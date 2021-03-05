Скачать
Пятница, 05.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Мендель обрадовалась 13 месту в списке самых успешных женщин Украины: кто занял первые строчки
Мендель обрадовалась 13 месту в списке самых успешных женщин Украины: кто занял первые строчки
Почему Авакова стало так много в СМИ: названы возможные цели главы МВД
Почему Авакова стало так много в СМИ: названы возможные цели главы МВД
Легализации оружия не будет: Рада провалила сразу два закона
Легализации оружия не будет: Рада провалила сразу два закона
Кабмину без утвержденной программы – год: есть ли плюсы в работе Шмыгаля и когда его отправят в отставку
Кабмину без утвержденной программы – год: есть ли плюсы в работе Шмыгаля и когда его отправят в отставку

Львам стоит воздержаться от критики, а Ракам - сфокусироваться на увлечениях: гороскоп на 5 марта

Львам стоит воздержаться от критики, а Ракам - сфокусироваться на увлечениях: гороскоп на 5 марта
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 5 марта 2021 для Овнов 

В любовной сфере вам поможет толика настойчивости. Возможно, что стоит попробовать дважды подобрать ключик к человеку, который вам нравится. Это идеальный день для возобновления угасших ранее отношений.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 5 марта 2021 для Тельцов 

Продумывайте свои планы более тщательно. Сегодня ночные светила не в духе, поэтому даже самые слаженные планы могут давать сбой. Один из самых полезных навыков в этот день - умение забывать все плохое.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 5 марта 2021 для Близнецов 

Настроение звезд не самое благоприятное. Возможны предательства, измены, обман. Временем пика проблем станет обед. Астрологи советуют не рубить с плеча и давать близким людям второй шанс. Остальных прощать за ошибки не стоит.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 5 марта 2021 для Раков

Поведение окружающих людей будет непонятным, иррациональным и непредсказуемым. Не нужно пытаться объяснять их поступки. Лучше сфокусироваться на себе и на своих увлечениях. Посвятите свободное время чему-то приятному.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 5 марта 2021 для Львов   

Люди из ближайшего окружения могут стать эгоистичными. Это вряд ли можно назвать приятным, но лучше воздержаться от критики в их адрес. Это может спровоцировать большие ссоры и никому не нужные конфликты.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 5 марта 2021 для Дев  

С самого утра вас могут разрывать внутренние противоречия. В сложных ситуациях не стоит слушать интуицию. От нее сегодня мало толку. Вместо этого лучше довериться личному опыту, логике и здравому смыслу.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 5 марта 2021 для Весов 

Старайтесь не лениться и не распылять энергию впустую. Это очень важный, хоть и не самый простой день, в который нужно трудиться, не покладая рук. Не исключено, что сегодня вы ощутите на себе последствия недавно принятых решений.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 5 марта 2021 для Скорпионов 

Будьте предельно осторожными. Любая, даже самая малая халатность может привести к фиаско. Старайтесь не тратить много денег на бесполезные вещи, здраво оценивать свои возможности в бизнесе и на работе.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 5 марта 2021 для Стрельцов 

Опасайтесь людей со стереотипным мышлением, даже если это будут ваши близкие. Их слова могут посеять в вас зерно сомнения относительно того, какой путь к успеху вы выбрали. Держите планы в секрете.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 5 марта 2021 для Козерогов

Не торопитесь с решениями. Постарайтесь сначала прощупать почву, а уже потом действовать. Осторожности много не бывает. Звезды не в духе, поэтому астрологи советуют не терять бдительность.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 5 марта 2021 для Водолеев

В этот день отлично пройдет адаптация к новым условиям. Это значит, что удача ждет тех, кто недавно сменил работу, взял на себя новые обязанности. Если все пойдет не по плану с самого утра, лучшим решением будет временно взять отдых.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 5 марта 2021 для Рыб

Ночные светила поспособствуют обострению вашего влияния на окружающих. Вы сможете легче доносить свои идеи, производить правильное впечатление. Не бойтесь просить друзей и родственников о помощи. Они вряд ли откажут вам.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 01.03. - 07.03.2021 для всех знаков Зодиака 

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 1.03.2021 - 7.03.2021

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 444

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Германии закрывают счета российских пропагандистов: Захарова разразилась угрозами
02 Дети плакали и просили успокоиться: родители школьников устроили разборки на школьном дворе (видео)
03 Доктор Комаровский ответил по поводу "неэффективности и опасности" вакцины Covishield
04 "Дубина – звучит двояко": в сети обсуждают созданное Дубинским межфракционное объединение депутатов
05 У звезды "Ювентуса" отвисла челюсть при виде журналистки (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ляшко утверждает, что эффективность вакцины Sinovac - 70%
Ляшко утверждает, что эффективность вакцины Sinovac - 70%
Итоги 4 марта: угроза нового локдауна в Украине, отказ от легализации оружия, Дубинский объединяет депутатов
Итоги 4 марта: угроза нового локдауна в Украине, отказ от легализации оружия, Дубинский объединяет депутатов
&quot;Дубина – звучит двояко&quot;: в сети обсуждают созданное Дубинским межфракционное объединение депутатов
"Дубина – звучит двояко": в сети обсуждают созданное Дубинским межфракционное объединение депутатов
Какой праздник 5 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 5 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь