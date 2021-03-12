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Пятница, 12.03.2021
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Близнецам желательно как следует развлечься, а Ракам - сфокусироваться на релаксации: гороскоп на 12 марта

Близнецам желательно как следует развлечься, а Ракам - сфокусироваться на релаксации: гороскоп на 12 марта
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 12 марта 2021 для Овнов 

Настало время вспомнить уроки прошлого. Вполне возможно, что сегодня повторятся события, которые уже происходили с вами раньше. Не пугайтесь злободневных проблем и не откладывайте ничего на потом.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 12 марта 2021 для Тельцов 

Наступает время, когда предоставляется возможность разглядеть первые результаты проделанной ранее работы. Решайте все неурядицы, с которыми столкнетесь. Смелость и упорство - два краеугольных камня успеха.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 12 марта 2021 для Близнецов 

Обращайте особое внимание на тех, кто относится к вам с добротой и лаской. Таких людей стоит уважать, ценить и любить всем сердцем. Вечером полезно будет заняться шопингом, посетить незнакомое место, как следует развлечься.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 12 марта 2021 для Раков

Старайтесь меньше переутомляться. Сфокусируйтесь на духовных практиках, релаксации, приятном общении. На работе настало время занять оборонительную позицию. Ждите нападок со стороны коллег и начальства.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 12 марта 2021 для Львов   

Этот день можно описать одной фразой: "Цель оправдывает средства". Не бойтесь посвящать все свое время тем делам и задачам, решение которых жизненно важно.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 12 марта 2021 для Дев  

Если вы успели изрядно устать, а силы на нуле, не переживайте. Ночные светила активизируют скрытые резервы энергии. Старайтесь не ждать у моря погоды - действуйте и не обращайте внимание на недомогание.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 12 марта 2021 для Весов 

Утром лучше заняться первостепенными обязанностями. Ближе к обеду можно немного сбавить темп и расслабиться, а вот вечером лучше снова надавить на газ. Звезды и планеты дадут вам большой запас сил, которого хватит на решение любых дел.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 12 марта 2021 для Скорпионов 

Опасайтесь слухов и сплетен о себе и вашей семье. С людьми, которые их распространяют, лучше не общаться. Почти все проблемы этого дня решатся сами собой, так что не унывайте. Верьте в лучшее, ведь удача на вашей стороне.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 12 марта 2021 для Стрельцов 

Старайтесь не обижать людей с тонкой душевной организацией. Наоборот, следует защищать их и окружать заботой. Они обязательно отплатят вам тем же в будущем. Не забывайте о чувстве долга. Оно превыше всего.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 12 марта 2021 для Козерогов

Удача сегодня ожидает мечтательных людей вашего Знака. Не нужно бояться мыслей о будущем. Старайтесь чаще представлять себе момент осуществления мечты. Это очень благоприятно скажется на продуктивности и мотивации.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 12 марта 2021 для Водолеев

Тем, кто находится в поисках, сегодня лучше не форсировать события. Попробуйте закинуть удочку - узнать понравившегося человека поближе. Вместо любовных приключений можно заняться обучением, изучением языков, повышением навыков.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 12 марта 2021 для Рыб

Все будет следовать закону бумеранга. Вы получите ровно столько удачи и позитивных эмоций, сколько заслуживаете. Творите больше добра, чтобы Вселенная заметила вас и подарила вам то, о чем вы мечтаете больше всего.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 8.03.2021 - 14.03.2021

Финансовый гороскоп на неделю 8.03. - 14.03.2021 для всех знаков Зодиака

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
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