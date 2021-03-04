Скачать
Четверг, 04.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Все еще угрожает нацбезопасности: Байден продлил санкции против России за Крым и Донбасс
Все еще угрожает нацбезопасности: Байден продлил санкции против России за Крым и Донбасс
Уже 241 случай мошенничества с начала года: в Запорожье у старушки выманили все деньги и ценности
Уже 241 случай мошенничества с начала года: в Запорожье у старушки выманили все деньги и ценности
В Кривом Роге операция по спасению кошки с дерева стала шоком для очевидцев: что произошло (видео)
В Кривом Роге операция по спасению кошки с дерева стала шоком для очевидцев: что произошло (видео)
"Шахтер" с позором вылетел из Кубка Украины, проиграв команде из Первой лиги (видео)
"Шахтер" с позором вылетел из Кубка Украины, проиграв команде из Первой лиги (видео)

Овнам лучше не поддаваться искушениям, а Тельцам стоит быть компромисснее: гороскоп на 4 марта

Овнам лучше не поддаваться искушениям, а Тельцам стоит быть компромисснее: гороскоп на 4 марта
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 4 марта 2021 для Овнов 

Не бойтесь взаимодействовать с людьми, просить у них сегодня о помощи и оказывать поддержку близким. Старайтесь не поддаваться искушениям - боритесь с вредными привычками и избегайте излишеств.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 4 марта 2021 для Тельцов 

Это идеальный день для финансовой активности - покупок, обмена валюты, вложения средств в новые проекты и так далее. Люди будут тянуться к тем из вас, кто будет излучать жизнелюбие и доброту. Не бойтесь идти на компромиссы.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 4 марта 2021 для Близнецов 

Не бойтесь отстаивать свои жизненные принципы. Если вы не будете этого делать сегодня, вас "затопчут" враги и недоброжелатели. Астрологи советуют вам проявлять больше самолюбия и не давать никому управлять собой.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 4 марта 2021 для Раков

Это идеальный день для работы, покупок, любви и романтики. Он благоприятен со всех сторон, но будет и некий камень преткновения на пути к достижению целей. Речь идет о лени. Старайтесь не откладывать на потом важных дел.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 4 марта 2021 для Львов   

Самой большой ошибкой людей вашего Знака Зодиака сегодня будет излишнее самодовольство. Именно от него пойдут все беды. Если вам улыбнется удача, держите при себе желание рассказать всем о том, в чем вы преуспели.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 4 марта 2021 для Дев  

Сегодняшний день - время освобождения от страхов и негатива. Звезды поспособствуют тому, что Девы смогут стать лучшей версией себя. Это идеальный день для получения новых знаний, опыта, профессиональных навыков.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 4 марта 2021 для Весов 

Звезды и планеты поднимут вашу харизму и обаяние на новый уровень. Это значит, что вам сегодня очень повезет в любви и в делах, но только, если работа связана с постоянным общением и заключением сделок.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 4 марта 2021 для Скорпионов 

Сегодня идеальный с точки зрения астрологии день для того, чтобы строить планы на будущее. Это хорошо отразится на продуктивности. Ваши близкие люди попробуют оказать вам психологическую поддержку. Не отказывайтесь.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 4 марта 2021 для Стрельцов 

Возможно, что сегодня вас посетят удивительные идеи, которые сначала покажутся бредовыми. Это станет отправной точкой на пути, ведущем к успеху. Делитесь своими идеями с близкими и больше доверяйте интуиции.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 4 марта 2021 для Козерогов

Звезды помогут вам в достижении самых амбициозных целей, поэтому стремительность и целеустремленность - лучшие качества на этот день. Не бойтесь принимать важные решения в одиночку.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 4 марта 2021 для Водолеев

Это идеальный день для домашних дел, покупки мебели, ремонта. Удача последует за уверенными в себе людьми, поэтому будьте смелее. Звезды и планеты помогут вам расширить границы возможного, стать лучше.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 4 марта 2021 для Рыб

Звезды благоволят добрым и милосердным людям. Не бойтесь идти на примирение с близкими и врагами. Самое лучшее лекарство от бед в этот день - это умение принимать реальность такой, какая она есть.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 01.03. - 07.03.2021 для всех знаков Зодиака 

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 1.03.2021 - 7.03.2021

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 248

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Курс на войну": в России агрессивно ответили на слова Кравчука о срыве перемирия на Донбассе
02 "Шахтер" с позором вылетел из Кубка Украины, проиграв команде из Первой лиги (видео)
03 Увеличившая грудь украинская модель показала фото без бюстгальтера
04 "Обидно": в Словакии отличились неудачной шуткой про путинскую вакцину и Украину (видео)
05 Не нашел дома еды и избил сожительницу до смерти: детали и фото с места ЧП под Одессой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина все больше отдаляется от России, хотя там к окончательному разрыву не готовы (инфографика)
Украина все больше отдаляется от России, хотя там к окончательному разрыву не готовы (инфографика)
&quot;Курс на войну&quot;: в России агрессивно ответили на слова Кравчука о срыве перемирия на Донбассе
"Курс на войну": в России агрессивно ответили на слова Кравчука о срыве перемирия на Донбассе
&quot;Первое время притихнет, но нутро вылезет наружу&quot; - пленница скопинского маньяка о его освобождении (видео)
"Первое время притихнет, но нутро вылезет наружу" - пленница скопинского маньяка о его освобождении (видео)
Какой праздник 4 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 4 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь