодня переутомляться.

Рак (216 декабря - 22 июля)

Гороскоп на 16 декабря 2020 для Раков

Трудностей не возникнет, если вы не будете брать на себя слишком много. Отношения с близкими будут складываться гармонично, если вы проявите уступчивость, позволите другим проявлять инициативу. Попытки во что бы то ни стало настоять на своем не приведут ни к чему хорошему.

Лев (23 июля - 22 августа)

Гороскоп на 16 декабря 2020 для Львов   

Судьба посылает вам испытания. Недоброжелательное отношение к вам начальства или сотрудников может основательно испортить настроение или привести к нервному срыву. Неприятное известие внесет путаницу в личные отношения или повлечет непредвиденные расходы. Неблагоприятный день для любого дела. Не исключено простудное заболевание.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Гороскоп на 16 декабря 2020 для Дев  

В начале дня будьте максимально осторожны, не доверяйте непроверенным людям, вас завтра легко можно ввести в заблуждение. Также окажите помощь близкому человеку, попавшему в беду, для вас это воздастся многократно в будущем. Возникшие финансовые проблемы будут недолгими, поэтому не отчаивайтесь, скоро вы найдете хороший способ, как можно их преодолеть.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Гороскоп на 16 декабря 2020 для Весов 

Общение с родственниками, детьми и второй половинкой пойдет на пользу. Не помешает поделиться с близкими людьми своими мечтами и мыслями о будущем. В делах и бизнесе старайтесь не переборщить с агрессией и напором, иначе можно спровоцировать большой конфликт.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Гороскоп на 16 декабря 2020 для Скорпионов 

В этот день большой успех ждет всех общительных людей вашего Знака. Также удача последует за представителями творческих профессий. В целом день очень позитивен как для работы, так и для отдыха. Позаботьтесь о своем здоровье - одевайтесь по погоде и не переутомляйтесь.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 16 декабря 2020 для Стрельцов 

Важный день для всех, кто находится в поисках любви. Он может подарить вам много новых знакомств или одно, но очень важное. Астрологи советуют не торопить события, быть более осмотрительными и осторожными в любовных вопросах. Также день хорош для упорного труда.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 16 декабря 2020 для Козерогов

Сегодня Козерогам выгодна скромность запросов. Снизив на время свои требования к жизни и всюду продвигаясь мелкими шагами, вы получите небольшие, но приятные и надежные результаты. Благодаря чутью и стечению обстоятельств, вы сможете попасть в нужное вам место в нужный момент, сделать правильный выбор, или остаться незамеченным теми, с кем не хотите встречи. Возможны удачные качественные покупки.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Гороскоп на 16 декабря 2020 для Водолеев

Ситуация потребует от Водолея решать свои финансовые вопросы. Особенно те, которые уже давно назрели и требуют принятия решительных мер. Поиски новой работы, дополнительного источника дохода, разговор с начальством о зарплате и т.д. - на любой подобный подвиг у Водолея хватит решимости и возможности довести дело до конца. Тяга к финансовой независимости поможет Водолею сокрушить любую преграду, стоящую на его пути.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 16 декабря 2020 для Рыб

Гороскоп на 16 декабря говорит Рыбам, что в этот день нужно постараться хорошо отдохнуть. Постарайтесь поспать больше обычного, чтобы хорошенько отдохнуть. Пересмотрите свое отношение к некоторым вещам, которые затрудняют вашу жизнь. Пора бросать вредные привычки.

Финансовый гороскоп на неделю 14.12. - 20.12.2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 14.12. - 20.12.2020

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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