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Рыбам постараться никого не обижать, а Близнецам - не осуждать: гороскоп на 28 февраля

Рыбам постараться никого не обижать, а Близнецам - не осуждать: гороскоп на 28 февраля
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 28 февраля 2021 для Овнов 

Будьте осторожнее - в такие дни, как сегодня, легко могут открываться любовные треугольники. Проявляйте тактичность и сдержанность в общении с окружающими. Если есть возможность, не садитесь за руль.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 28 февраля 2021 для Тельцов 

Даже самый продуманный и гениальный план сегодня может сорваться. Это не значит, что нужно готовиться к худшему. Наоборот, у вас есть повод вспомнить лишний раз о том, что ничего идеального не бывает. Все делают ошибки.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 28 февраля 2021 для Близнецов 

Астрологи считают, что вы можете стать свидетелями не очень приятной ситуации. Старайтесь никого не осуждать. Протягивайте руку помощи и поддерживайте людей эмоционально, психологически.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 28 февраля 2021 для Раков

Все, что потребуется от вас в этот день, - тактичность. Грубость и намеренное нарушение личных границ может сделать вас врагом для кого угодно. Воздержитесь от критики в адрес близких людей, если не хотите ссор.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 28 февраля 2021 для Львов   

Люди сегодня крайне расчетливы и могут пойти на все, что угодно, ради прибыли и славы. Это знание поможет вам предугадать, каким будет следующий шаг вашего злейшего врага или конкурента. Смотрите в оба.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 28 февраля 2021 для Дев  

Прощайте старые обиды - дайте зажить старым ранам. Не разжигайте скандалов. Есть вероятность того, что сегодняшние склоки могут стать причиной разрыва отношений - как любовных, так и деловых или дружеских.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 28 февраля 2021 для Весов 

Звезды и планеты в негативном положении, поэтому астрологи советуют не давать никому пустых обещаний. Это может очернить вашу репутацию. В любовной сфере старайтесь действовать по наитию. В финансовых вопросах доверяйте логике.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 28 февраля 2021 для Скорпионов 

Приятные жизненные изменения всегда начинаются с малого. Сегодня вам лучше помнить об этом. Звезды и планеты постараются помочь вам в важных делах, снабдив вас удачей. Не бойтесь делать первый шаг навстречу успеху.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 28 февраля 2021 для Стрельцов 

Этот день стоит посвятить любви, отдыху и спокойному решению накопившихся задач. Не нужно стремиться к большему. Довольствуйтесь малым и будьте скромными. Звездам это понравится.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 28 февраля 2021 для Козерогов

Если у вас будет возможность выбирать, во что инвестировать время и средства, то лучше выбрать любовь и домашние дела. Займитесь ремонтом, уборкой, покупкой всего самого необходимого. Это отличный день для починки старых вещей.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 28 февраля 2021 для Водолеев

В финансовой и деловой сферах вам потребуется рациональный подход. Не нужно тратить много денег и много сил на решение проблем. Старайтесь делегировать некоторые дела, осторожно расходовать энергию.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 28 февраля 2021 для Рыб

Звезды и планеты в диссонансе, поэтому вы можете встретиться с неуступчивостью и агрессией со стороны окружающих. Не торопитесь - обдумывайте каждое слово и действие. Не обижайте и не провоцируйте людей.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 22.02. - 28.02.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 22.02.2021 - 28.02.2021

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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