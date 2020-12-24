Ракам не рекомендуется сплетничать, а Рыбам - рисковать: гороскоп на 24 декабря

Ничего не предпринимайте сегодня, пока не почувствуете, что это совершенно необходимо. Любые сомнения или непонятная тревога говорят о том, что время действовать, еще не пришло. Но откладывать все дела на потом тоже нежелательно: вы рискуете так никогда и не вернуться к начатому.

Овен (20 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 24 декабря 2020 для Овнов

Для Овнов наступил весьма динамичный и позитивный период. Есть шанс раскрыть творческий потенциал, проявить организаторские способности, реализовать самые смелые амбиции. Ваши друзья и близкие могут оказаться слишком чувствительными и импульсивными, и вы станете для них надежным якорем, который поможет им удержаться на плаву. Не стоит увлекаться устройством личной жизни окружающих — это приведет к конфликтам.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 24 декабря 2020 для Тельцов

День будет складываться крайне удачно, если вы решите отправиться в небольшую поездку или командировку. Не бойтесь брать на себя ответственность. Обстоятельства будут складываться так, что все проблемы разрешатся сами собой, предоставив вам массу свободного времени. Вечер прекрасно подойдет для общения с друзьями.

Близнецы (20 мая – 22 июня)

Гороскоп на 24 декабря 2020 для Близнецов

Энергия будет буквально бить из вас ключом! Вы станете объектом симпатии мужчины, на которого сами давно засматриваетесь. Именно сейчас первый шаг, если вы его сделаете, принесет свои результаты. Старшее поколение может принести проблемы, но вы со всем справитесь.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 25 декабря 2019 для Раков

Не увлекайтесь сплетнями и интригами. Вы можете оказаться втянутым в неприятную ситуацию, что повлияет на текущее состояние дел. Красноречие и способность быстро реагировать помогут все уладить, однако останется неприятный осадок от того, что придется идти по головам. Окружающие вас не осудят, вы сами станете своим самым суровым критиком.

Лев (24 июля – 27 августа)

Гороскоп на 25 декабря 2019 для Львов

В этот день некая неожиданно услышанная или увиденная информация поможет вам в значительной мере улучшить состояние вашего здоровья. Если, конечно, вы сможете правильно ею воспользоваться.

Дева (27 августа – 29 сентября)

Гороскоп на 25 декабря 2019 для Дев

В любой спорной ситуации вы будете оставаться уверенным в своей правоте. И все бы хорошо, пока ваша уверенность не пойдет в разрез с интересами окружающих. Невольно спровоцировав конфликт, вы можете разочаровать близкого человека, чьим мнением особо дорожите. Тщательно продумывайте все свои слова и поступки.

Весы (29 сентября – 24 октября)

Гороскоп на 24 декабря 2019 для Весов

Сегодня Весам стоит держать в порядке бюджет, контролировать сделки и движение средств. Организованность не помешает и по отношению к вещам, инструментам. Полезно провести инспекцию, упорядочить системы хранения, проверить старые запасы, определить степень ветхости вещей и строений, выделить активы, подлежащие ремонту или реструктуризации. Возможен интерес к фамильным ценностям, раритетной технике.

Скорпион (29 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 24 декабря 2019 для Скорпионов

Сегодня Скорпионам стоит успеть сделать как можно больше, так как есть возможность выбирать собственный ритм действий и контролировать обстановку. Жизнь подтвердит вашу правоту и укрепит ваши позиции. В окружении появится расположенное к вам авторитетное лицо или кто-то, готовый признать вашу силу. Если вы честолюбивы, то легко станете лидером (хотя, возможно, не станете афишировать этот факт).

Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

Гороскоп на 24 декабря 2019 для Стрельцов

Сегодня звезды рекомендуют Стрельцам избегать публичности и действовать в строгой тайне. Покров таинственности нужен вовсе не для романтики: в ближайшие годы вам часто придется действовать в подобном режиме, и не по вашей воле, а в силу необходимости. Хранить секреты и демонстрировать полную невозмутимость важно вдвойне, если вы находитесь на чужой территории, ведете сложный бизнес или опасную игру.

Козерог (24 декабря – 20 января)

Гороскоп на 24 декабря 2019 для Козерогов

День, когда в первую очередь вам будет необходимо подумать о себе. Пришло время дать себе отдохнуть, разобраться с тревожащими мыслями и воспоминаниями. Необходимо подвести некую черту под прошлым и начать жить с чистого листа.

Водолей (20 января – 20 февраля)

Гороскоп на 24 декабря 2019 для Водолеев

Если нынешнее положение или место работы вас не устраивает, то стоит поискать что-то другое. Не исключено, что поиски увенчаются успехом. Вечер хорош для творчества, а если потянет на романтику, поклонники/поклонницы тут как тут.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 24 декабря 2019 для Рыб