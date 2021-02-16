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Вторник, 16.02.2021
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Козерогам стоит обратить внимание на свое здоровье, а Тельцам быть осторожнее: гороскоп на 16 февраля

Козерогам стоит обратить внимание на свое здоровье, а Тельцам быть осторожнее: гороскоп на 16 февраля
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 16 февраля 2021 для Овнов 

Представители творческих профессий смогут реализовать свои планы. Благоприятны деловые и творческие встречи, прием гостей. Вероятна поддержка от вышестоящих организаций. 

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 16 февраля 2021 для Тельцов 

Рекомендуются осторожность и внимательность в выполнении любого дела. Не бойтесь браться за любую работу, хотя реализовать свои планы будет довольно тяжело. Нельзя бросать начатые дела, разрывать отношения с близкими людьми. Будьте осторожны с острыми предметами и режущими инструментами.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 16 февраля 2021 для Близнецов 

Сегодня отбросьте все сомнения и позвольте чувству уверенности полностью овладеть вами. Держитесь естественно, ни в чем себе не отказывайте – у вас все получится. В любви доверяйте первому впечатлению: оно будет самым правильным.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 16 февраля 2021 для Раков

Личная жизнь может отойти на второй план: у влюбленных появится охлаждение чувств. Вас ждут испытания в отношениях между родителями и детьми. Если вам удастся избежать перечисленных неприятностей, то в ближайшее время все будет способствовать вашему успеху. 

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 16 февраля 2021 для Львов   

В первой половине дня из-за эмоционально напряженного фона вам будет крайне сложно договориться с партнерами и коллегами. Будьте готовы к тому, что кто-нибудь с утра испортит вам настроение на весь день. Не рекомендуется назначать совещаний или деловых встреч.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 16 февраля 2021 для Дев  

День будет благоприятен для обращений в общественные организации и государственные инстанции. Звезды советуют воздержаться от экспериментов и действовать старыми, давно проверенными способами.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 16 февраля 2021 для Весов 

Во второй половине дня вас ждут испытания в отношениях между родителями и детьми. Не исключена вспышка ревности или ссора из-за денег. Постарайтесь простить нанесенные вам обиды.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 16 февраля 2021 для Скорпионов 

Благоприятный день для обновления, омоложения. Это самый подходящий день для решения профессиональных и личных вопросов, принятия окончательных решений. Многих представителей знака будет переполнять чувство нежности и любви.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 16 февраля 2021 для Стрельцов 

Возможно, вы получите важное сообщение, которое заставит вас отправиться в поездку. Не стоит решаться на рискованные операции. Постарайтесь разумно отнестись к любимому человеку, излишняя привязанность и бурное выражение чувств могут принести разочарование.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 16 февраля 2021 для Козерогов

Вам необходимо заниматься очищением организма и дома, прекратить неискренние отношения с назойливыми людьми. Обратите внимание на здоровье, не следует перенапрягаться физически и умственно, так как в этот период возможны травмы, нервные срывы и обострения хронических заболеваний. 

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 16 февраля 2021 для Водолеев

Сегодня как никогда пригодится тактика выжидания. Рекомендуется плыть по течению. У женщины-Водолея в делах сердечных предвидится неожиданное приятное событие. Не исключено, что ей удастся встретить человека, который будет заботиться о ней, возьмет часть проблем на себя. В любом случае нужно смотреть в будущее с оптимизмом.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 16 февраля 2021 для Рыб

День благоприятен для настойчивых и целеустремленных людей. Рекомендуется использовать этот день для ведения переговоров, получения необходимой юридической консультации. Уверенное продвижение к намеченным целям следует дополнить проявлением интереса к новым и перспективным делам. 

Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 15.02. - 21.02.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 15.02.2021 - 21.02.2021

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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