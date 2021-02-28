Рыбам постараться никого не обижать, а Близнецам - не осуждать: гороскоп на 28 февраля

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 28 февраля 2021 для Овнов
Будьте осторожнее - в такие дни, как сегодня, легко могут открываться любовные треугольники. Проявляйте тактичность и сдержанность в общении с окружающими. Если есть возможность, не садитесь за руль.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 28 февраля 2021 для Тельцов
Даже самый продуманный и гениальный план сегодня может сорваться. Это не значит, что нужно готовиться к худшему. Наоборот, у вас есть повод вспомнить лишний раз о том, что ничего идеального не бывает. Все делают ошибки.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 28 февраля 2021 для Близнецов
Астрологи считают, что вы можете стать свидетелями не очень приятной ситуации. Старайтесь никого не осуждать. Протягивайте руку помощи и поддерживайте людей эмоционально, психологически.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 28 февраля 2021 для Раков
Все, что потребуется от вас в этот день, - тактичность. Грубость и намеренное нарушение личных границ может сделать вас врагом для кого угодно. Воздержитесь от критики в адрес близких людей, если не хотите ссор.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 28 февраля 2021 для Львов
Люди сегодня крайне расчетливы и могут пойти на все, что угодно, ради прибыли и славы. Это знание поможет вам предугадать, каким будет следующий шаг вашего злейшего врага или конкурента. Смотрите в оба.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 28 февраля 2021 для Дев
Прощайте старые обиды - дайте зажить старым ранам. Не разжигайте скандалов. Есть вероятность того, что сегодняшние склоки могут стать причиной разрыва отношений - как любовных, так и деловых или дружеских.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 28 февраля 2021 для Весов
Звезды и планеты в негативном положении, поэтому астрологи советуют не давать никому пустых обещаний. Это может очернить вашу репутацию. В любовной сфере старайтесь действовать по наитию. В финансовых вопросах доверяйте логике.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 28 февраля 2021 для Скорпионов
Приятные жизненные изменения всегда начинаются с малого. Сегодня вам лучше помнить об этом. Звезды и планеты постараются помочь вам в важных делах, снабдив вас удачей. Не бойтесь делать первый шаг навстречу успеху.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 28 февраля 2021 для Стрельцов
Этот день стоит посвятить любви, отдыху и спокойному решению накопившихся задач. Не нужно стремиться к большему. Довольствуйтесь малым и будьте скромными. Звездам это понравится.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 28 февраля 2021 для Козерогов
Если у вас будет возможность выбирать, во что инвестировать время и средства, то лучше выбрать любовь и домашние дела. Займитесь ремонтом, уборкой, покупкой всего самого необходимого. Это отличный день для починки старых вещей.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 28 февраля 2021 для Водолеев
В финансовой и деловой сферах вам потребуется рациональный подход. Не нужно тратить много денег и много сил на решение проблем. Старайтесь делегировать некоторые дела, осторожно расходовать энергию.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 28 февраля 2021 для Рыб
Звезды и планеты в диссонансе, поэтому вы можете встретиться с неуступчивостью и агрессией со стороны окружающих. Не торопитесь - обдумывайте каждое слово и действие. Не обижайте и не провоцируйте людей.