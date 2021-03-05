Львам стоит воздержаться от критики, а Ракам - сфокусироваться на увлечениях: гороскоп на 5 марта

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 5 марта 2021 для Овнов

В любовной сфере вам поможет толика настойчивости. Возможно, что стоит попробовать дважды подобрать ключик к человеку, который вам нравится. Это идеальный день для возобновления угасших ранее отношений.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 5 марта 2021 для Тельцов

Продумывайте свои планы более тщательно. Сегодня ночные светила не в духе, поэтому даже самые слаженные планы могут давать сбой. Один из самых полезных навыков в этот день - умение забывать все плохое.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 5 марта 2021 для Близнецов

Настроение звезд не самое благоприятное. Возможны предательства, измены, обман. Временем пика проблем станет обед. Астрологи советуют не рубить с плеча и давать близким людям второй шанс. Остальных прощать за ошибки не стоит.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 5 марта 2021 для Раков

Поведение окружающих людей будет непонятным, иррациональным и непредсказуемым. Не нужно пытаться объяснять их поступки. Лучше сфокусироваться на себе и на своих увлечениях. Посвятите свободное время чему-то приятному.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 5 марта 2021 для Львов

Люди из ближайшего окружения могут стать эгоистичными. Это вряд ли можно назвать приятным, но лучше воздержаться от критики в их адрес. Это может спровоцировать большие ссоры и никому не нужные конфликты.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 5 марта 2021 для Дев

С самого утра вас могут разрывать внутренние противоречия. В сложных ситуациях не стоит слушать интуицию. От нее сегодня мало толку. Вместо этого лучше довериться личному опыту, логике и здравому смыслу.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 5 марта 2021 для Весов

Старайтесь не лениться и не распылять энергию впустую. Это очень важный, хоть и не самый простой день, в который нужно трудиться, не покладая рук. Не исключено, что сегодня вы ощутите на себе последствия недавно принятых решений.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 5 марта 2021 для Скорпионов

Будьте предельно осторожными. Любая, даже самая малая халатность может привести к фиаско. Старайтесь не тратить много денег на бесполезные вещи, здраво оценивать свои возможности в бизнесе и на работе.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 5 марта 2021 для Стрельцов

Опасайтесь людей со стереотипным мышлением, даже если это будут ваши близкие. Их слова могут посеять в вас зерно сомнения относительно того, какой путь к успеху вы выбрали. Держите планы в секрете.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 5 марта 2021 для Козерогов

Не торопитесь с решениями. Постарайтесь сначала прощупать почву, а уже потом действовать. Осторожности много не бывает. Звезды не в духе, поэтому астрологи советуют не терять бдительность.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 5 марта 2021 для Водолеев

В этот день отлично пройдет адаптация к новым условиям. Это значит, что удача ждет тех, кто недавно сменил работу, взял на себя новые обязанности. Если все пойдет не по плану с самого утра, лучшим решением будет временно взять отдых.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 5 марта 2021 для Рыб