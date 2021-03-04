Овнам лучше не поддаваться искушениям, а Тельцам стоит быть компромисснее: гороскоп на 4 марта

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 4 марта 2021 для Овнов

Не бойтесь взаимодействовать с людьми, просить у них сегодня о помощи и оказывать поддержку близким. Старайтесь не поддаваться искушениям - боритесь с вредными привычками и избегайте излишеств.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 4 марта 2021 для Тельцов

Это идеальный день для финансовой активности - покупок, обмена валюты, вложения средств в новые проекты и так далее. Люди будут тянуться к тем из вас, кто будет излучать жизнелюбие и доброту. Не бойтесь идти на компромиссы.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 4 марта 2021 для Близнецов

Не бойтесь отстаивать свои жизненные принципы. Если вы не будете этого делать сегодня, вас "затопчут" враги и недоброжелатели. Астрологи советуют вам проявлять больше самолюбия и не давать никому управлять собой.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 4 марта 2021 для Раков

Это идеальный день для работы, покупок, любви и романтики. Он благоприятен со всех сторон, но будет и некий камень преткновения на пути к достижению целей. Речь идет о лени. Старайтесь не откладывать на потом важных дел.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 4 марта 2021 для Львов

Самой большой ошибкой людей вашего Знака Зодиака сегодня будет излишнее самодовольство. Именно от него пойдут все беды. Если вам улыбнется удача, держите при себе желание рассказать всем о том, в чем вы преуспели.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 4 марта 2021 для Дев

Сегодняшний день - время освобождения от страхов и негатива. Звезды поспособствуют тому, что Девы смогут стать лучшей версией себя. Это идеальный день для получения новых знаний, опыта, профессиональных навыков.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 4 марта 2021 для Весов

Звезды и планеты поднимут вашу харизму и обаяние на новый уровень. Это значит, что вам сегодня очень повезет в любви и в делах, но только, если работа связана с постоянным общением и заключением сделок.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 4 марта 2021 для Скорпионов

Сегодня идеальный с точки зрения астрологии день для того, чтобы строить планы на будущее. Это хорошо отразится на продуктивности. Ваши близкие люди попробуют оказать вам психологическую поддержку. Не отказывайтесь.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 4 марта 2021 для Стрельцов

Возможно, что сегодня вас посетят удивительные идеи, которые сначала покажутся бредовыми. Это станет отправной точкой на пути, ведущем к успеху. Делитесь своими идеями с близкими и больше доверяйте интуиции.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 4 марта 2021 для Козерогов

Звезды помогут вам в достижении самых амбициозных целей, поэтому стремительность и целеустремленность - лучшие качества на этот день. Не бойтесь принимать важные решения в одиночку.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 4 марта 2021 для Водолеев

Это идеальный день для домашних дел, покупки мебели, ремонта. Удача последует за уверенными в себе людьми, поэтому будьте смелее. Звезды и планеты помогут вам расширить границы возможного, стать лучше.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 4 марта 2021 для Рыб