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Понедельник, 08.03.2021
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Стрельцам не стоит бояться командной работы, а Водолеям - завидовать: гороскоп на 8 марта

Стрельцам не стоит бояться командной работы, а Водолеям - завидовать: гороскоп на 8 марта
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 8 марта 2021 для Овнов 

Этот день сложно назвать благоприятным. Звезды и планеты не в духе, но переждать бурю можно, находясь в зоне комфорта. Больше отдыхайте и меньше времени проводите в окружении неприятных людей. Не перегружайте себя работой.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 8 марта 2021 для Тельцов 

Сегодня у вас может появиться желание отгородиться от всего и вся. Это идеальный день для уединения, домашних дел, духовных практик. Старайтесь прислушиваться к интуиции и присматриваться к мелочам.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 8 марта 2021 для Близнецов 

Ни в коем случае не ищите виновных в своих ошибках. Это может спровоцировать бурю негатива в вашу сторону. Гораздо выгоднее искать изъяны в себе. Звезды создадут отличные условия для самоанализа, работы над ошибками.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 8 марта 2021 для Раков

Сегодня планеты спровоцируют рост проблем. Возможно, это будет платой за ваши прошлые ошибки. Если у вас есть какие-то кармические долги, то Вселенная обязательно сегодня потребует свое.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 8 марта 2021 для Львов   

Ночные светила заберут у вас амбиции и мотивацию. Может пропасть стимул к самосовершенствованию. Не нужно бить тревогу, ведь иногда нужно отдыхать от бесконечной работы и дел. Это один из таких дней.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 8 марта 2021 для Дев  

Всем, у кого есть вторая половинка, придется столкнуться с ее ревностью и недоверием в этот день. Да, в этом мало приятного, но не нужно отвечать негативом на негатив. Расслабиться вам поможет шопинг, общение с друзьями.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 8 марта 2021 для Весов 

На горизонте могут возникнуть новые возможности, так что вам придется быть готовыми к ним. Будьте во всеоружии - старайтесь не бояться испытаний и брать на себя ответственность. День идеален для романтики.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 8 марта 2021 для Скорпионов 

Остерегайтесь фальшивых чувств. Люди могут вести себя так, как захотят, а вот вам лучше быть предельно искренними. Не нужно притворяться кем-то, кем вы не являетесь. Адекватно воспринимайте критику.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 8 марта 2021 для Стрельцов 

Займитесь продвижением новых идей. Обязательно поведайте о своих планах начальству или коллегам. Звезды поспособствуют тому, что окружающие будут понимать вас с полуслова. Не бойтесь работать в команде.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 8 марта 2021 для Козерогов

Не ставьте себя в жесткие рамки. Сегодня звезды и планеты будут в полной гармонии. Вам тоже стоит быть в гармонии с собой. Энергия ночных светил поможет сгладить внутренние переживания, стать увереннее в себе.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 8 марта 2021 для Водолеев

Это отличный день для поездок, шопинга, знакомств. Не завидуйте тем, кто достиг больших успехов, чем вы. Это чувство очень разрушительно. Звезды сделают вас восприимчивыми к критике. Не слушайте тех, кто вечно чем-то недоволен.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 8 марта 2021 для Рыб

В этот день информационные потоки будут крайне активными. Это значит, что пришло время заниматься обучением, решением сложных интеллектуальных задач. Большая удача ждет творческих людей и представителей сферы науки.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 8.03.2021 - 14.03.2021

Финансовый гороскоп на неделю 8.03. - 14.03.2021 для всех знаков Зодиака

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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