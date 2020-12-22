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Вторник, 22.12.2020
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Девы могут отправляться за покупками, а Стрельцы - окунутся в любовь: гороскоп на 22 декабря

Девы могут отправляться за покупками, а Стрельцы - окунутся в любовь: гороскоп на 22 декабря
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Благоприятный день, который дает шанс получить ответы на многие вопросы. Вероятным становится примирение после серьезных ссор, урегулирование давних конфликтов. Вторая половина дня проходит несколько сложнее. Велик соблазн отложить все дела на потом.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Гороскоп на 22 декабря 2020 для Овнов 

Энергии дня активны, но в работе и личной жизни завтра не стоит принимать резких, спонтанных решений. Внимание придется переключить совсем на другое: о себе заявят внутренние проблемы. Чтобы не разрываться между двух огней, стоит разобраться в собственных целях.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Гороскоп на 22 декабря 2020 для Тельцов 

День, по ощущениям, будет тяжелым и напряженным — и это во многом отразится на деловой атмосфере. Способность отметить позитивную сторону происходящего, деликатно сгладить конфликт, найти в серьезном долю юмора станет ключом к успеху, а также поможет сэкономить время и силы.

Близнецы (222 декабря – 20 июня)

Гороскоп на 22 декабря 2020 для Близнецов 

Сегодня легче работать в команде: приоритетные темы суток — контакты, общение, полезные знакомства. Тщательной проверки заслуживают все факты и любая поступающая информация: возможны неточности или попытки обмана. Успех гарантирован, если вы рады процессу, а не настроены получить результат.

Рак (21 июня - 22 июля)

Гороскоп на 22 декабря 2020 для Раков

В отношениях с людьми вам понадобится больше тактичности и сдержанности. Доброта вернется удачей в обозримом будущем. Не нужно впадать в крайности и разделять всех на врагов и друзей. Помогайте всем, кто этого просит, не будьте мстительным и злопамятными — это плохо скажется на делах.

Лев (23 июля - 22 августа)

Гороскоп на 22 декабря 2020 для Львов   

В такие дни гораздо проще становится адаптироваться к новым условиям. В связи с этим можно отправляться в дальнюю дорогу, менять работу, знакомиться с новыми людьми. Благотворно на энергетике скажется перестановка мебели. Не бойтесь мечтать и думать о будущем.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Гороскоп на 22 декабря 2020 для Дев  

Астрологи советуют проявить сдержанность в отношении всех, кто вам дорог. Сегодня близкие люди и друзья могут высказывать недовольство и быть требовательными, но ваше спокойствие и доброта помогут укрепить дружбу. День подходит для обучения и совершения покупок, смены обстановки.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Гороскоп на 22 декабря 2020 для Весов 

Ожидается, что звезды и планеты сегодня будут крайне позитивными и созидательными. Это создаст идеальные условия для новых начинаний, творческой деятельности, покупок и новых знакомств. В этот день удача будет рядом с активными людьми, готовыми к покорению новых высот.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Гороскоп на 22 декабря 2020 для Скорпионов 

Сегодня лучше делать все без спешки, иначе можно допустить ошибку. Желательно дважды думать, прежде чем совершать какой-то важный шаг. Будьте последовательны в своих действиях, не рискуйте зря. Если перед вами встанет невыполнимая задача, постарайтесь ее отложить.

Стрелец (22 ноября - 22 декабря)

Гороскоп на 22 декабря 2020 для Стрельцов 

На первый план сегодня для вас выйдет любовь. Именно в амурной сфере звезды помогут привлечь больше всего удачи. Стоит приостановить бурную экспансию в делах и работе. Астрологи советуют сфокусироваться на общении и отдыхе, поисках новых увлечений и смене обстановки.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 22 декабря 2020 для Козерогов

Самое ценное для сегодняшнего дня - готовность меняться и умение сохранять внутреннюю гармонию перед лицом перемен. В делах лучше довериться судьбе: следовать потоку вместо того, чтобы ему сопротивляться.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Гороскоп на 22 декабря 2020 для Водолеев

День лучше посвятить укреплению тылов: вечером позовет долг или появится насущная необходимость решать нестандартный вопрос. Чтобы не встретить следующий день в ворохе обязанностей и свалившихся дел, важно без отлагательств приступить к делу, не оттягивая момент.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 22 декабря 2020 для Рыб

Сегодня вас ожидает творческий подъем. Креативный подход к делу непременно пригодится всем, причем в самых неожиданных обстоятельствах. Астрологи советуют воспользоваться методом планирования, чтобы не потеряться в делах, думая о высоких материях.

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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