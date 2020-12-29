Близнецам не стоит замыкаться в себе, а Весам - прислушаться к советам близких: гороскоп на 29 декабря

В начале дня придется понервничать: в это время многое может идти не по плану. Сейчас нужно запастись терпением, часто события развиваются гораздо медленнее, чем хотелось бы. Вторая половина дня будет приятнее. Она дает возможность отдохнуть и восстановить силы, приятно провести время в хорошей компании.

Овен (20 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 декабря 2020 для Овнов

Прекрасное время для финансового планирования и капиталовложения. Только заранее стоит обдумать все "за" и "против" и только потом принимать стратегически важное решение. Уделите внимание родственникам, когда вы в последний раз проведывали бабушку? Проявите инициативу и помогите близким людям решить проблемы.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 декабря 2020 для Тельцов

Хорошее время для того, чтобы по мере сил и возможностей заняться делами, которые вы на протяжении долгого времени откладывали. Начинать новые проекты и задания не стоит, а вот для завершения старых вопросов лучшего дня не найти. Если собственных ресурсов будет не хватать, обратитесь за помощью к любимому человеку.

Близнецы (20 мая – 22 июня)

Гороскоп на 29 декабря 2020 для Близнецов

Смело укрепляйте завтра отношения с партнёром по бизнесу или по браку. Не замыкайтесь в себе, обязательно настраивайтесь на открытый стиль поведения и уверенно преодолевайте трудности. На работе постарайтесь с коллегами держать дистанцию, не рассказывать особо о своей личной жизни и планах. Сотрудничество будет взаимовыгодным, только если люди меньше знают о вас.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 декабря 2020 для Раков

На редкость удачный день. Постарайтесь запланировать сразу несколько важных дел, поскольку вас ожидает успех в любых начинаниях. В это время будет легко даваться поиск решения в финансовых вопросах. У вас появится отличная возможность улучшить собственное материальное положение. Вечер следует провести в узком семейном кругу.

Лев (26 июля – 27 августа)

Гороскоп на 29 декабря 2020 для Львов

Материальный успех может принести преподавание и воспитание и опекунство. А также деятельность, касающаяся духовных и религиозных вопросов. Часто будет требоваться скрытность в ведении финансовых дел, так как вмешательство других может вызвать ситуации, грозящие убытками или отсрочкой успеха. Не исключены конфликты или препятствия из-за завещаний или налогов.

Дева (27 августа – 29 сентября)

Гороскоп на 29 декабря 2020 для Дев

Особое внимание в этот день следует обратить на эмоциональное состояние окружающих. Вы можете столкнуться с непониманием и раздражением, так что не стоит искать близкого общения с кем-либо. Не будьте предвзяты и субъективны в принятых решениях. Вам предстоит непростое время, когда любое слово может стать решающим в той или иной проблеме.

Весы (29 сентября – 26 октября)

Гороскоп на 29 декабря 2020 для Весов

Стремление к обогащению может совпадать с интересом к эзотерике, целительству и другим не очень материальным вещам. Если вы являетесь специалистом в подобных профессиях, заработаете благодаря способностям и стараниям. Неплохо пойдет и работа с информацией, в сфере услуг. Во всех делах, касающихся денег, вам помогут советом близкие.

Скорпион (29 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 декабря 2020 для Скорпионов

Отличное время, чтобы заняться личными планами. Задумайтесь, какую цель вы перед собой ставите? Судьба подарит вам отличную возможность не просто изменить собственную жизнь, а поставить все с ног на голову. Окружающие могут быть немало шокированы некоторыми вашими действиями, но будьте уверены, оно того стоит.

Стрелец (26 ноября – 20 декабря)

Гороскоп на 29 декабря 2020 для Стрельцов

Много хлопот в этот период Стрельцам может принести недвижимое имущество. Но у вас будет возможность решить проблемы, связанные с ним или с налогами. В данное время могут быть доходы от руководящей работы и от использования творческих талантов. Неплохой период для рекламы, преподавания, деятельности в области спорта. В денежных делах поможет интуиция, убережет от рискованных поступков, ведущих к материальному ущербу.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 декабря 2020 для Козерогов

Если в последнее время в вашей жизни что-то пошло не так, то постарайтесь не накручивать себя по этому поводу. Ситуация требует вашего быстрого вмешательства, так что не стоит бояться жестких решений, которые кардинально изменят вашу жизнь. Пришло время приступить к решительным действиям, поэтому наберитесь смелости и за дело!

Водолей (20 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 декабря 2020 для Водолеев

Это благоприятный период для того, чтобы обрести романтическое знакомство, например, во время загородной поездки, в компании или по переписке. В целом это удачное время для того, чтобы обрести новые связи. Сейчас у вас есть возможность влюбиться или укрепить уже существующий союз, однако проблемы могут принести неясность и запутанность в отношениях.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 декабря 2020 для Рыб