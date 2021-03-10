Близнецам не стоит начинать новые дела, а Весам нужно сохранять спокойствие: гороскоп на 10 марта

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 10 марта 2021 для Овнов

Сколько бы вы ни бились, ситуация не изменится, пока вы не привлечёте к решению задач кого-то из коллег или близких. Одному вам не справиться - смиритесь с этим фактом. Вам нужна помощь любимого человека, признайтесь в этом уже наконец. В первую очередь, конечно, себе. Как только вы это сделаете, ситуация мгновенно изменится в лучшую сторону.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 10 марта 2021 для Тельцов

Эта среда удивит вас удачным стечением обстоятельств. Обязательно воспользуйтесь моментом. Если вы этого не сделаете, фортуна может отвернуться и больше не будет вам так помогать. Судьба подсунет вам 10 марта судьбоносную встречу. Не прозевайте ее, иначе в следующий раз выбор фортуны падет не на вас, а на кого-нибудь другого.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 10 марта 2021 для Близнецов

Не начинайте новых дел, особенно связанных с ремонтом. Даже соответствующие покупки не совершайте. Иначе все пойдёт не так, как вы задумали. Если вторая половинка решит что-то поменять в своей жизни, пусть делает это без вас. В этот день вам противопоказаны изменения - они окажутся неудачными.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 10 марта 2021 для Раков

Попробуйте подойти к давней задаче заново. В этот день на вас может снизойти озарение: выход окажется простым до гениальности. Реализуйте его немедленно или запишите - вдохновение надолго не задержится. В эту среду вам удастся добиться от избранника согласия на что-то такое, о чем вы грезили давно и безуспешно. Зафиксируйте его письменно, например, в сообщениях в мессенджерах.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 10 марта 2021 для Львов

Отступите в сторону и посмотрите, чем кончится партия. Скорее всего, без вашего участия будет тяжко. Но звёзды призывают вас не вмешиваться до тех пор, пока вас об этом не попросят. Если любимый человек окажется втянут в скандал, не спешите вмешиваться в него, пока он сам об этом не попросит. Иначе свои неудачи он легко оправдает вами.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 10 марта 2021 для Дев

В этот день вам необходимо будет кого-то в чем-то убедить. Пустите в ход все своё обаяние. Только не переусердствуйте. Иначе вместо разового согласия получите ненужное обожание. Вам придётся в чем-то убеждать представителей противоположного пола. Но делать это нужно осторожно. Возможно, вы получите в их лице не союзника, а назойливого поклонника.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 10 марта 2021 для Весов

Вам нужно в этот день сохранять железное спокойствие. Скорее всего, коллеги будут пытаться вывести вас из себя. А в таком состоянии вы можете наделать глупостей. Не доставляйте такого удовольствия недругам. Вы будете напряжены в этот день. И любимый человек отнюдь не будет способствовать вашему спокойствию. Попробуйте дыхательную гимнастику. И заставьте партнера сделать то же самое - ему будет полезно.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 10 марта 2021 для Скорпионов

10 марта вы можете сделать ошибочный выбор. Не торопитесь с принятием решения и уж точно не слушайте окружающих. Вы должны до чего-то дозреть самостоятельно. Возможно, окружающие попытаются навязать вам своё мнение относительно избранника. Возможно, попытаются его очернить. Не старайтесь найти причину - просто не слушайте никого.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 10 марта 2021 для Стрельцов

Вам придётся учить кого-то прописным истинам. Проявите уважение - вы тоже не с первого раза пошли по дорожке. Главное - отнеситесь к процессу с терпением. Если вторая половинка чего-то не понимает, не стоит раздражаться и считать ее недалёкой. А уж тем более заявлять об этом. Вспомните о своих собственных ошибках и не судите ее строго.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 10 марта 2021 для Козерогов

Равнодушие внезапно накроет вас с головой. Грустить, конечно, звёзды вам не могут запретить, но предупреждают о том, что в таком состоянии вы можете пропустить что-то важное. Если вы впадёте в депрессию, рискуете упустить какой-то важный намёк от любимого человека. Повторять он его не будет, так что вернуться к теме не получится.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 10 марта 2021 для Водолеев

Вам поступит какое-то любопытное предложение от незнакомца. Не спешите его принимать или отклонять. Возможно, в нем есть здравие зерно, но разглядеть его будет не так-то просто. В этот день вам могут помочь знакомые второй половинки. Не отказывайтесь от общения с ними, даже если вам не очень хочется. Потом будете только благодарны им.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 10 марта 2021 для Рыб