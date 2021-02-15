Тельцам стоит отдохнуть, а Девам прислушаться к интуиции: гороскоп на 15 февраля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 15 февраля 2021 для Овнов

Сегодня вам может повезти, если вы достаточно азартны и способны рассмотреть благоприятную возможность. Вечернее время используйте для восстановления потраченных сил.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 15 февраля 2021 для Тельцов

У Вас достаточно энергии, чтобы сохранять концентрацию на цели и не отвлекаться на посторонние дела. Сегодня вашему знаку Зодиака противопоказана любая работа по дому. Отдохните пассивно, не нагружайте себя рутинными задачами.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 15 февраля 2021 для Близнецов

Сейчас вам нужно бережнее относиться к деньгам - есть довольно большая вероятность того, что некие события потребуют дополнительных финансовых расходов.Не давайте негативным эмоциям одержать над вами верх.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 15 февраля 2021 для Раков

Вы наконец-то начнете осознавать, каким способным и талантливым человеком являетесь, и этому ощущению стоит доверять. Прилив творческой энергии придется вам как нельзя кстати.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 15 февраля 2021 для Львов

День благоприятен для начала дружеских отношений. Вы легко завоевываете симпатии в любой компании. Этот день принесет финансовую прибыль и долгожданные события.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 15 февраля 2021 для Дев

Прислушайтесь к интуиции: она вас не подведет. Вам необходимо научиться планировать свои покупки и разносить крупные траты. Сегодняшний день подходит для налаживания отношений, которые в последнее время испортились.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 15 февраля 2021 для Весов

В профессиональной деятельности рекомендуется действовать испытанным способом, не экспериментировать и избегать риска, к которому, вероятно, вас будет подталкивать ваша внутренняя сущность.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 15 февраля 2021 для Скорпионов

Плохой день для любых финансовых операций, особенно валютных. Внезапно появится дополнительный источник дохода.Тем, кто еще не встретил свою половинку, стоит быть терпимее к окружающим.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 15 февраля 2021 для Стрельцов

Наслаждайтесь происходящим и дайте полную свободу своим мыслям. Если будет возможность провести больше времени в одиночестве, воспользуйтесь ею. Вы получите немало удовольствия от общения с собой.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 15 февраля 2021 для Козерогов

Предстоящий период благоприятен для знакомств, романтического общения. Если вы водите машину, будьте внимательны на дороге.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 15 февраля 2021 для Водолеев

Домашние бытовые дела лучше перенести на другой, более подходящий день. Гороскоп свидетельствует о том, что вероятно улучшение финансового положения или удачное завершение ранее начатого дела.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 15 февраля 2021 для Рыб