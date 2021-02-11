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Четверг, 11.02.2021
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Овнам стоит побыть наедине с собой, а Близнецам - слушать свою интуицию: гороскоп на 11 февраля

Овнам стоит побыть наедине с собой, а Близнецам - слушать свою интуицию: гороскоп на 11 февраля
03:01 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 11 февраля 2021 для Овнов 

Вам необходимо разобраться в себе. Вокруг вас происходит много всяких событий, но узнать ваше истинное отношение к ним мешает суета и шум. Побудьте наедине с собой и желательно в тишине.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 11 февраля 2021 для Тельцов 

Ваше чувство юмора может спасти какую-то безнадёжную ситуацию. Не бойтесь высказываться. Звёзды говорят, что вы сможете как минимум разрядить обстановку. А это уже полдела.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 11 февраля 2021 для Близнецов 

В этот четверг вам необходимо слушать свою интуицию. Она подскажет, как нужно поступить. Даже если на первый взгляд покажется, что это неправильно, действуйте строго по велению сердца.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 11 февраля 2021 для Раков

Вам ни в коем случае нельзя бросать все на самотёк. Как только вы расслабитесь, все понесётся кувырком, испортится, расстроится. В этот день ни на минуту не отпускайте вожжи.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 11 февраля 2021 для Львов   

Звёзды говорят, что 11 февраля у вас удачно получится смена образа. Причём кардинальная. Осталось решиться. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 11 февраля 2021 для Дев  

Если вы давно хотели перейти на правильное питание, начать бегать или учить китайский, не ждите очередного понедельника или первого числа! 11 февраля станет отличным днём для старта.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 11 февраля 2021 для Весов 

Окиньте критическим взором окружающих, пробегитесь по контактам в телефоне, перечитайте сообщения и - избавьтесь от шелухи. Вокруг вас слишком много ненужных людей. Самое время провести генеральную уборку.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 11 февраля 2021 для Скорпионов 

В этот день вас сможет выручить только ваше собственное обаяние. Не полагайтесь на помощников - им это не под силу. Все сделайте сами, а потом наградите себя любимого за труды.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 11 февраля 2021 для Стрельцов 

Сколько бы вы ни откладывали тягостное занятие, приступить к нему все равно придётся. 11 февраля у вас получится сделать рывок и, наконец, сдвинуться с места.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 11 февраля 2021 для Козерогов

Вас ждёт награда. Пусть небольшая, возможно, лишь словесная, но от этого не менее ценная. А главное - заслуженная. Важно: ни в коем случае не скромничайте и не приписывайте чисто ваши заслуги "всему коллективу".

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 11 февраля 2021 для Водолеев

Вас ждёт награда. Пусть небольшая, возможно, лишь словесная, но от этого не менее ценная. А главное - заслуженная. Важно: ни в коем случае не скромничайте и не приписывайте чисто ваши заслуги "всему коллективу".

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 11 февраля 2021 для Рыб

Вам придётся кого-то успокаивать. Подойдите к этому вопросу не формально, а человечно. Подбирайте слова тщательно и искренне. Звёзды говорят, у вас получится.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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