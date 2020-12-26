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Суббота, 26.12.2020
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Девам не стоит ждать у моря погоды, а Весам - отвечать на провокации: гороскоп на 26 декабря

Девам не стоит ждать у моря погоды, а Весам - отвечать на провокации: гороскоп на 26 декабря
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

В этот день придется заниматься решением каких-то скучных вопросов. Лучше не лениться: при правильном подходе можно успеть многое переделать к Новому году-2021.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 26 декабря 2020 для Овнов 

Сегодня благоприятный день время для уединения и поиска новых увлечений. Астрологи советуют избегать опрометчивых решений и поступков, а также дорогостоящих приобретений.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 26 декабря 2020 для Тельцов 

В любовных вопросах необходимо проявлять больше смелости и решительности, особенно тем, кто находится в поиске отношений. День отлично подходит для новых начинаний. В бизнесе и на работе потребуется умение вести себя сдержанно.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 26 декабря 2020 для Близнецов 

В этот день очень важно выглядеть на все сто. Возможно, вам придется объяснять окружающим людям причины своих поступков. Астрологи советуют не нервничать и не ругаться. Вечер лучше провести в окружении друзей или близких.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 26 декабря 2020 для Раков

День идеален для поездок, командировок, путешествий. Очень позитивно на удаче отразятся романтические встречи. Необходимо начать день активно и поддерживать такой ритм до самого вечера. Избегайте ссор и конфликтов.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 26 декабря 2020 для Львов   

В этот день могут появиться домашние или рабочие задачи, требующие незамедлительного решения. Возможно, придется потратить много сил и времени на что-то, не входящее в планы. Звезды хотят видеть вас трудолюбивыми.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 26 декабря 2020 для Дев  

Этот день хорошо подходит для исправления ошибок прошлого. Сегодня можно признаваться в любви, знакомиться, флиртовать. Большая удача ждет людей творческих профессий. Успех гарантирован тем, кто не ждет у моря погоды, а действует.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 26 декабря 2020 для Весов 

В этот день астрологи советуют не принимать в расчет навязчивое мнение окружающих. Если думать своей головой, получится преуспеть во всех сферах жизни. Настроение может меняться, поэтому старайтесь держать себя в руках и не отвечать на провокации.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 26 декабря 2020 для Скорпионов 

Постарайтесь посвятить побольше времени домашним делам, встречам с родственниками. Длительное уединение сегодня не приветствуется. Звезды будут не в духе, поэтому стоит осторожнее принимать решения.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 26 декабря 2020 для Стрельцов 

Сегодня стоит заниматься делами, которые вам больше всего нравятся. Это позволит оставаться позитивными до самого вечера. Не нужно стесняться своих желаний, ведь они могут мотивировать вас.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 26 декабря 2020 для Козерогов

Желательно принимать важные решения осторожно. В такие дни, как этот, полагаться на одну лишь удачу бесполезно. Необходимо прислушиваться к советам близких. Отличный день для того, чтобы заняться легким шопингом в приятной компании.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 26 декабря 2020 для Водолеев

Свидания, флирт и романтика временно подождут - сегодня лучше заняться делами и работой. Это прекрасный и продуктивный день для амбициозных людей. Следите за своим здоровьем и не переутомляйтесь.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 26 декабря 2020 для Рыб

Настало время переходить от планирования к решительным действиям. Это касается не только работы, но и амурной сферы жизни. Проявляйте больше инициативы, будьте общительными и открытыми.

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Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря для всех знаков Зодиака

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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